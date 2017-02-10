《路透早报》--2月10日

图为以哈萨克斯坦硬币摆出的美元货币符号。 REUTERS/Shamil Zhumatov

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国公布1月份贸易数据

--中国央行可能公布1月份金融数据

--日本1月企业物价指数(9日2350)

--澳洲12月房屋融资(0030)

--法国12月工业生产和第四季非农就业岗位(0745)

--意大利12月工业生产(0900)

--英国12月建筑业产出、12月工业生产、12月贸易收支(0930)

--加拿大1月失业率(1330)

--美国1月进出口物价(1330)

--美国密西根大学消费者信心指数2月初值(1500)

--美国1月联邦预算(1900)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--菲律宾总统杜特尔特、中国驻菲大使赵鉴华与菲国财政部长多明戈斯出席纳卯市一项经济论坛

--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许发表演说(0950)

--德国央行总裁魏德曼在一个活动上发表简短演说(1000)

以下为2月9日下午5:00至2月10日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普许诺数周内宣布重大税改计划，但未透露细节

美国白宫表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。特朗普在白宫会见航空公司高管时承诺，将推出“重大的”税改计划，但未透露具体内容，只是称需要减轻企业的纳税负担。白宫发言人斯派塞(Sean Spicer)稍后对记者称，特朗普将公布一份全面的税改计划，包括对个人和企业减税。

--美国上周初请失业金人数接近43年低位，12月批发库存急增

美国申请失业救济的人数上周意外下滑至近43年低点，显示劳动市场进一步收紧，这可能最终刺激薪资加速成长。劳工部公布，2月4日止当周，初请失业金人数下滑1.2万人经季节调整后为23.4万人，接近11月初所及的43年低点23.3万人。初请失业金人数已连续101周维持在30万人下方，在此分水岭之下显示劳动市场强劲。这是1970年以来持续时间最长的一次，当时劳动市场规模远不及现在。

周四发布的另一项数据显示，12月趸售(批发)库存连续第二个月急升，批发销售录得2011年以来最大升幅，显示国内需求增强提振了对经济的信心。

--美国圣路易斯联储总裁称，感觉2017年只需要升息一次

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德称，目前尚不清楚特朗普政府政策是否会刺激通胀和经济成长加速，美国利率可能至少会在2017年底前保持在低位。布拉德称，他感觉今年美国联邦储备委员会(美联储/FED)只需要升息一次，并暗示3月可能不会行动。

不过，芝加哥联储总裁埃文斯则表示，预计今年加息三次也是合理的，因为迄今美国财政政策方向看来是对经济有利的。

--美国上诉法院支持暂停实施特朗普的穆斯林入境禁令

美国一联邦上诉法院法官周四一致决定，支持暂停实施总统特朗普针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决。华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。

--独家：黑石集团将以48亿美元收购Aon福利外包业务--消息人士

熟悉情况的消息人士透露，美国私人直接投资公司黑石集团同意收购保险经纪商Aon Plc的员工福利外包业务，价格约为48亿美元。黑石集团得到的这项业务，负责处理15%美国人口的工作福利。消息人士称，这宗交易将在周五宣布。由于谈判情况保密，消息人士要求匿名。Aon与CD&R未予置评，未能立即联系到黑石集团发表评论。

--去年美国对中国发起的贸易救济调查案件同比增81%--中国商务部

中国商务部最新表示，去年美国对中国发起20起贸易救济调查，案件数量同比增长81.1%，其中倾销调查11起，反补贴调查9起；涉案金额达37亿美元，同比增长131%。新华社周四报导援引商务部贸易救济局局长王贺军表示，中美之间贸易规模大，发生贸易摩擦是正常的，但美国裁定中国案件税率畸高，且存在诸多不符合世贸组织规则的错误做法。他表示，商务部反对美国有关做法，也多次表达中国关注，并要求美国尽快予以纠正。

--德国希望G20重申对贸易、汇率和气候等的现有共识--消息

20国集团(G20)消息人士透露，在下个月G20财长会晤时，德国将敦促G20重申对促进自由贸易、抵制货币战争和应对气候变化的承诺。这是特朗普胜选美国总统以来G20财长的首次会晤。但消息人士称，由于特朗普政府对于贸易及汇率的对抗性言辞，及其对人类是否为全球变暖负有责任的质疑，G20公报的起草方面有着较平常高得多的不确定性。

