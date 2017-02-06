《路透早报》--2月6日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国1月财新服务业PMI (0145)

--台湾1月外汇存底 (0820)

--日本12月加班工资 (0000)

--澳洲1月ANZ整体招聘广告，12月零售销售，第四季零售贸易 (0030)

--德国12月工业订单 (0700)

--欧元区2月Sentix投资者信心指数 (0930)

--美国1月就业趋势指数 (1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--比利时央行总裁斯麦茨发表讲话(1030)

--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会一个听证会上进行介绍性说明(1400)

--费城联邦储备银行总裁哈克就“金融科技监管”发表讲话(2130)

以下为2月3日下午5:00至2月6日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国1月就业岗位加速增长，但薪资增长仍滞后

美国1月就业岗位增幅远超预期，但薪资增长情况令人失望。美国劳工部周五称，1月非农就业岗位增加22.7万个，为四个月来最大增幅。但失业率上升0.1个百分点至4.8%，薪资仅微升了3美分，表明劳动力市场仍有一些闲置。路透调查的经济学家预计，上月新增就业岗位17.5万个，失业率为4.7%。商务部发布的另外一份报告显示，12月工厂订单增加1.3%，付运量跳升2.2%，为六年来最大升幅。

* 在就业报告公布后，路透调查显示华尔街主要大型银行预计今年美联储仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。其中12家预计预计第二季底之前升息0.25个百分点，将联邦基金利率目标区间升至0.75-1.00%。10家预计年底时区间为1-1.25%，12家初级交易商对2018年底时联邦基金利率区间的预测中值为1.75-2.00%。

> 美国数据：ISM-1月非制造业指数为56.5，不及预估的57.0

> 美国数据：1月Markit服务业PMI终值为55.6，为2015年11月以来最高

--特朗普下令检讨银行业监管规定，包括多德-弗兰克法案

美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨。这一行动招致民主党人的抨击，称他的命令缺乏实质内容，而且完全与华尔街银行家站在一起。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管，因而推高了银行股。道琼美国银行股指数当日收高2.6%。

--中国深入推进农业供给侧结构性改革，培育发展新动能--一号文件

中国中共中央、国务院周日发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。

另外，中国最高人民检察院近日表示，全国检察机关将严惩非法吸收公众存款等涉众型经济犯罪，并将加大对证券期货领域新型犯罪打击力度，依法惩治操纵市场、内幕交易、虚假披露等犯罪。

--法国保守派总统候选人菲永将无法打入第二轮选举--民调

周六公布的一项民调显示，深陷妻子吃空饷丑闻的法国保守派总统候选人菲永，将无法晋级进入第二轮选举。BVA进行的投票意向民调结果证实了菲永支持率大幅下滑。在1月25日爆发丑闻之前，菲永原本被视为选情领先。民调显示，菲永在4月23日的第一轮选举得票率料在18-20%，落后极右派候选人勒庞的25%，及中间派独立候选人马克龙的21-22%。民调显示，在5月7日的第二轮选举，勒庞将以34%的得票率，输给马克龙的66%得票率。

--加拿大2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续

加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。根据加拿大统计局的修正数据，加拿大2016年全年增加22.9万个就业岗位。先前公布的数据为全年增加21.41万个。兼职工作占新增岗位的多数，达15.56万个，全职工作仅增加7.35万个。

--加拿大哈得逊湾洽谈收购美国梅西百货--消息

数名知情人士表示，加拿大哈得逊湾公司(Hudson's Bay Co)已向梅西百货提出有意收购，以进一步打进美国市场。哈得逊湾若要完成收购梅西，将面临融资及营运层面的重大挑战。消息人士之一称，双方洽商处于初步阶段。由于这项谈判属机密性质，消息人士要求匿名。哈得逊湾称不评论传闻或臆测，梅西百货不予置评。梅西百货股价周五收高6.4%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五攀升，标普500指数收盘略低于纪录高位，受金融股上涨推动，因特朗普总统推出减少监管举措，且就业报告强劲。标普金融股指数跳升2%，创11月中来最佳单日表现，此前美国总统特朗普签署行政令，放松金融危机后实施的对金融产业的监管，包括多德-弗兰克法案。

道琼工业指数收高186.55点，或0.94%，至20,071.46点；标准普尔500指数涨16.57点，或0.73%，至2,297.42点；纳斯达克指数收高30.57点，或0.54%，至5,666.77点。本周道琼工业指数小跌0.1%，标普500指数和纳斯达克指数均上升0.1%。

--欧洲股市收高，结束走势反复的一周，因企业季报良好和经济数据强劲提供支撑，但金属价格下跌打压矿业股走低。STOXX 600指数收涨0.5%，周线下跌0.6%，因担心美国总统特朗普政策的影响，令风险资产的涨势暂竭。英股富时100指数收高0.67%，德股DAX指数收涨0.2%，法股CAC-40指数收升0.65%。

汇市:

--美元下跌，盘中交投震荡，此前美国就业报告显示，尽管上月新增就业岗位强劲，但薪资增长低于预期，可能促使美联储在今年升息方面不那么积极。纽约尾盘，美元指数持平至略微走低，报99.776。美元兑日圆下跌0.1%，报112.70，欧元兑美元升0.2%，报1.0775。

债市:

--美国公债收益率差走宽至一个半月来最宽水准，此前公布的1月就业报告显示，薪资增长令人失望，暗示通胀上升的速度不足以促使美联储在短期内升息。五年期和30年期公债收益率差走宽至120个基点，为12月14日来最宽水准。

--德国指标10年期公债收益率跌至一周半低位，受美债收益率下跌拖累，此前发布的数据显示，美国薪资增长温和，减少了美联储很快升息的压力。德国指标10年期公债收益率逆转了稍早的升幅，在美国数据发布后下跌，下跌了1.5个基点，至0.406%，为1月25日以来的最低水平。其他多数欧元公债收益率在美国就业报告发布后缩小了升幅。

油市:

--油价上涨，此前美国对一些伊朗个人和实体实施制裁。美国原油期货收高0.29美元，或0.5%，报每桶53.83美元。本周周线上升逾1%。布兰特原油期货收涨0.25美元，报每桶56.81美元。本周周线上涨2%。

金属市场:

--金价小涨，收复稍早失地，因美元受美国就业数据打压。美国公布的非农就业报告显示，上月薪资增长疲弱，这削弱了短期内升息的可能性。现货金收报1,219.80美元。美国4月期金上涨0.1%，收报1,220.80美元。

--铜价跌至近两周最低水平，此前最大铜矿场工人重新开始了薪资谈判，中国央行上调公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收跌1.9%，报每吨5,772美元，为1月23日以来最低价，也为连续第三日下跌。(完)