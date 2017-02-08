《路透早报》--2月8日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本1月银行放款余额和外汇储备以及12月经常帐(7日2350)

--中国2016年四季度国际收支平衡表(初步数)

--台湾1月消费者物价指数(CPI)(0030)

--韩国12月L货供额(0300)

--日本1月服务业景气判断指数(0500)

--美国前周MBA抵押贷款市场指数(1200)

--加拿大1月房屋开工年率(1315)

--新西兰12月建筑许可(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国务院台湾事务办公室举行新闻发布会

--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长古里亚和瑞典财长安德森于斯德哥尔摩出席记者会

--英国央行货币政策委员会(MPC)外部成员于一项地区性访问中发表演说

--英国央行副总裁康利夫对当地商会发表演说(1300)

--瑞典央行执委会会议

--泰国央行货币政策委员会会议

--新西兰央行利率决定(2200)

重要企业财报：

--时代华纳、艾尔建等

以下为2月7日下午5:00至2月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国12月贸易逆差收窄，因出口触及逾一年半最高

美国12月贸易逆差收窄，因出口升至逾一年半最高水平，受技术产品付运创纪录提振，但国内需求增长直指进口进一步增加，可能会限制经济增长。商务部周二公布，12月贸易逆差下滑3.2%至443亿美元，结束先前连续两个月增长的趋势。2016全年贸易逆差增加0.4%至四年高位5,023亿美元，相当于国内生产总值(GDP)的2.7%，低于2015年的2.8%。美国金融市场基本未受报告影响，因美国政府上月发布了商品贸易逆差预估。

--英国央行政策委员福布斯认为可能很快升息，突显央行内部分歧

英国央行官员之间对于利率前景看法的差异在周二更加受到关注，一位官员表示，如果经济成长保持稳健且通胀继续加速，利率或许需要很快上调。央行货币政策委员会(MPC)外部成员的美国学者福布斯表示，她开始对央行的政策立场感到不安。她的讲话揭露出MPC委员之间的部分分歧。

福布斯表示，此前的预估显示，通胀升向3%，这只是在经济成长和就业前景疲弱的情况下“刚刚可以被容忍的水平”。但她认为现在没有什么经济即将恶化的迹象。

--欧盟提议对中国太阳能面板课税展延18个月，原提议24个月

根据路透所见到的一份文件，欧盟执委会对于中国太阳能(光伏)面板课征反倾销税的提案有所软化。监督欧盟贸易政策的欧盟执委会建议，将展延反倾销税措施由原本的24个月限缩为18个月，并且明确表示这是最后一次展延；这项反倾销税是自2013年开征。一名消息人士称，这项提案将在周三提交欧盟28国执委会成员会议中批准。

--2016年全球主要金融中心人民币使用量下降10.5%--渣打

渣打银行公布的一项专有指数显示，主要国际金融中心的人民币使用量去年减少10.5%，在12月降至29个月低位。渣打银行表示，中国当局采取的管控措施也抑制了离岸人民币的使用。该行并表示，“资本管控加强、挥之不去的当局干预疑虑以及贬值预期，令真正的离岸人民币使用者保持谨慎”。

--福汇(FXCM)遭指控欺诈散户，遭CFTC罚700万美元

美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。CFTC声明稿称，从2009年9月4日至少到2014年，福汇隐暪与其最重要做市商的关系，以及谎称交易平台'No Dealing Desk'并未对客户造成利益冲突，对散户客户提供虚假及误导信息。

--企业财报

* 通用汽车表示，计入一次性项目，第四季净利降至每股1.19美元，部分是因为汇损5亿美元，该公司并预估2017年每股获利将持平至略高于2016年。通用预测2017年经调整后每股获利介于6.00-6.50美元之间，2016年全年为每股6.12美元。

* 百胜中国控股首次以独立公司身份公布业绩，其第四季获利超过预期，但营收略低于华尔街的预估。百胜中国第四季净利为8,800万美元，或每股0.23美元，营收为19.8亿美元。公司股价盘后上涨1.4%至28.26美元，成交清淡。

* 迪斯尼公布业绩后股价大跌3.0%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二微幅收涨，标普500指数微升，纳斯达克指数再创纪录新高，受助于科技股和大型消费类股上扬。道琼工业指数收涨37.87点，或0.19%，至20,090.29点；标准普尔500指数微涨0.52点，或0.02%，至2,293.08点；纳斯达克指数上扬10.67点，或0.19%，至5,674.22点。

--欧洲股市收高，受助于部分企业业绩令人鼓舞，但法股下滑，此前法国巴黎银行公布的业绩令人失望，且大选忧虑打压法国公债。泛欧STOXX 600指数收高0.3%，部分收复昨日失地，但法股CAC指数下滑0.5%，今年迄今跌幅超过2%。英股富时100指数收高0.2%，德股DAX指数上涨0.34%。

汇市:

--美元攀升至逾一周高位，连续第五天上涨，受助于近期下跌后 的技术性买盘，以及今年多个欧洲国家选举前的政治不确定性。美元录得1月中来最大单日涨幅，得益于欧元下跌。纽约午后交易中，美元指数上涨0.4%，至100.27，在录得1987年以来最差1月表现后反弹。美元兑日圆也上升0.4%，至112.21日圆。欧元兑美元跌0.5%，至1.0695美元，录得约两周来表现最差的一天。

债市:

--美国公债收益率挫至近三周低点，跌穿重要技术水准，因固定收益市场投资人担心，美国总统特朗普的促成长政策，可能被他对其他问题的关注拖后腿。指标美国10年期公债收益率跌至2.37%，为1月18日来最低，其他年期公债收益率全面下跌至1月中来最低。10年期公债价格尾盘升7/32，收益率报2.38%。

--法国10年期公债较可比德债收益率之差扩至2012年11月以来最阔，因投资者担心极右翼在法国大选中获胜并带领法国脱离欧盟。法国的政治风险上升，意味着法国和德国公债之间的关联性走弱。法国10年期公债收益率跌4个基点至1.1%，与德国同比公债收益率缩小至73个基点。

希腊两年期公债收益率升穿10%，为6月来首次，因对欧盟和国际货币基金组织(IMF)是否能就第三批救助达成一致的担忧加剧。

油市:

--油价下跌逾1%，受压于美国汽油库存猛增，且有迹象显示，美国页岩油产量强劲反弹令石油输出国组织(OPEC)与其它产油国减少供应过剩的努力变得复杂化。布兰特原油收跌0.67美元，或1.2%，报每桶55.05美元，美国原油收跌0.84美元，或1.6%，报每桶52.17美元。

金属市场:

--金价从三个月高位回落，受压于美元稍早走强，欧元受德国工业数据疲弱和法国大选前紧张情绪拖累下跌。现货金收报每盎司1,233.64美元，盘中升至1,235.78美元，为11月11日以来最高。美国期金收高0.3%，报每盎司1,236.10美元。

--铜价下滑，因美元走强，且投资人对主要消费国--中国及其他地区需求增长的担忧，压制了市场信心，但对供应受阻的担忧扶助限制了跌幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.9%，报每吨5,795美元。三个月期锡收低1.5%，报18,930美元，稍早触及8月来最低的18,630美元，因LME认证的库存增加缓和了供应忧虑。(完)