--企业财报

* 可口可乐公布季度营收下滑6%，为连续第七季走低，受到特定拉丁美洲国家高通胀打击，而美元走强也让美国以外营收缩水。截至12月31日止的第四季，可归属于公司股东的净利下滑至5.50亿美元，每股盈余0.13美元，上年同期为12.4亿美元或0.28美元。净营业收入从100亿美元降至94.1亿美元。

* 推特(Twitter)公布季度营收增幅为公司上市以来最低，因面对来自Snap Inc的Snapchat和FacebookFB.OInstagram来势汹汹的竞争。推特在截至12月31日止的第四季净损扩大至1.671亿美元，或每股亏损0.23美元，上年同期分别为9,024万美元或0.13美元。

* 意大利裕信银行第四季净损136亿欧元，坏账拨备近100亿欧元

* 百胜集团第四季同店销售增幅小于预期，必胜客销售萎缩

* 汤森路透第四季净利增加，反映业务出售利得

[市场摘要]:

股市:

--美国股市三大股指周四刷新纪录高位，此前美国总统特朗普称，数周内将就税收政策发布重大声明。“降低美国企业总体税务负担是极为重大的事，”特朗普和航空业高管会面时表示。但他没有提供更多细节。道琼工业指数收升118.06点，或0.59%，至20,172.40点；标准普尔500指数收涨13.20点，或0.58%，至2,307.87点；纳斯达克指数上扬32.73点，或0.58%，至5,715.18点。三大股指均收于纪录高位。

--欧洲股市触及两周最高收位，因部分大公司发布业绩后股价上涨，这包括了法国第二大上市银行法国兴业银行和主要油企道达尔。泛欧STOXX 600指数攀升0.8%，至1月27日来最高水准。英股富时100指数收涨0.57%，德股DAX指数收高0.86%，法股CAC-40指数收涨1.25%。

汇市:

--美元全面上涨，兑日圆创下三周来最大单日升幅，此前美国总统特朗普称，将在未来几周公布一项“重大”税务计划。美元兑欧元过去四日内第三日走坚，兑瑞郎攀升至逾一周高位，因周四出炉的美国经济数据良好。在午后交易中，美元兑日圆上涨1.2%，至113.27日圆，触及2月3日来最高113.29。美元指数升0.4%，至100.64。美元兑瑞郎上扬0.6%，报1.0012瑞郎。欧元兑美元下滑0.4%，报1.0656美元，受政治风险拖累。

债市:

--美国公债收益率上涨，因在特朗普总统表示将在未来几周内公布税收改革计划后，乐观情绪弥漫市场。对通胀预期更敏感的较长期公债周四领跌，因投资者预计减税等财政刺激措施可能推高通胀。指标10年期公债价格下跌16/32，收益率报2.393%，较周三尾盘高5个基点。30年期公债价格下跌1-2/32，收益率报3.017%，也较周三尾盘高逾5个基点。

--法国指标公债收益率返回1%以下，为两周来首次，因投资者感到近期法国公债抛售过度，这盖过了对政治风险的担忧。法国10年期公债收益率下跌4个基点，至0.96%的两周低位，和可比德债利差从四年高位回落。意大利和西班牙10年期公债收益率各跌约5个基点，前者触及两周低位2.17%。德国10年期公债收益率脱离周三触及的两周半低点，因对德债的避险需求减退。

油市:

--油价守住涨幅，美国原油上涨，因有迹象显示，美国汽油需求可能增加，但原油供应居高不下，意味着燃料油市场仍然承压。指标布兰特原油收高0.51美元，报每桶55.63美元，美国原油收高0.66美元，报每桶53美元。

金属市场:

--金价从上日触及的三个月高位回落，此前美国公布的数据强劲，直指经济增强，美联储将升息的可能性上升。现货金收报每盎司1,230.88美元，美国期金收低0.2%，报1,236.80美元。SPDR Gold Trust持金量周三连续第六日上升。其他贵金属中，铂金下滑0.2%，报1,012.99美元，盘中触及10月3日以来最高的1,028.50美元。

--铜价下滑，因美元反弹，且投资人担心供需背景是否能支撑近期升势，这引发获利了结，但供应受扰的威胁仍支撑铜价。全球最大铜矿必和必拓旗下智利Escondida铜矿工人在周四1100 GMT开始罢工。在印尼，自由港旗下Grasberg铜矿也还没有获得新的出口许可。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低1.2%，报5,822美元，昨日攀升1.7%。(完)