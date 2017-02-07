《路透早报》--2月7日

2015年3月资料图，以股票曲线为背景拍摄的欧元硬币。 REUTERS/Dado Ruvic

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--英国零售业联盟(BRC)1月同店零售销售(0001)

--中国1月官方外汇储备(0100)

--瑞士第一季消费者信心指数(0645)

--德国12月工业生产(0700)

--法国12月预算收支、经常帐收支与经季节调整贸易收支(0745)

--台湾1月进出口与贸易数据(0800)

--香港1月份外汇储备资产数字(0830)

--英国1月Halifax房价指数(0830)

--美国12月国际贸易收支(1330)

--加拿大12月建筑许可与贸易收支(1330)和1月Ivey采购经理人指数(1500)

--美国12月JOLTS职位空缺数(1500)

--美国12月消费者信贷(2000)

--澳洲1月AIG建筑业指数(2230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行利率会议(0330)

--波兰央行召开货币政策委员会会议(至2月8日)

--印度央行货币政策委员会会议

--匈牙利央行召开非利率政策会议

重要企业财报：

--通用汽车、华特迪士尼等

以下为2月6日下午5:00至2月7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行警告美国放松监管或为下一轮金融危机埋下隐患

对于美国指责其操纵汇率，欧洲央行周一予以否认，并警告称，华盛顿目前正在公开讨论的放松银行业监管的提议，可能为下一轮金融危机埋下隐患。欧洲央行总裁德拉吉指出，放松监管是十年前那场席卷全球的金融危机的罪魁祸首。削减银行业监管的想法不仅令人担忧，还可能是非常危险的，对支持全球经济缓慢但稳定复苏的，相对稳定的金融系统构成威胁。德拉吉的讲话，是美国总统特朗普下令对银行业监管规定进行评估以来，欧洲方面作出的最强烈的反应。

--美国费城联储总裁哈克认为“应当考虑”在3月实施下次升息

美国费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)3月举行下次会议时，应考虑升息。“我仍支持今年升息三次，当然这在很大程度上取决于经济以及财政政策如何演变，”哈克就金融科技公司监管政策发表演讲后对记者称。“我认为3月可以考虑再升息25个基点。”哈克今年是美联储决策委员会的投票委员。

--欧盟贸易执委称对中国对抗贸易保护主义表示支持

欧盟贸易执委玛姆斯托姆称，欧盟准备同中国一道对抗全球范围的贸易保护主义，但中国当局也需要展现出维护贸易和投资公平竞争的意愿。美国总统特朗普威胁对自中国进口的商品征收惩罚性关税，指责中国的贸易举措导致美国工作岗位流失。“我们将给中国一切机会来坚持反对保护主义的承诺，同时也向多边协议方向努力，”欧盟贸易执委玛姆斯托姆表示。

--意大利裕信银行开始140亿美元售股筹资计划，然市场环境动荡

意大利银行股周一下跌，拖累了裕信银行(UniCredit)开始进行的售股计划。该行希望筹集130亿欧元(140亿美元)以便在资产清理后充实资本。严重衰退后留下的不良贷款令意大利银行业难以应付，因而展开筹资或资本重整，意大利政府试图稳定信心。裕信银行在售股计划开始后股价相对坚挺，但尾盘收跌6.9%报12.21欧元，当日整体意大利银行股指数跌4.7%。本次售股规模为2010年以来欧洲企业最大一宗。

--中国国务院称促就业为宏观政策优先目标，十三五失业率在5%以内

中国国务院最新印发“十三五”（2016-2020年）促进就业规划指出，要将促就业稳就业作为中国宏观经济政策的优先目标，实施支持就业创业的税收优惠政策，并要求全国城镇登记失业率十三五期间控制在5%以内。该规划显示，目标到2020年，就业规模稳步扩大，就业质量进一步提升，“十三五”时期城镇新增就业5,000万人以上，高校毕业生、农民工等重点人群就业形势基本稳定。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一微幅收低，能源股领跌，因油价下挫，同时投资者在等待大型公司的下一批业绩报告，以及特朗普经济政策的细节。道琼工业指数收跌19.04点，或0.09%，至20,052.42点；标准普尔500指数挫4.86点，或0.21%，至2,292.56点；纳斯达克指数收跌3.21点，或0.06%，至5,663.55点。

--欧洲股市收低，受避险情绪主导，汽车股领跌，且对意大利银行业的忧虑拖累银行股下挫。STOXX 600指数收低0.6%。英股富时100指数收低0.22%，德股DAX指数大跌1.22%，法股CAC-40指数下挫0.98%。

汇市:

--欧元兑美元下滑至一周低点，因在4月法国大选前投资者担忧该国的政治前景，以及未来一年间，其他一些欧洲国家也将进行选举，市场担忧由此引发的政治不确定性。纽约尾盘，欧元兑美元下跌0.4%，报1.0742美元，盘中跌至1月31日来最低1.0705美元。美元兑日圆尾盘下跌0.7%，报111.81日圆，稍早跌至11月底来最低111.63日圆。

债市:

--美国中短期公债收益率触及至少13日以来最低，因欧洲政治不确定性加剧，美国总统特朗普承诺的刺激经济增长政策缺少细节。指标10年期公债收益率触及1月24日以来最低的2.406%，美国两年期和七年期公债收益率也跌至该日以来最低的1.153%和2.18%。

--法国公债受到法国总统大选不确定性打击，法国公债收益率较可比德债之差升至近四年高位。法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞展开竞选活动，誓言对抗全球化及带领法国退出欧元区。

法国10年期公债收益率上涨4个基点，至约1.14%，约为17个月最高。德国10年期公债收益率跌5个基点至0.36%。德国和法国公债收益率的不同走势令两国公债之间的收益率差扩大至73个基点，为近四年最阔。

油市:

--油价下滑，因美国供应充裕且投机性多头过多，盖过了石油输出国组织(OPEC)减产和美国－伊朗紧张关系不断升温的影响。布兰特原油期货跌1.09美元或1.9%，结算价报55.72美元，美国原油期货跌0.82美元或1.5%，收报53.01美元，两份合约收盘水准均为1月31日来最低。

金属市场:

--黄金跳升1%，至近三个月最高水准，因担心美国和欧洲政治形势，美元下跌，巩固投资者对黄金的兴致。现货金收报每盎司1,235.48美元，盘中触及1,235.73美元，11月11日以来最高水准。美国4月期金收涨0.9%，报1,232.10美元。

--铜价上涨，因投资者重新聚焦智利和印尼的供应风险，但涨幅受限，因上周主要金属消费国中国意外收紧经济政策。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高1.3%，报每吨5,847美元。镍价收高2.2%，报每吨10,450美元。期锡收跌2.8%，报19,220美元，稍早触及去年9月以来最低的19,100美元。(完)