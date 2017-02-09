《路透早报》--2月9日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国2016年四季度金融机构直接投资流量数据

--日本12月机械订单、一周资本流动数据(8日2350)

--澳洲12月HIA新屋销售(0000)

--英国1月RICS房价差值(0001)

--瑞士1月失业率(0645)

--德国12月经季节调整进出口贸易数据(0700)

--美国一周初请失业金人数(1330)

--加拿大12月新屋价格指数(1330)

--美国趸售(批发)库存12月修正值(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行总裁洛威于悉尼A50澳洲经济论坛晚宴发表演说

--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就美国经济和货币政策发表演讲(1410)

--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri于伦敦发表演说(1635)

--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就经济前景发表讲话(1800)

--英国央行总裁卡尼于伦敦发表讲话(1830)

--墨西哥央行货币政策声明

--菲律宾央行货币政策会议

--日本央行副总裁中曾宏于高知县会见商界领袖

重要企业财报：

--新闻集团、英伟达、可口可乐等

以下为2月8日下午5:00至2月9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--新西兰央行维持利率不变，预计两年或更长时间内不会升息

新西兰央行周四暗示不再可能进一步降息，但要收紧政策可能也要等两年甚至更长时间。央行承诺将在“相当长一段时期内”维持指标利率在纪录低位1.75%不变。市场将这一承诺视为央行立场偏温和，从而推动新西兰元兑美元下跌近0.005美元，报0.7256。“仍有诸多不确定性，尤其是在国际前景方面，政策可能需要做出相应调整，”新西兰央行总裁惠勒在该行今年首次政策会议结束后称。

先前路透调查中26位分析师均预计，新西兰央行本周将维持利率不变。

--安倍奉上就业和国防厚礼，希望特朗普软化贸易和汇率立场

日本首相安倍晋三周四将前往华盛顿，希望通过帮助美国创造就业以及增强日本军力的承诺，能使美国总统特朗普缓和在贸易和汇率问题的立场，并支持已存在几十年之久的美日同盟。虽然美国国防部长和其他官员在安全方面的保证让日本官员略感宽心，但他们也担心在两位领导人会面时特朗普不按规则出牌。一些人甚至担心，特朗普可能最终与中国达成某种协议，把日本晾在一边。安倍和特朗普周五首先在华盛顿会面，然后在佛罗里达进行高尔夫球叙。

--英国议会下院投票支持首相启动脱欧进程，仍需上院表决

英国首相特雷莎`梅(文翠珊，Theresa May)赢得议会下院支持启动退欧进程，挫败了一些亲欧盟议员为其3月31日前启动退欧谈判的计划附加额外条件的企图。议员们以494票赞成、122票反对的投票结果，通过了授权特雷莎`梅启动脱欧进程的议案，结束了持续多日的激烈辩论。这次在下院取得的胜利，标志着英国朝着启动两年退欧谈判进程的方向迈出了重大一步。该议案现在需要得到议会上院的通过，才能成为法律。而特雷莎`梅在上院并没有得到多数人的支持。

--中国国际收支一顺一逆格局料延续，跨境资金流动将收敛--外管局

中国2016年国际收支继续呈现经常帐户顺差、资本和金融账户逆差，而这一格局今年料将延续，其中资本和金融账户的逆差规模或将继续收窄。从未来形势看，跨境资金流动未来总体将朝着均衡收敛，风险总体可控。“从未来形势看，我国跨境资金流动总体将朝着均衡收敛。”外管局在答记者问中称。

外管局并表示，2017年中国国际收支将继续呈现“经常帐户顺差、资本和金融账户逆差”的格局。其中，经常帐户将保持一定规模顺差，一方面全球经济增长提速将有利于中国出口增加，另一方面今年旅行项目增速可能趋缓将导致服务贸易逆差增速放缓。

--英企加薪幅度为2012年来最低，支持央行经济放缓预测

英国央行周三称，雇主们今年的薪酬计划是2012年以来最不大方的一年，这支持了央行认为英国经济将开始感受到脱欧影响的观点。央行调查结果显示，英国企业2017年预期平均加薪幅度2.2%，低于上年的2.7%。同时央行认为，6月公投后英镑兑美元贬值逾15%，正在推高通胀，可能侵蚀很多家庭的购买力。央行对全国700家企业的例行调查结果认为，整个供应链当中的物价压力正在增大，企业预计今年通胀将从食品和能源领域扩散至更大的商品与服务范围。

