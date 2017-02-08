《路透早报》--2月8日

焦点：特雷莎·梅将就美媒泄露信息质问特朗普 警方追查炸弹制造者
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
[今日看点]
经济数据(GMT时间)：
--日本1月银行放款余额和外汇储备以及12月经常帐(7日2350)
--中国2016年四季度国际收支平衡表(初步数)
--台湾1月消费者物价指数(CPI)(0030)
--韩国12月L货供额(0300)
--日本1月服务业景气判断指数(0500)
--美国前周MBA抵押贷款市场指数(1200)
--加拿大1月房屋开工年率(1315)
--新西兰12月建筑许可(2145)
重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：
--中国国务院台湾事务办公室举行新闻发布会
--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长古里亚和瑞典财长安德森于斯德哥尔摩出席记者会
--英国央行货币政策委员会(MPC)外部成员于一项地区性访问中发表演说
--英国央行副总裁康利夫对当地商会发表演说(1300)
--瑞典央行执委会会议
--泰国央行货币政策委员会会议
--新西兰央行利率决定(2200)
重要企业财报：
--时代华纳、艾尔建等
以下为2月7日下午5:00至2月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：
[重大数据或新闻]
--美国12月贸易逆差收窄，因出口触及逾一年半最高
美国12月贸易逆差收窄，因出口升至逾一年半最高水平，受技术产品付运创纪录提振，但国内需求增长直指进口进一步增加，可能会限制经济增长。商务部周二公布，12月贸易逆差下滑3.2%至443亿美元，结束先前连续两个月增长的趋势。2016全年贸易逆差增加0.4%至四年高位5,023亿美元，相当于国内生产总值(GDP)的2.7%，低于2015年的2.8%。美国金融市场基本未受报告影响，因美国政府上月发布了商品贸易逆差预估。
--英国央行政策委员福布斯认为可能很快升息，突显央行内部分歧
英国央行官员之间对于利率前景看法的差异在周二更加受到关注，一位官员表示，如果经济成长保持稳健且通胀继续加速，利率或许需要很快上调。央行货币政策委员会(MPC)外部成员的美国学者福布斯表示，她开始对央行的政策立场感到不安。她的讲话揭露出MPC委员之间的部分分歧。
福布斯表示，此前的预估显示，通胀升向3%，这只是在经济成长和就业前景疲弱的情况下“刚刚可以被容忍的水平”。但她认为现在没有什么经济即将恶化的迹象。
--欧盟提议对中国太阳能面板课税展延18个月，原提议24个月
根据路透所见到的一份文件，欧盟执委会对于中国太阳能(光伏)面板课征反倾销税的提案有所软化。监督欧盟贸易政策的欧盟执委会建议，将展延反倾销税措施由原本的24个月限缩为18个月，并且明确表示这是最后一次展延；这项反倾销税是自2013年开征。一名消息人士称，这项提案将在周三提交欧盟28国执委会成员会议中批准。
--2016年全球主要金融中心人民币使用量下降10.5%--渣打
渣打银行公布的一项专有指数显示，主要国际金融中心的人民币使用量去年减少10.5%，在12月降至29个月低位。渣打银行表示，中国当局采取的管控措施也抑制了离岸人民币的使用。该行并表示，“资本管控加强、挥之不去的当局干预疑虑以及贬值预期，令真正的离岸人民币使用者保持谨慎”。
--福汇(FXCM)遭指控欺诈散户，遭CFTC罚700万美元
美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。CFTC声明稿称，从2009年9月4日至少到2014年，福汇隐暪与其最重要做市商的关系，以及谎称交易平台'No Dealing Desk'并未对客户造成利益冲突，对散户客户提供虚假及误导信息。
--企业财报
