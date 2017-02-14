《路透早报》--2月14日

图为欧元纸币和希腊曾流通的硬币。 REUTERS/Murad Sezer

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国央行可能公布1月份金融数据

--中国商务部可能公布实际使用外资金额(FDI)数据

--香港1月份外汇基金境外资产

--澳洲1月NAB企业现况和信心指数(0030)

--中国1月居民消费价格指数(CPI)和工业生产者价格指数(PPI)(0130)

--日本12月工业生产修正值(0430)

--德国第四季国内生产总值(GDP)初值、1月消费者物价指数(CPI)和消费者物价调和指数(HICP)终值(0700)；2月ZEW经济景气和现况指数(1000)

--瑞士1月CPI、1月生产者/进口物价(0815)

--意大利第四季GDP初值(0900)

--英国1月CPI和零售物价指数(RPI)、1月生产者物价指数(PPI)(0930)

--欧元区第四季GDP二次初估值、12月工业生产(1000)

--美国1月NFIB小企业信心指数(1100)、1月最终需求PPI(1330)

--韩国1月失业率(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国里奇蒙联储总裁拉克尔于2017年经济预测论坛发表演说(1330)

--美联储主席叶伦在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词(1500)

--美国达拉斯联储总裁柯普朗参加Greater Houston Port Bureau Luncheon Series的小组讨论(1800)

--美国亚特兰大联储总裁洛克哈特就“危机、衰退与复苏”发表演说(1815)

--澳洲央行经济分析部负责人Alexandra Heath于澳洲商业经济学家预测会议中发表演说(2050)

以下为2月13日下午5:00至2月14日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--德国希望希腊留在欧元区，IMF称不会做出特殊安排

德国周一表态支持希腊留在欧元区，欧盟执委会派出一位高级官员前往希腊，劝其实施进一步改革以挽救纾困协议。与此同时，国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德仍立场坚定，认为作为希腊的金主，IMF不能为希腊做出特殊安排。

--特朗普认为美加贸易关系仅会“微调”，但不满意美墨贸易

美国总统特朗普表示，美国将“微调”与加拿大的贸易关系。他没有再提进行重大调整，这一进展可能让来访的加拿大总理特鲁多感到高兴。对于确立美国与墨西哥和加拿大之间贸易关系的北美自由贸易协定(NAFTA)，特朗普已承诺要重新协商，为美国争取更有利的条件。NAFTA中最让他顾虑的是美国与墨西哥的贸易关系，他此前频繁提及墨西哥让美国人的工作机会流失。

--苹果股价创纪录收盘新高，但部分对冲基金错失跟涨良机iPhone生产商苹果股价攀升0.9%收报133.29美元，超越2015年2月23日触及的前纪录高点133.00美元，并且市值增至约6,990亿美元。该股上扬也帮助标普500指数市值周一首次越过20万亿美元大关。这令传统共同基金表现好于一些对冲基金，因为后者最近疏远了苹果股票。

--独家：中化集团与来宝集团就收购后者部分股权进行磋商--消息

三位知情人士称，中国中化集团与大宗商品交易商来宝集团(Noble Group)正就收购后者的部分股权进行初步谈判，此举将帮助中化集团涉足来宝集团的全球供应链。一名中化的消息人士称，该公司仍在对来宝进行尽职调查，这通常需要六个月至一年时间。他说中化在考虑来宝在北美的能源交易业务，这可以与中化现有的资产互相补充。

--嘉能可旗下部门发现伪造仓储收据，引发信用紧缩--消息

熟知事况的消息人士表示，大宗商品业巨擘嘉能可旗下一部门发现假造的仓储收据之后，部分国际级的银行业者暂时冻结对新加坡金属交易商的信用额度，这有如三年前惊动交易界的30亿美元丑闻幽灵再现。虽然目前为止其所造成的冲击有限，但嘉能可旗下Access World发现镍库存仓单造假仍令行业警铃大作。

