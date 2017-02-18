《路透早报》--2月18日

2月17日，纽约证交所内工作的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

[重大数据或新闻]

--周五投资人担心即将举行的法国大选，美国财政政策的调整缺乏行动，且将迎来美国长周末假期，点燃日圆的避险买需，令日圆兑美元和欧元上涨，美元指数走高，美国公债价格攀升。美股三大股指齐创纪录收盘新高。下周一为美国总统日假期，美国金融市场休市。

--周五欧美公布的重要经济数据包括：

* 世界大型企业研究会公布的数据显示，美国1月领先指标上升0.6%，至125.5，预估为上升0.5%。

* 欧洲央行公布，欧元区12月投资流入飙升，在此同时经常帐盈余则是略有收窄。

* 英国国家统计局公布，英国1月零售销售较前月下降0.3%（预估为增长0.9%），较上年同期增长1.5%（预估为增长3.4%），按年增幅为2013年11月以来最低。1月扣除能源的零售销售较前月下滑0.2%（预估为增长0.7%），较上年同期增长2.6%（预估为增长3.9%）。

--欧洲央行管委连恩，欧洲央行没有理由放弃降息选项，因这展现该行准备扶持经济。

--中国人民银行表示，人行将坚持稳中求进工作总基调，实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，爲供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境。

--惠誉确认对新西兰的评级为“AA”，评级展望为稳定。

* 惠誉确认芬兰“AA+”信贷评等，展望为稳定。

* 穆迪确认俄罗斯“BA1”公债评等，评等展望由负面上调至稳定。

--德国明镜周刊报道，国际货币基金组织(IMF)可能为希腊第三轮救助提供最多50亿欧元(53.3亿美元)的资金。

--新华社报道称，中国外交部长王毅和美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)在20国集团(G20)外长会议间隙碰面，就双边关系和其它共同关注的话题交换了意见。新华社还报道，中国副总理汪洋应约与美国财长努钦通话，双方就中美经济合作等问题交换了意见。

--中国国务院副总理马凯称，今年就业总量压力不减，结构性矛盾突出，重点群体就业任务艰巨，要把就业放在更加重要位置抓紧抓好。

--美国食品集团卡夫亨氏意外提出以1,430亿美元收购英国消费品巨擘联合利华，但遭后者断然拒绝，但卡夫亨氏表示，会继续寻求磋商收购条件。根据汤森路透数据，若收购成功，将为历史上规模第三大的购并案，且为对英国公司最大规模的收购。消息公布后，两家公司股价都暴涨，支撑美股。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。道琼工业指数收升4.28点，或0.02%，至20,624.05点；标准普尔500指数上涨3.94点，或0.17%，至2,351.16点；纳斯达克指数收高23.68点，或0.41%，至5,838.58点。本周，道指升1.7%，标普500指数上涨1.5%，纳斯达克指数上升1.8%。

--欧洲股市基本收平盘，连续第二周周线上涨，联合利华受并购消息带动飙升，提振个人和家居用品类股，但银行股和资源类股回落。泛欧STOXX 600指数微幅收高，收位迫近周三触及的13个月高位。

汇市:

--日圆兑主要货币上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。日圆兑美元升0.3%，报112.87日圆，兑欧元升0.9%，报119.78日圆。

美元兑除日圆外的多数主要货币走强，美元指数升0.44%，报100.89，且连续第二周上涨，此前美联储主席叶伦发表了略偏鹰派的讲话，且美国零售销售和消费者物价等数据意外强劲。法国左翼政党可能在总统大选中团结一致的消息打压欧元。欧元兑美元跌0.6%，报1.0612美元，守在周三触及的五周低点1.0520美元之上。

债市:

--美国公债价格上涨，因对法国总统大选的担忧和疲弱的英国经济数据增加了避险意愿，打击股市并提振了对避险美债的需求。指标10年期美债价格尾盘上涨8/32，收益率报2.42%，低于周四尾盘的2.45%。稍早收益率触及2月10日以来最低的2.40%。

--意大利指标公债收益率上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。意大利10年期公债收益率小幅上涨3个基点至2.18%，周四曾下跌约16个基点至2.13%的近三周低位。本周意大利公债收益率料将下跌约9个基点，为五周内首次周线下跌。

油市:

--油价基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应的影响。布兰特原油收高0.16美元，或0.3%，报每桶55.81美元，美国原油收高0.04美元，报每桶53.40美元。

金属市场:

--金价大致持稳，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。1944 GMT，现货金下跌0.14%，至每盎司1,237美元。美国期金收跌0.2%，报1,239.10美元。金价可望连续第三周周线上涨，今年迄今升幅接近8%。

--铜价下滑，因未能守在每吨6,000美元水准之上，激发了获利了结，但主要金属消费国中国需求强劲的预期，以及多个大型矿场供应中断预计将支撑价格。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收跌0.7%，报每吨5,960美元，周一价格触及21个月高位的6,204美元。(完)