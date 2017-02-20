《路透早报》--2月20日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本1月进出口及贸易收支(19日2350)

--德国1月生产者物价指数(PPI)(0700)

--台湾1月外销订单年变动率(0800)、去年第四季经常帐(0820)

--香港11-1月失业率(0830)

--英国2月工业联盟(CBI)总工业订单差值(1100)

--欧元区2月消费者信心指数初值(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--德国财政部长朔伊布勒与比利时财长Johan Van Overtveldt发表演说

--瑞典央行副总裁史金斯利就未来的电子支付形式发表讲话(1100)

以下为2月17日下午5:00至2月20日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国央行：防止资金脱实向虚及不合理加杠杆，实施好稳健中性货币政策

中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。

--中国证监会：上市公司非公开发行股票数量不得超过总股本的20%

中国证监会周末表示，上市公司申请非公开发行股票的，拟发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%。上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于18个月，但并购重组发行股份购买资产部分的定价则继续执行重组办法有关规定。

--中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息

两位消息人士称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。一位了解交易情况的消息人士称，中粮集团正在商谈，向日本出售至少1.5万吨玉米。与买家曾有谈话的一家美国谷物贸易公司称，装运的数量可能接近2.3万吨。

--欧央行执委劳滕施莱格称升息还言之过早，默克尔称欧元汇率对德国来说过低

欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)曾表示，欧央行需要观察通胀是否在其略低于2%的目标区间内企稳，之后才可以升息，但她希望购债计划能在年底前逐步缩减规模。

德国总理默克尔暗示，对于德国来说，欧元汇率过低，但她明确表示，柏林方面无权解决这一“问题”，因为货币政策是由独立的欧洲央行来制定的。

--卡夫放弃收购联合利华，外界猜测其或另寻目标

卡夫亨氏(KRAFT HEINZ)表示，撤回以1,430亿美元收购较大竞争对手联合利华(Unilever)的提议，引发对卡夫是否转为关注其它目标的猜测。据要求匿名的消息人士透露，卡夫之所以取消收购提议，是认为在与联合利华接洽后不久收购案就被公开披露，使其很难磋商达成交易。

--独家：软银为促成与T-Mobile合并，愿意放弃Sprint控股权--消息

据知情人士透露，日本软银集团准备将Sprint Corp的控股权让与德国电讯旗下的T-Mobile US，以达成这两家美国无线运营商的合并。上述消息人士本周告诉路透，等到4月拍卖结束时，预计两家公司会展开谈判。路透的报导提振T-Mobile股价最高上涨7.9%，终场收高5.5%；Sprint股价收涨3.3%。

--海航集团已持有德银超3%股权，未来可能进一步增持

中国航空企业海航集团已持有德意志银行3.04%的股份，并称可能进一步增持德银股份，但仍将低于10%。海航表示对德银管理层有信心。德银称欢迎任何长期投资者。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道琼工业指数周五连续第七日创纪录收盘新高，标普500指数和纳斯达克指数也收在纪录高位，卡夫亨氏劲升扶助抵销能源股下跌带来的压力。

道琼工业指数收升4.28点，或0.02%，至20,624.05点；标准普尔500指数上涨3.94点，或0.17%，至2,351.16点；纳斯达克指数收高23.68点，或0.41%，至5,838.58点。本周，道指升1.7%，标普500指数上涨1.5%，纳斯达克指数上升1.8%。

--欧洲股市基本收平盘，连续第二周周线上涨，联合利华受并购消息带动飙升，提振个人和家居用品类股，但银行股和资源类股回落。

泛欧STOXX 600指数微幅收高，收位迫近周三触及的13个月高位。英股富时100指数收升0.3%，德股DAX指数收盘基本持平，法股CAC-40指数下跌0.65%。

汇市:

--日圆兑主要货币上涨，因投资人担心即将举行的法国大选，且美国财政政策的调整缺乏行动，点燃对日圆的避险需求。日圆兑美元升0.3%，报112.87日圆，兑欧元升0.9%，报119.78日圆。

美元兑除日圆外的多数主要货币走强，美元指数升0.44%，报100.89，且连续第二周上涨，此前美联储主席叶伦发表了略偏鹰派的讲话，且美国零售销售和消费者物价等数据意外强劲。法国左翼政党可能在总统大选中团结一致的消息打压欧元。欧元兑美元跌0.6%，报1.0612美元，守在周三触及的五周低点1.0520美元之上。

债市:

--美国公债价格上涨，因对法国总统大选的担忧和疲弱的英国经济数据增加了避险意愿，打击股市并提振了对避险美债的需求。

指标10年期美债价格尾盘上涨8/32，收益率报2.42%，低于周四尾盘的2.45%。稍早收益率触及2月10日以来最低2.40%。

--意大利指标公债收益率上涨，但本周势将录得逾一个月来首个周线下跌，因投资者推迟了他们对于提前大选的预期，并且看好意大利将从欧洲央行购债计划中受益更多。

意大利10年期公债收益率小幅上涨3个基点至2.18%，周四曾下跌约16个基点至2.13%的近三周低位。

油市:

--油价基本持稳，但本周下跌，美国原油五周来首周下跌，因美国活跃钻机数增加和库存创纪录高位，盖过了主要产油国减产以削减全球过剩供应举措的影响。布兰特原油收高0.16美元，或0.3%，报每桶55.81美元。美国原油收高0.04美元，报每桶53.40美元。

金属市场:

--金价下滑，但本周周线上升，因欧美政治存在不确定性且全球股市方向未明，促使投资者选择避险的黄金。现货金收报每盎司1,235.22美元。美国期金收跌0.2%，报1,239.10美元。

--铜价下滑，因未能守在每吨6,000美元水准之上，激发了获利了结，但主要金属消费国中国需求强劲的预期，以及多个大型矿场供应中断预计将支撑价格。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收跌0.7%，报每吨5,960美元。(完)