--OPEC月报：1月原油产量减少，成员国减产协议兑现率达93%

石油输出国组织(OPEC)公布月报数据，根据OPEC用来监控产量的二手消息来源，11个OPEC成员国按协议的产量目标，1月已将供应降至2,988.8万桶/日。路透根据OPEC数据计算，这相当于减产承诺兑现率达93%。沙特领军减产，公布的减产幅度大于预期。报告暗示2017年减产将可消除市场超额供给。OPEC月报公布后，油价扳回稍早跌幅，在每桶56美元上方交投。

--美国通胀预期达到2015年中以来最高--纽约联储调查

美国纽约联储公布调查显示，美国一项通胀预期指标1月连续第二个月上升，触及2015年中以来最高，增强了利率将持续攀升的观点。对消费者预期的调查显示，对未来一年通胀预期上升至3.0%，12月为2.8%，11月为2.5%。对三年后的预期从前月的2.8%升至2.9%。两项指标上次达到这样的高位是在2015年6月。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一收盘触及纪录高位，指标标普500指数的市值超过20万亿美元，因投资者押注特朗普总统承诺的减税计划将提振经济。

道琼工业指数升142.79点，或0.70%，至20,412.16点；标准普尔500指数涨12.15点，或0.52%，至2,328.25点；纳斯达克指数上扬29.83点，或0.52%，至5,763.956点。

--欧洲股市上涨，因矿业股在铜价走高提振下触及两年半高位，并购消息继续推高股价，收购要约将德国药企Stada推至纪录高位。

泛欧STOXX 600指数上涨0.8%，稍早触及2015年12月以来最高水平。法国CAC 40指数上涨1.2%，跑赢其它欧洲股市。英股富时100指数收涨0.28%，德股DAX指数收高0.92%。

汇市:

--美元兑一篮子货币升至近三周高位，受助于美国减税将会刺激企业获利和投资的希望，以及对美联储是否会加快升息步伐的押注。美元指数盘中触及1月20日以来最高101.11，尾盘升0.15%，报100.95。

美元兑日圆升至两周高位，尾盘升0.4%，报113.60日圆。根据路透数据，欧元兑美元盘中跌至1月19日以来最低水平，尾盘下跌0.4%，报1.0600美元。

债市:

--美国公债收益率上涨，投资者等待美联储主席叶伦周二和周三就半年度货币政策在国会作证词陈述。另外，股市创纪录高位，降低对公债的需求。

指标10年期公债价格跌7/32，收益率报2.43%，高于周五尾盘的2.41%。

--意大利公债收益率在早盘上涨后回稳，因该国公债标售获稳健需求，但跌幅有限，因前总理伦齐呼吁其所在执政党--民主党竞争党魁。股市上涨，也帮助改善了欧元区评级较低或风险较大债市的人气，削弱了对指标德债的需求。

意大利10年期公债收益率开高回落，尾盘下跌4个基点至2.22%，较可比德债利差仍接近上周所及的三年高点。西班牙和葡萄牙公债收益率分别下跌4个和10个基点，至1.66%和4.04%。德国10年期公债收益率升1个基点至0.34%，略微离开上周所及两周半低点。

油市:

--油价大跌约2%，为1月中以来最大单日跌幅，受压于美元走强和美国产量增加迹象。同时，投资者没有理会石油输出国组织(OPEC)的报告；该报告显示，去年达成的减产计划执行率相当之高。

布兰特原油下跌1.11美元，或2%，报每桶55.59美元。美国原油下跌0.93美元，或1.7%，报每桶52.93美元。

金属市场:

--金价回落，因美元和股市攀升，但欧美的政治和经济不确定性预计将在短期内支撑金价。

现货金收报每盎司1,225.06美元，进一步远离上周触及的三个月高位1,244.67美元。美国4月期金收跌0.8%，报每盎司1,225.80美元。

--期铜触及2015年5月来最高水准，在上日急升近5%后继续扩大涨幅，此前全球最大的两个铜矿出货受到干扰。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收涨0.3%，报6,106美元。

期锌收跌0.3%，报2,916美元。期铅收高0.8%，报2,420美元，低于稍早触及的11周高位2,458.50美元。期铝收低0.2%，报1,871美元。期锡收高2.7%，报19,995美元。期镍收涨0.7%，报10,730美元。(完)