《路透早报》--2月16日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国公布1月实际吸收外资(FDI)、非金融类对外直接投资(ODI)数据

--澳洲1月就业数据(0030)

--法国第四季按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率(0630)

--意大利12月对欧盟和全球贸易收支(0900)

--美国1月建筑许可和房屋开工、一周请领失业金数据及2月费城联储制造业指数(1330)

--新西兰第四季零售销售(2145)

--日本2月路透短观调查制造业景气判断指数(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--印尼央行利率决定

--瑞典央行副总裁沃尔森将在林雪平大学一场活动上谈及最新回购利率决定以及经济形势(1115)

--欧洲央行执委科尔计划发表主旨演讲，之后在题为“未来25年：欧洲的货币和金融前景”活动中举行小组讨论(1400)

--瑞典央行副总裁史金斯利将就当前货币政策和经济形势接受专访(1405)

--德国央行委员会委员Carl-Ludwig Thiele就银行业前景发表讲话(1425)

--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西和欧洲央行管委诺沃特尼参加题为“经济货币联盟的未来”的小组讨论(1500)

--挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)发表年度演说(1800)

以下为2月15日下午5:00至2月16日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--叶伦周三证词未提供利率前景新线索，罗森格伦认为今年需升息超过三次

美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦第二天在国会作证时，未提供下次升息时机的新线索。受此影响，美元原本有望连涨第11日，但在触及高位后回落。波士顿联储总裁罗森格伦表示今年至少需要升息三次，费城联储总裁哈克亦认为今年升息三次是合适的。

另一方面，美国国会共和党议员对叶伦的经济管理做法提出批评，要求她暂停金融监管方面的工作，等待特朗普总统提名新的央行决策委员。叶伦在众议院金融服务委员会的听证会颇为紧张，会上共和党人明确表示将继续施压联储，要求其削减庞大的债券持仓，并根据数学规则惯例来设定利率。

--马来西亚拘留一名涉嫌与金正恩兄长遇害有关的女性

马来西亚警方拘押一名持越南旅行证件的女性，并表示在寻找另外“几名”疑与朝鲜领导人金正恩长兄金正男遇害有关的外国嫌疑人。三名马来西亚政府消息人士对路透称，朝鲜官员周三花费数小时时间劝说马来西亚不要对金正男进行尸检。他们并称，马来西亚当局拒绝了这个要求，但尚未决定最终是否将遗体交给朝鲜。

--美国数据直指内需增强和通胀攀升，应会提振首季成长

美国1月零售销售增长0.4%，增幅大于预期，因家庭买入电子产品等一系列商品，反映国内需求持续，应能提振第一季经济增长。此外上月消费者物价指数(CPI)跳升0.6%，录得近四年来最大升幅，制造业产出稳步增长。数据发布后，美元兑一篮子货币升至一个月高位，美债价格下跌，美股基本持平。

--东芝晶片业务出售可能推迟，此前考虑提高售股规模--消息

了解情况的消息人士透露，日本东芝可能推迟出售其招牌闪存记忆体芯片(晶片)业务。此前公司称将考虑出售该业务的多数甚至是全部股权。东芝改变芯片业务出售计划，会促使买家出现不同的想法。消息人士称，台湾鸿海是潜在的买家之一。东芝股价周三大跌9%。

--独家：欧盟准备提前同中国举行峰会，向特朗普传递信息－消息

三名欧盟官员表示，欧盟正准备提前至4月或5月同中国在布鲁塞尔举行峰会，促进自由贸易和国际合作，以应对美国新政府更趋保护主义和民族主义的政策立场。欧盟认为，中国希望利用峰会，来强调1月国家主席习近平在达沃斯全球经济论坛上大力维护开放贸易和全球合作的观点，以回应美国新任总统特朗普的政策。另一方面，欧盟希望获得中国对联合国等国际机构的声援。

