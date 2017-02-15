《路透早报》--2月15日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲2月消费者信心指数(0000)

--台湾第四季经济成长率(0800-0830)、台湾央行公布1月人民币存款数据

--英国1月请领失业金数据(0930)

--欧元区12月未经季节调整的贸易收支(1000)

--加拿大12月制造业销售(1330)

--美国1月消费者物价指数(CPI)(1330)、零售销售(1330)、工业生产(1415)；12月企业库存(1500)，12月美国整体资本流动(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美联储主席叶伦在众议院金融服务委员会就经济和货币政策作证词陈述(1500)

--美国费城联储总裁哈克就经济前景发表讲话(1745)

--中国经济50人论坛2017年年会召开

--泰国央行总裁威拉泰与国家经济及社会发展局(NESDB)负责人就泰国经济发表谈话(0600)

--印尼央行举行理事会会议(至2月16日)

--瑞典央行公布利率决定和货币政策报告(0830)，央行总裁英韦斯出席关于利率决定的记者会(1000)

--欧洲央行管委会会议，并无利率宣布计划

--美国波士顿联储总裁罗森格伦在纽约商业经济协会午宴发表演说

以下为2月14日下午5:00至2月15日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--叶伦国会证词基调偏鹰派，推动美元指数触及三周高位

美联储主席叶伦周二在参议院金融委员会发表证词陈述时表示，可能需要在接下来的某次会议上升息，并称“迟迟不撤走宽松政策将是不明智的”。但她暗示特朗普政府经济政策存在相当大的不确定性。叶伦讲话后，投资者上调美国将加速升息的预期，提振美元指数触及三周高位；美国公债价格下跌；美国股市三大股指创下纪录高位，银行股领涨。

达拉斯联储总裁柯普朗称尽早升息将是明智之举，里奇蒙联储拉克尔亦称3月加息理据充分。但亚特兰大联储总裁洛克哈特则表示，美联储在评估特朗普政府政策对经济影响之际，没有必要急于升息。

--朝鲜领导人的同父异母哥哥于马来西亚遇害身亡--韩国媒体

韩国联合通讯社及其他韩国媒体引述不具名消息来源报导，朝鲜(北韩)领导人金正恩的同父异母哥哥金正男已于马来西亚遇害身亡。韩联社引述一名韩国政府消息人士指出，金正男周一上午在马来西亚遭到杀害。此外，TV Chosun引述多名韩国政府消息人士报导，金正男是在吉隆坡国际机场被两名女性毒杀；据信这两人是北韩特工。

--美国1月PPI创逾四年最大月度涨幅，受能源价格推动

美国1月最终需求生产者物价指数(PPI)较前月上涨0.6%，为2012年9月以来最大涨幅，因能源产品的成本上升；但扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI较前月仅升0.2%，仍受强势美元压制。强劲的PPI数据公布后，美元指数削减盘初跌幅。

--中国表外续扩1月新增社融创新高，偏紧基调延续市场利率或再上调

受表外业务继续膨胀影响，中国1月社会融资规模增量达3.74万亿元，创下历史新高 ，当月新增人民币信贷亦达一年来高点。在美国步入加息通道、国内经济趋稳情况下，中国央行可能暂时不会 调整基准利率，而采取继续上调中期借贷便利(MLF)和公开市场逆回购等市场化利率，以延续中性偏紧的货币 政策基调。

--欧元区第四季GDP二次估值为较前季成长0.4%，低于预估

欧盟统计局公布，欧元区第四季度国内生产总值(GDP)第二次估值为较前季成长0.4%(预估为成长0.5%),较上年同期成长1.7%(预估为成长1.8%)。

德国2月投资者信心下降，因政治风险令经济前景蒙阴--ZEW报告

--《焦点》东芝称核电部门将减记63亿美元并料致年度亏损，会长下台

日本东芝宣布旗下美国核电事业将减记63亿美元。东芝将由此不再持有该业务的股份，并迫切需要增加资本。东芝可能还将考虑出售其快闪记忆体(闪存)晶片(芯片)业务的多数甚至全部股份，这被认为是东芝最有价值的业务。东芝股价下滑8%，市值为9,730亿日圆(86亿美元)，不到去年12月中旬的一半。而在还不到10年前时，东芝市值几乎达到5万亿日圆。

