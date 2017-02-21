《路透早报》--2月21日

2015年7月，图为以希腊国旗为背景拍摄的欧元硬币。 REUTERS/Tony Gentile

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本2月日经制造业采购经理人指数(PMI)(0030)

--瑞士1月贸易收支(0700)

--法国1月消费者物价调和指数(HICP)终值(0745)

--法国(0800)、德国(0830)、欧元区(0900)及美国(1445)2月Markit制造业、服务业及综合PMI初值

--香港1月消费物价指数(CPI)(0830)

--英国1月公共部门净借款及收支短差(0930)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国新办举行新闻发布会，商务部部长高虎城将介绍供给侧结构性改革促进消费，“一带一路”建设引领对外开放情况，并答记者问(0200)

--澳洲央行公布2月货币政策会议记录

--瑞典央行总裁英韦斯在一个会议上讨论当前货币政策(0800)

--欧盟财长会议

--欧洲央行总裁德拉吉将出席一场宏观经济对话

--英国央行总裁及首席经济学家将在英国议会委员会接受询问

--美国明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利参加有关经济和美联储作用的讨论(1350)

--加拿大央行高级副总裁威尔金斯发表演说(1630)

--美国费城联储总裁哈克就经济前景发表讲话(1700)、旧金山联储总裁威廉姆斯讲话(2030)

--澳洲央行总裁洛威于澳洲-加拿大经济领导力论坛上发言(2230)

--巴西央行货币政策委员会会议(至22日)

以下为2月20日下午5:00至2月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--因OPEC减产重油，中国茶壶炼厂自北美的此类原油进口激增

中国的独立炼厂(“茶壶”炼厂)罕见地从北美长途进口重油，交易员称这种状况的出现，主要因为石油输出国(OPEC)减产以及美国和加拿大充沛的供应。据消息人士和航运数据，1月有60万桶美国墨西哥湾混合重油运抵中国。凯思尔顿商品国际(CCI)2月将从美国装船100万桶重油运往中国。茶壶炼厂进口近100万桶Mars石油，4月运抵中国。

--独家：中国吉利拟入股马来西亚宝腾汽车，建立战略合作--消息

两名知情人士告诉路透，中国汽车企业浙江吉利控股集团预计最早将于本周发出投标，争取与陷入困境的马来西亚车企宝腾汽车(Proton Holdings Bhd)结成战略合作伙伴。消息人士称，吉利将向Proton提供与沃尔沃共同开发的技术。吉利计划提高Proton汽车在英国和印度等右舵车市场的销量，并希望在Proton中至少占股51%。

--希腊与国际金主达成一致，将讨论新的改革方案以换取援助

欧元区官员表示，希腊及其国际贷款人周一达成一致，由专家团队拟定关于希腊养老金、所得税和就业市场的改革计划。完成这些改革计划，希腊即有资格获得更多低成本贷款援助。国际金主将派专家返回希腊，拟定改革计划。改革涉及养老金、所得税和就业市场方面。一旦就改革计划达成一致，IMF将重新撰写债务可持续性报告。

--欧元区及欧盟2月消费者信心指数下降，英国2月制造业产出预期为三年多以来最高

欧盟执委会公布，欧元区2月消费者信心指数初值降至负6.2，逊于路透调查预估的负4.9；1月指数经修正后为负4.8，前值为负4.9。欧盟28国消费者信心指数下降0.9点，至负5.2。

英国工业联盟(CBI)公布，2月总工业订单差值为正8(路透调查预期为正3)，1月为正5；2月制造业产出预期为正33，为2013年9月以来最高；1月为正26。

--摩拜单车新一轮融资获得淡马锡等金主参与

中国摩拜单车表示，已从新加坡国有投资机构淡马锡及对冲基金高瓴资本(Hillhouse Capital)为首的投资人筹得新一轮融资，2017年以来筹得的新资金总计超过3亿美元。

[市场摘要]:

2月20日适逢美国总统日假期，美国金融市场休市。

股市:

--欧洲股市上扬，得益于电信与矿业类股走强。不过联合利华(Unilever)在美国卡夫亨氏(Kraft Heinz)撤回1,430亿美元收购要约后下挫，拖累大盘走势。泛欧STOXX 600指数收高0.2%，仅略低于周三触及的2015年12月初以来高位。

德股DAX指数表现优于其他欧洲股市，收高0.6%。英股富时100指数收平盘，法股CAC-40指数微跌0.05%。

汇市:

--英镑兑大多数主要货币上涨，兑欧元结束了三日连跌。关于英国将如何离开欧盟和退欧对经济会产生什么影响的疑问，本周可能继续主导英镑走势。英国上议院开始辩论退欧法案。上议院中的反对党与独立议员寻求修正条款，以迫使政府更加经常性地提供退欧谈判最新情况，并确保生活在英国的欧洲公民的权利。

英镑创出本月初以来的最佳单日表现，兑美元涨0.5%报1.2472；兑欧元涨0.3%报0.8516英镑，结束三日跌势。英镑兑瑞郎和兑日圆涨0.4-0.6%。

债市:

--法国公债较德国公债利差升至2012年末以来最宽，此前一民调显示极右派总统候选人勒庞与中间派候选人马克龙的差距缩小。

法国10年期公债收益率最高涨9个基点至两周高点1.14%，最终回落至1.05%。指标10年期德债收益率持于近0.29%，与法国可比公债利差一度扩大至2012年末以来最阔的约84个基点。

油市:

--油价小涨，对产油国减产效果的乐观情绪，激励投资者对油价持续上扬的押注创下纪录水平；不过美国产量增加且库存仍居高不下，限制了油价涨势。

布兰特原油期货结算上涨0.7%，至每桶56.18美元。美国原油期货在极为淡静的交投中上涨0.29美元，或0.5%，报每桶53.69美元。美国原油无结算价，当天因总统日假期休市。美国3月原油期约将于周二到期。

金属市场:

--金价上涨，因美元走软，但盘中交投清淡，因美国市场恰逢假日休市，且投资者静候美国总统特朗普税改政策的细节。现货金收报每盎司1,238美元。

--铜价反弹至每吨6,000美元上方，因影响全球第二大铜矿产量的争端升级，锌则因库存下降受到提振。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高1.9%至每吨6,070美元。（完）