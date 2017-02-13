（更正）《路透早报》--2月11日

（市场摘要部分，油市报导中布兰特原油报价为“每桶56.70美元”，非“每吨”。）

[重大数据或新闻]

--美国总统特朗普同日本首相安倍晋三周五进行了会谈并举行了联合记者会。安倍晋三称，扩大自由贸易和投资给美国和日本都提供了重大机遇。特朗普则表示，预计很快会与中国实现公平的贸易环境。特朗普称，与中国主席习近平讨论了很多问题，认为这对日本也有利。特朗普谈到货币贬值问题时表示，很快我们都将处于一个公平竞争的水平上。另外，特朗普说，税务政策将以激励为基础。

--鸽派的美联储理事塔鲁洛致信美国总统特朗普辞职，称将在4月5日前后离职，为特朗普重塑美联储政策制定班子提供更大空间。分析师称，塔鲁洛将辞职的消息，将为特朗普可能选择更鹰派的替代人开启大门，这至少或对美元有利。

--周五欧美公布的重要经济数据包括：

* 美国劳工部发布，12月最终需求PPI修正为上涨0.2%，前值为上涨0.3%。扣除食品和能源的最终需求上涨0.1%，前值为上涨0.2%。

* 美国劳工部公布，1月进口物价较前月上升0.4%(预估为上升0.2%)。1月出口物价较前月上升0.1%(预估为上升0.1%)。

* 密西根大学2月美国消费者信心指数初值为95.7，低于路透调查预估的97.9，也低于1月终值98.5。

* 美国财政部公布，1月美国政府财政预算盈余510亿美元，预估为盈余400亿美元，2016年1月预算盈余为550亿美元。

* 加拿大统计局公布，1月就业岗位增加4.83万个。1月失业率降至6.8%，预估为6.9%。

* 英国国家统计局公布，英国12月全球商品贸易逆差为108.9亿英镑(路透调查预估为逆差115亿英镑)，11月修正后为逆差115.55 亿英镑。

* 英国国家统计局公布，英国12月工业生产较前月上升1.1%，12月工业生产较上年同期上升4.3%，创2011年1月以来最高增幅。12月制造业产出较前月上升2.1%，12月制造业产出较上年同期上升4.0%，创2014年4月以来最高。

--消息人士，石油输出国组织(OPEC)数据显示成员国1月兑现了92%的减产承诺。消息带动油价上扬。另外OPEC消息人士称，加入全球减产协议的非OPEC产油国1月兑现其减产承诺的40%。

* 国际能源署(IEA)指出，全球石油产量在1月大减，因OPEC与非OPEC产油国限制供给，加速油市再平衡。1月石油供给减少约150万桶/日，其中包括OPEC减少100万桶/日，如此一来，主要产油国去年12月达成的减产六个月协议，初步落实比例达到了创纪录的90%。

--欧洲央行执委会成员莫尔许表示，欧洲央行应当在政策沟通中去掉“可能降息”的字眼。

--欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，希腊和国际金主的磋商取得重大进展，改革分歧缩小。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。道琼工业指数升96.97点，或0.48%，至20,269.37点；标准普尔500指数上涨8.23点，或0.36%，至2,316.10点；纳斯达克指数上扬18.95点，或0.33%，至5,734.13点。标普500指数和道指连续第二日创纪录收盘新高，纳指更是连续第四日刷新纪录收盘高位。本周，道指上扬1%，标普500指数攀升0.8%，纳斯达克指数跳涨1.2%。

--欧洲股市上涨，本周周线上升，归功于企业季报和基本资源类股上涨，但意大利银行股走低，引领银行股录得11月来最差的周度表现。泛欧STOXX 600指数上涨0.1%，本周周线可望上涨0.9%，且临近1月触及的13个月高位。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。在和日本首相安倍晋三的联合记者会上，特朗普没有重提竞选时对日本的严厉措辞。特朗普也没有重申他近期指责日本透过让日圆贬值来占美国便宜的说法，但在谈到货币贬值问题时，特朗普说很快各国都将处于一个公平竞争的水平上。

尽管在记者会后短暂跌至平盘以下，但美元指数尾盘上涨约0.2%，至100.800，和记者会前的水准基本没变，在纽约早盘升至近11日高位101.010。美元指数势将录得12月中来最大单周百分比升幅，升幅达0.9%。美元兑日圆周五上涨约0.2%，至113.40日圆，离稍早触及的九日高位113.85不远。

债市:

--美国公债收益率上涨，受上月稳健的进口物价数据推动，投资者今日主要根据技术数据进行操作。美国总统特朗普和日本首相安倍晋三会谈对市场带来的影响不大。进口物价数据发布后，指标10年期公债收益率升至盘中高位的2.43%。尾盘，10年期公债价格下跌3/32，收益率报2.41%。

--欧元区公债收益率普遍上涨，因美国总统特朗普承诺将很快宣布税改计划，中国经济数据强劲，重燃对全球通胀上升的担忧。希腊债务磋商取得进展的迹象，扶助降低对最高评等德债的需求。德国10年期公债收益率上涨2个基点至0.33%。大多数欧元区公债收益率上涨了3-8个基点。希腊两年期公债收益率下跌超过150个基点，至8.59%。

油市:

--油价上涨，此前有报导称，OPEC成员国兑现了减产协议的逾90%的减产承诺。布兰特原油收高1.07美元，或1.9%，报每桶56.70美元，盘中高见56.88美元。美国原油收高0.86美元，或1.6%，报每桶53.86美元。

金属市场:

--金价回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。1924 GMT，现货金微升0.02%，报每盎司1,230.78美元，美国4月期金收低0.07%，报1,235.90美元。金价势将连升第二周，较上周五尾盘升1%。

--铜价跳升至逾20个月来最高，此前必和必拓宣布全球最大的铜矿--智利Escondida铜矿工人罢工为不可抗力。伦敦金属交易所(LME)指标期铜急升4.6%，报每吨6,090美元，为2015年5月29日以来最高。(完)