--独家：通用汽车旗下欧宝汽车正与标致雪铁龙集团谈合并--消息

两名熟知内情消息人士向路透表示，通用汽车与标致雪铁龙集团正深入讨论旗下业务合并事宜。若谈判成功，标致雪铁龙将买下通用旗下的欧洲汽车业务；消息人士称，可能在数日之内宣布达成交易。标致雪铁龙周二股价大涨4.3%，至18个月高位,带动欧洲汽车股攀升。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市三大股指周二创下纪录高位，银行股领涨，此前美联储主席叶伦表示，迟迟不升息将是不明智的。苹果连续第二日创下纪录最高收位。道琼工业指数升92.25点，或0.45%，至20,504.41点；标准普尔500指数涨9.33点，或0.4%，至2,337.58点；纳斯达克指数上扬18.62点，或0.32%，至5,782.57点。

--欧洲股市持稳，汽车和银行股走高，抵消了消费类股和制药股下跌。PSA(标致雪铁龙)集团洽购通用汽车旗下欧洲汽车业务的消息带动汽车股攀升。

泛欧STOXX 600指数收盘基本持平，报370.2点，守在昨日所及13个月高位附近。英股富时100指数收跌0.14%，德股DAX指数微降0.02%，法股CAC-40指数收涨0.16%。

汇市:

--美元兑一篮子货币攀升至三周高位，因美联储主席叶伦发表讲话后，投资者上调美国将加速升息的预期。1月美国PPI录得逾四年来最大月度涨幅，支持认为通胀正接近美联储设定的2%目标的观点。美元指数尾盘上扬0.25%，报101.21。

美元兑日圆触及两周峰值114.47日圆，抹去稍早跌幅；尾盘上扬0.4%，报114.16日圆。欧元兑美元挫0.2%，报1.0572美元，受累于区内政治风险和令人失望的经济数据。

债市:

--美国公债收益率(殖利率)跳升。美联储主席叶伦在国会作证时称，等待太久升息不明智，这较投资者预期的更显鹰派。指标10年期公债价格尾盘下跌10/32，收益率报2.47%，盘中升至2月3日以来最高2.50%。五年期和30年期公债之间的利差下降至109个基点，为2月1日以来最低。

--欧洲指标德国公债收益率攀升至一周高位，因迹象显示美联储正在准备升息。尽管美联储主席叶伦暗示特朗普政府的经济政策存在相当大的不确定性，但表示可能需要在接下来的某次会议上升息。

德国10年期公债收益率尾盘上升约4个基点，至一周高位0.38%。意大利10年期公债收益率小升至2.24%。

油市:

--油价小幅收涨，但美国页岩油供应增加，限制了石油输出国组织(OPEC)牵头的减产努力带来的乐观情绪。布兰特原油收高0.38美元，报每桶55.97美元。美国原油收高0.27美元，报每桶53.20美元。

金属市场:

--黄金从盘中高位回落，因美联储主席叶伦国会作证后美元上涨。叶伦称可能需要在接下来的某次会议上升息。现货金涨约0.3%，收报每盎司1,228.2美元。美国期金收跌0.03%，报1,225.40美元。

--期铜下滑，因智利的全球最大铜矿罢工工人有可能恢复薪资谈判。期铝触及21个月高位，市场担忧中国为减少污染而可能关闭部分冶炼厂。美联储主席叶伦升息言论刺激美元反弹，亦拖累基本金属。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌1.4%，报每吨6,021美元。期铝逆势收高0.9%，报1,887美元，日高在1,907美元，为2015年5月13日来最高。(完)