* 通用汽车表示，计入一次性项目，第四季净利降至每股1.19美元，部分是因为汇损5亿美元，该公司并预估2017年每股获利将持平至略高于2016年。通用预测2017年经调整后每股获利介于6.00-6.50美元之间，2016年全年为每股6.12美元。
* 百胜中国控股首次以独立公司身份公布业绩，其第四季获利超过预期，但营收略低于华尔街的预估。百胜中国第四季净利为8,800万美元，或每股0.23美元，营收为19.8亿美元。公司股价盘后上涨1.4%至28.26美元，成交清淡。
* 迪斯尼公布业绩后股价大跌3.0%。
[市场摘要]:
股市:
--美国股市周二微幅收涨，标普500指数微升，纳斯达克指数再创纪录新高，受助于科技股和大型消费类股上扬。道琼工业指数收涨37.87点，或0.19%，至20,090.29点；标准普尔500指数微涨0.52点，或0.02%，至2,293.08点；纳斯达克指数上扬10.67点，或0.19%，至5,674.22点。
--欧洲股市收高，受助于部分企业业绩令人鼓舞，但法股下滑，此前法国巴黎银行公布的业绩令人失望，且大选忧虑打压法国公债。泛欧STOXX 600指数收高0.3%，部分收复昨日失地，但法股CAC指数下滑0.5%，今年迄今跌幅超过2%。英股富时100指数收高0.2%，德股DAX指数上涨0.34%。
汇市:
--美元攀升至逾一周高位，连续第五天上涨，受助于近期下跌后 的技术性买盘，以及今年多个欧洲国家选举前的政治不确定性。美元录得1月中来最大单日涨幅，得益于欧元下跌。纽约午后交易中，美元指数上涨0.4%，至100.27，在录得1987年以来最差1月表现后反弹。美元兑日圆也上升0.4%，至112.21日圆。欧元兑美元跌0.5%，至1.0695美元，录得约两周来表现最差的一天。
债市:
--美国公债收益率挫至近三周低点，跌穿重要技术水准，因固定收益市场投资人担心，美国总统特朗普的促成长政策，可能被他对其他问题的关注拖后腿。指标美国10年期公债收益率跌至2.37%，为1月18日来最低，其他年期公债收益率全面下跌至1月中来最低。10年期公债价格尾盘升7/32，收益率报2.38%。
--法国10年期公债较可比德债收益率之差扩至2012年11月以来最阔，因投资者担心极右翼在法国大选中获胜并带领法国脱离欧盟。法国的政治风险上升，意味着法国和德国公债之间的关联性走弱。法国10年期公债收益率跌4个基点至1.1%，与德国同比公债收益率缩小至73个基点。
希腊两年期公债收益率升穿10%，为6月来首次，因对欧盟和国际货币基金组织(IMF)是否能就第三批救助达成一致的担忧加剧。
油市:
--油价下跌逾1%，受压于美国汽油库存猛增，且有迹象显示，美国页岩油产量强劲反弹令石油输出国组织(OPEC)与其它产油国减少供应过剩的努力变得复杂化。布兰特原油收跌0.67美元，或1.2%，报每桶55.05美元，美国原油收跌0.84美元，或1.6%，报每桶52.17美元。
金属市场:
--金价从三个月高位回落，受压于美元稍早走强，欧元受德国工业数据疲弱和法国大选前紧张情绪拖累下跌。现货金收报每盎司1,233.64美元，盘中升至1,235.78美元，为11月11日以来最高。美国期金收高0.3%，报每盎司1,236.10美元。
--铜价下滑，因美元走强，且投资人对主要消费国--中国及其他地区需求增长的担忧，压制了市场信心，但对供应受阻的担忧扶助限制了跌幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.9%，报每吨5,795美元。三个月期锡收低1.5%，报18,930美元，稍早触及8月来最低的18,630美元，因LME认证的库存增加缓和了供应忧虑。(完)
(整理 陈宗琦；审校 郑茵)
路透曼彻斯特5月25日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四将就美国泄露曼彻斯特自杀炸弹信息一事，向美国总统特朗普表示关切。警方担心，美方泄露信息有可能妨碍搜寻仍逍遥法外的炸弹制造者。
路透华盛顿5月24日 - 如果美国总统特朗普的预算计划确实像其假设的那样引发一波经济繁荣，推动年度经济增长率升至3%，那么政府借款成本就可能比当局财政提案中考虑的数额高得多。
油市是非常依赖数据的，要等到有确凿迹象表明显性石油库存和出口减少，才会对OPEC的承诺买帐，现在更是如此。OPEC则需继续严格遵守减产承诺，才能证明这样做对降低全球石油库存奏效。