--企业财报

* 时代华纳公布季度营收成长11.47%，受哈利波特外传--怪兽与牠们的产地(神奇动物在哪里)票房成功带动。该公司12月31日止持续经营业务的净利降至3.17亿美元，每股盈余0.40美元，上年同期为8.57亿美元或1.06美元。扣除部分项目后，时代华纳每股盈余为1.25美元。营收从70.8亿美元成长至78.9亿。目前美国电话电报公司(AT&T)收购时代华纳的程序正在进行中。

* 沃尔沃汽车集团公布2016年获利和营收跳涨，并预计受助于推出新车型，今年的销售将收获增长。该公司营业收益从去年同期的66亿瑞典克朗增长至110亿克朗(12.4亿美元)。沃尔沃公布，其2016年汽车销量达到创纪录的534,332辆。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三涨跌互现，标普500指数小幅收高，因投资者消化好坏不一的业绩报告，道琼工业指数受银行股拖累下滑。纳斯达克指数小涨，连续第二日创纪录收盘新高，受Facebook和苹果等大型科技股上涨带动。道琼工业指数下跌35.95升点，或0.18%，至20,054.34点；标准普尔500指数微涨1.59点，或0.07%，至2,294.67点；纳斯达克指数上扬8.24点，或0.15%，至5,682.45点。

--欧洲股市小涨，受助于企业业绩良好，但银行股跌至五周低位，因对今年区内多国大选的担忧不断加剧。STOXX 600指数上扬0.3%，盘中走势震荡，该指数一度跌至平盘之下，受对政治不确定性最为敏感的金融股下跌拖累。英股富时100指数收高0.04%，德股DAX指数小跌0.05%，法股CAC 40指数收涨0.26%。

汇市:

--美元结束两日连涨走软，受累于美国公债收益率回落，因美国总统特朗普经济政策的不确定性，促使投资者排除了美国联邦储备委员会(FED/美联储)3月升息的可能性。纽约尾盘，美元指数跌0.2%，报100.27。美元兑日圆下滑0.3%，报112.05日圆。欧元兑日圆跌0.3%，报119.76日圆。欧元兑美元涨0.1%，报1.0687美元。

债市:

--美国公债收益率跌至数周最低水准，五年期公债收益率触及12月8日来最低，因避险意愿和技术性头寸调整，促使投资者买入美国公债。七年期、10年期和30年期美债收益率跌至1月中来最低水准。美国10年期公债尾盘上涨9/32，收益率报2.358%。

--欧元区公债收益率大幅下跌，因投资者回到法国等近日受政治不确定性重创的市场。而政治风险和股市遭到抛售的因素，继续支撑避险德债，德债收益率跌至两周半低位。法国10年期公债收益率跌9个基点，至1.01%，较可比德债利差从早盘触及的79个基点收窄至约71个基点。所有欧元区公债收益率下跌5-9个基点不等。指标德国10年期公债收益率下跌6个基点，至0.29%低位，与美债和英债收益率走势一致。

油市:

--油价小幅上涨，因投资者回补空头头寸，此前美国原油库存增加幅度没有许多人担心得那么大，汽油期货跳升4%，因汽油库存意外下降。汽油期货收高4.4%，报每加仑1.5527美元。布兰特原油升0.07美元或0.13%，收于每桶55.12美元。美国原油涨0.17美元或0.33%，报每桶52.34美元。

金属市场:

--金价升至三个月高位，因欧洲大选带来的政治风险和对美国总统特朗普政策的担忧，激发了避险需求。现货金收报每盎司1,241.61美元，盘中升至11月11日以来最高的1,244.67美元。美国期金收高0.3%，报1,239.50美元。世界最大黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust持金量周二连续第五日上升。

--铜价上升，此前全球最大的两家铜矿称，罢工和许可颁发延误可能迫使他们减产，令全球供应吃紧。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高1.7%，报每吨5,895美元，抹去了前一交易日的0.9%的跌幅。镍价收高1.5%，报每吨10,500美元。锡价收高0.5%，报每吨19,025美元，中止了四日连跌走势。(完)