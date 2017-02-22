《路透早报》--2月22日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第四季建筑完工、第四季薪资价格指数(0030)

--中国70个大中城市住宅销售价格月度报告(0130)

--香港2016年第四季及全年国内生产总值(GDP)(0830)

--瑞士2月ZEW投资者信心指数(0900)

--德国2月Ifo企业景气判断、现况和预期指数(0900)

--意大利1月消费者物价指数(CPI)和消费者物价调和指数(HICP)终值(0900)

--英国第四季GDP修正值、第四季企业投资初值(0930)

--欧元区1月HICP终值(1000)

--美国一周MBA抵押贷款市场和再融资指数(1200)、1月成屋销售(1500)

--加拿大12月零售销售(1330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国新办举行新闻发布会，保监会主席项俊波将介绍加强保险市场监管、服务实体经济发展等方面内容(0700)

--美国联邦储备委员会(FED)的联邦公开市场委员会(FOMC)公布1月政策会议记录

--美国达拉斯联储总裁柯普朗就美国及全球经济面临的问题发表看法(2330)

--美国克利夫兰联储总裁梅斯特召开圆桌会议

--英国央行负责金融稳定的副总裁康利夫举行国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)讲座

--巴西央行货币政策委员会会议，公布利率决定

以下为2月21日下午5:00至2月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国费城联储总裁重申预计今年升息三次，旧金山联储总裁警告低利率将给金融稳定带来更多风险

美国费城联邦储备银行总裁哈克表示，美国经济恢复正常、劳动力市场再度变得稳健、通胀上升，重申其预期联储今年将升息三次的看法。哈克还暗示他可能支持在3月升息。

旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯警告，金融危机以来全球性的利率下降局面可能会持续，将加大各家央行维持世界经济健康增长的难度。

受美联储官员鹰派讲话提振，美元指数盘中触及六个交易日高位101.600。

--中国今年继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策--政治局会议

中国中共中央政治局召开会议表示，实现今年经济社会发展目标任务，要稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，加强投资、价格等政策协调配合。新华社援引会议报导称，今年要坚持稳中求进的工作总基调，坚持以推进供给侧结构改革为主线，适度扩大总需求，加强引导预期，深化创新驱动，全面做好稳增长促改革，惠民生防风险等各项工作。

--中国各地地方债季度发行量不超全年30%，探索续发行机制--财政部

中国财政部发布关于做好2017年地方政府债券发行工作的通知称，公开发行的地方债，各地每季度发行量原则上不超过本地区全年公开发行债券规模的30%；此外地方财政部门应当加大采用定向承销方式发行置换债券的力度。财政部官网发布的该通知并称，不断提高地方债发行市场化水平，积极探索建立续发行机制，发行规模较大、次数较多的地区，每期债券可续发1-2次。

--墨西哥央行将推高达200亿美元的披索汇率对冲计划，披索应声劲扬2%

墨西哥央行称将推出高达200亿美元的比索汇率对冲计划，不会动用央行国际储备；并表示首次标售将在3月6日举行，规模至多10亿美元。受此消息提振，披索跳涨2%，升至11月来最高。

--英国银团发售50年期通膨保值债券，收益率为历史最低

英国周二透过银团发售45亿英镑2065年到期通膨保值债券，投资人接受的经通胀调整负回报为-1.5235%，为英国银团发债历来最低实质收益率。本月初英国金融市场的通胀预期水准触及数年高位，尽管目前已经脱离峰值，但投资人仍愿意为通膨保值债券支付高价。

--威讯收购雅虎资产的价格因网络袭击事件降至44.8亿美元

美国第一大无线通讯运营商威瑞森通讯(Verizon Communications，威讯)表示，在雅虎发生两次严重的网络袭击事件后，该公司购买其核心业务的价格将比最初报价低3.5亿美元，为44.8亿美元。两家公司表示，预计交易将于第二季完成。

--沃尔玛第四季营收超越预期，拜线上销售及流量增加所赐

全球最大零售商--沃尔玛发布全球同店营收高于预期，拜公司及山姆会员商店(Sam's Club)线上销售及流量增加所赐。扣除燃料后，开店一年以上的美国同店销售增长1.8%；分析师预计为增长1.3%。截至1月31日止会计年度第四季，沃尔玛净利降至37.6亿美元，合每股盈余(EPS)1.22美元，上年同期分别为45.7亿美元和1.43美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二升至纪录新高，受助于沃尔玛和家得宝等零售商的业绩报告强劲，以及对美国总统特朗普的经济政策保持乐观。

道琼工业指数上涨118.95点，或0.58%，至20,743.00点；标准普尔500指数收升14.22点，或0.60%，至2,365.38点；纳斯达克指数涨27.37点，或0.47%，至5,865.95点。

--欧洲股市升至逾14个月最高水准，制造业调查结果令人鼓舞，带动的乐观情绪盖过了汇丰控股受年度税前获利下滑拖累股价大跌的影响。欧洲最大的银行－汇控大跌6.5%，录得八年最大单日跌幅，此前该行公布的业绩远逊分析师预估。

泛欧STOXX 600指数升0.6%，盘中稍早一度下滑。英国股市富时100指数表现逊色，收低0.34%；德股DAX指数则升1.18%，至2015年5月来最高水准；法股CAC-40指数收高0.49%。

汇市:

--美元普涨，受助于美联储官员的鹰派讲话和欧洲政治前景的不确定性。美元指数尾盘上扬0.4%，报101.370，盘中触及六日高位101.600。美元兑日圆上扬0.5%，报113.61日圆。

欧元兑美元在美国时段稍后的交易中削减跌幅，尾盘下跌0.6%，报1.0547美元；盘中下跌0.8%，低见六日低位1.0526美元。欧元兑挪威克郎跌至2015年7月以来最低8.8014克朗，因油价上涨。

债市:

--美国公债收益率(殖利率)微升，维持区间交易，因随着股市和商品价格上扬，市场风险意愿普遍改善而受到支撑。

美国10年期公债价格尾盘下跌1/32，收益率报2.427%，高于上周五的2.425%。30年期公债价格尾盘下跌4/32，收益率报3.038%，高于上周五的3.031%。两年期公债价格持平，收益率报1.206%。

--德国两年期公债收益率突然大跌至纪录低位，与法国大选的紧张情绪关系不大，许多投资者对这一与德国和欧洲其它公债大相径庭的走势感到疑惑。德国两年期公债收益率连续第二日触及纪录低位，跌至约负0.87%。

油市:

--油价收高约1%，盘中触及三周高位，因石油输出国组织(OPEC)对产油国能更大程度上兑现减产协议感到乐观。

布兰特原油收高0.48美元，或0.9%，报每桶56.66美元，盘中触及2月2日来最高57.31美元。美国3月原油到期，收高0.66美元或1.2%，报每桶54.06美元，盘中升至1月3日来最高54.68美元。

金属市场:

--金价削减跌幅，因美国经济数据不及预期。金价之前下挫1%，因对美国将在下月升息的预期重燃，推高美元。现货金收报每盎司1,235.90美元。美国4月期金收跌0.02%，报每盎司1,238.90美元。

--期铜价格下跌，因美元上涨，投资者在铜价升穿每吨6,000美元后锁定获利。此前智利和印尼的大型矿场供应中断的预期推高铜价。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下滑0.2%，收于每吨6,060美元。(完)