--思科季度获利优于预期，因网络安全产品需求旺盛

美国网络设备制造商思科(Cisco System)公布的季度营收与获利均高于预期，主要是因为市场对其安全产品的需求强劲。包括防火墙保护和入侵侦测系统在内的网络安全业务营收增长14%至5.28亿美元；此前市场预期为5.191亿美元。扣除特殊项目每股获利0.57美元，比分析师平均预估值高0.01美元。思科股价过去12个月上涨了27%，并在周三触及逾九年高点，但盘后跌1.3%至32.40美元。

--威讯接近与雅虎达成协议，收购价或降2.5-3.5亿美元--消息

据知情消息人士，威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)与雅虎接近达成对收购协议的修改，对雅虎核心互联网业务的收购价格比最初达成的48.3亿美元下降2.5-3.5亿美元。一位消息人士对路透表示，修改后的协议将规定威讯和雅虎共同承担数据外泄相关的潜在诉讼责任。交易最早可能本周达成。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三收涨，盘中再创纪录新高，标普500指数连升第七日，受助于一波强劲的经济数据，以及特朗普总统将削减企业税的乐观预期继续发酵。根据汤森路透数据，标普500指数成份股企业第四季获利上升约7.2%，为2014年第三季来最大升幅。

道琼工业指数升107.45点，或0.52%，至20,611.86点；标准普尔500指数涨11.67点，或0.50%，至2,349.25点；纳斯达克指数上扬36.87点，或0.64%，至5,819.44点。

--欧洲股市收高，再度受企业季报推动，因法国农业信贷银行上涨，引领银行股升至三周高位。泛欧STOXX 600指数上涨0.3%；银行指数是升幅最大的板块，上扬1.34%。英股富时100指数收升0.47%，德股DAX指数收高0.19%，法股CAC-40指数收涨0.59%。

汇市:

--美元持稳，在美元兑一篮子货币早盘触及一个月高位后，投资者锁定获利。美元指数持平在101.21，盘中高见1月12日以来最高的101.76，因美国零售销售和消费者物价大幅攀升。美元原本有望连涨第11日，但在触及高位后回落，因美联储主席叶伦第二天在国会作证时，未提供下次升息时机的新线索。

欧元兑美元从一个月低位反弹，尾盘上涨0.1%，报1.0583美元。美元兑日圆徘徊在两周高位附近，尾盘报114.33日圆。

债市:

--指标美债收益率升至两周半高位，此前发布的数据显示，上月消费者物价急升，支撑了美联储更加接近升息的预期。指标10年期公债价格尾盘下跌11/32，收益率报2.51%， 稍早升至1月27日以来最高的2.52%。

--欧洲指标债德债收益率触及一周半高位，此前数据巩固美国经济不断增强可能促使美联储将较早而不是较迟升息的观点。德国10年期公债收益率升2个基点，触及一周半高位0.39%，超过周二日高。

多数欧元区其它国家公债收益率日内上升2-4个基点。希腊公债的表现明显落后，此前欧元集团主席迪塞尔布洛姆排除希腊救助协议将在2月20日下次欧元区财长会议获得批准的可能性。希腊两年期公债收益率升约50个基点，至9.74%；10年期公债收益率上涨25个基点，至7.94%。

油市:

--油价在震荡交投中小跌，因美国原油和汽油库存触及纪录高位，助长对全球供应过剩的担忧。美元走软也帮助支撑以美元计价的原油价格。布兰特原油期货收跌0.22美元，或0.4%，报每桶55.75美元。美国原油期货小跌0.09美元，或0.2%，收报每桶53.11美元。

金属市场:

--金价因美元从高位回落而反弹，摆脱了稍早美国通胀和零售销售数据好于预期带来的压力，数据增强了美国近期升息的预期。现货金收报每盎司1,232.56美元。美国4月期金收高0.6%，报1,233.10美元。

--铜价上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。伦敦金属交易所(LME)期铜收高0.7%，报每吨6,065美元。镍价收高1.4%，报10,920美元，为12月中以来最高。(完)