《路透早报》--2月4日

[重大数据或新闻]

--美国1月就业岗位急增，增幅远超预期，因建筑和零售企业加大招聘力度。对于致力于刺激经济和就业的特朗普新政府而言，这是个良好的开端。美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最大增幅。但失业率上升0.1个百分点，至4.8%，薪资仅微升了3美分，表明劳动力市场仍有一些闲置。

路透调查的经济学家预计，上月新增就业岗位17.5万个，失业率为4.7%。商务部发布的另外一份报告显示，12月工厂订单增加1.3%，付运量跳升2.2%，为六年来最大升幅。

* 在美国就业报告公布后，路透调查显示，美国一级交易商预计2017年第二季之前美联储不会升息；预计今年仅升息两次。受访的14位一级交易商中12位预计第二季末联邦基金利率目标区间在0.75-1.00%，目前为0.50-0.75%。

受访的13位一级交易商中10位预计2017年底联邦基金利率目标区间在1.00-1.25%。12位美国一级交易商的预估中值为2018年底联邦基金利率目标区间为1.75-2.00%。

--美国总统特朗普签署行政令，要求检讨金融危机后实施的对金融产业的监管，包括多德-弗兰克法案。虽然缺乏具体细节，但消息仍带动美国金融股大涨。

--周五欧美公布的其他重要经济数据包括：

* 美国供应管理协会(ISM)公布，1月非制造业指数为56.5，预估为57.0，12月为56.6。

* 美国1月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)终值为55.6，为2015年11月以来最高，初值为55.1，12月终值为53.9。

* 一项调查显示，2017年伊始欧元区企业活动增速与去年12月创下的多年高位齐平，而需求更快增长表明良好态势将继续。IHS Markit欧元区1月综合采购经理人指数(PMI)终值为54.4，与12月持平。自2011年5月以来未再增高，但优于54.3的初值。

* 欧盟统计局公布，欧元区12月零售销售较前月下降0.3%(路透调查预估为增长0.3%)。欧元区12月零售销售较上年同期增长1.1%(路透调查预估为增长1.8%)。

* Markit称，德国12月综合采购经理人指数(PMI)终值从12月的55.2降 至54.8。此数值为四个月低点，但高于象征荣枯分水岭的50，而且也好于上周。

* 数据编制机构IHS Markit称，法国1月服务业采购经理人指数(PMI)终值创下五年半最高，从12月的52.9升至54.1，初值为53.9。

* 调查报告显示，英国1月服务业增速放缓，为四个月来首见。1月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)从12月触及的15个月高位56.2跌至三个月低位54.5，路透调查预估为55.8。

* 意大利1月Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)从12月的52.3升至52.4，连续第八个月守在荣枯分水岭50上方。

--芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯称，预计今年升息两次，对升息三次也不担心。埃文斯称，就业报告“非常强劲”，失业率上下起伏是就业市场健康的迹象。他说，需要缓慢升息，以给予经济足够的成长缓冲来抵御下行冲击。

* 旧金山联储总裁威廉姆斯向彭博电视表示，无需了解财政政策细节，联储也可准备加息。他又表示，美联储在所有会议上都有可能升息。今年升息三次会令美联储更接近暂停将证券投资回笼本金再投资。

--美国宣布对伊朗的13个个人和12个实体实施制裁，其中部分派驻阿联酋、黎巴嫩和中国。

--中国外管局资本项目管理司司长郭松近日称，密切关注近期在房地产、酒店、影业、娱乐业、体育俱乐部等领域出现的一些非理性对外投资倾向，及大额非主业投资、有限合伙企业对外投资、“母小子大”“快设快出”等类型对外投资中存在的风险隐患，并提示有关企业审慎决策。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普总统推出减少监管举措，且就业报告强劲。标普金融股指数跳升2%，创11月中来最佳单日表现，此前美国总统特朗普签署行政令，放松金融危机后实施的对金融产业的监管，包括多德-弗兰克法案。

道琼工业指数收高186.55点，或0.94%，至20,071.46点；标准普尔500指数涨16.57点，或0.73%，至2,297.42点；纳斯达克指数收高30.57点，或0.54%，至5,666.77点。本周道琼工业指数小跌0.1%，标普500指数和纳斯达克指数均上升0.1%。

--欧洲股市收高，结束走势反复的一周，因企业季报良好和经济数据强劲提供支撑，但金属价格下跌打压矿业股走低。STOXX 600指数收涨0.5%，本周周线下跌0.6%，因担心美国总统特朗普政策的影响，令风险资产的涨势暂竭。

汇市:

--美元周五下跌，盘中交投震荡，此前美国就业报告显示，尽管上月新增就业岗位强劲，但薪资增长低于预期，可能促使美联储在今年升息方面不那么积极。纽约尾盘，美元指数持平至略微走低，报99.776。美元兑日圆下跌0.1%，报112.70，欧元兑美元升0.2%，报1.0775。

债市:

--美国公债收益率差走宽至一个半月来最宽水准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的 速度不足以促使美联储在短期内升息。五年期和30年期公债收益率差走宽至120个基点，为12月14日来最宽水准。

--德国指标10年期公债跌至一周半低位，受美债收益率下跌拖累，此前发布的数据显示，美国薪资增长温和，减少了美联储很快升息的压力。德国指标10年期公债收益率逆转了稍早的升幅，在美国数据发布后下跌，下跌了1.5个基点，至0.406%，为1月25日以来的最低水平。其他多数欧元公债收益率在美国就业报告发布后缩小了升幅。

油市:

--油价上涨，此前美国对一些伊朗个人和实体实施制裁，数日前白宫谴责伊朗进行导弹试射。美国原油期货收高0.29美元，或0.5%，报每桶53.83美元。本周周线上升逾1%。布兰特原油期货收涨0.25美元，报每桶56.81美元。本周周线上涨2%。

金属市场:

--金价变动不大，收复稍早失地，因美元受美国就业数据打压。美国公布的非农就业报告显示，上月薪资增长疲弱，这削弱了短期内升息的可能性。在1925 GMT，现货金持稳在1,215.75美元，脱离稍早低点1,207.10美元。美国4月期金上涨0.1%，收报1,220.80美元。

--铜价跌至近两周最低水平，此前最大铜矿场工人重新开始了薪资谈判，中国央行上调公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收跌1.9%，报每吨5,772美元，为1月23日以来最低价，也为连续第三日下跌。(完)