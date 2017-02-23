《路透早报》--2月23日

2月22日，美国纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Brendan McDermid

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国1月海关月度正式数据

--澳洲第四季资本支出(0030)

--德国第四季国内生产总值(GDP)修正值/3月GfK消费者信心指数(0700)

--法国2月企业景气指数(0745)

--台湾1月工业生产指数(0800)

--瑞士第四季工业订单(0815)

--意大利12月零售销售(0900)

--英国2月工业联盟(CBI)零售销售差值(1100)

--美国1月全国活动指数/一周请领失业金人数(1330)、12月联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(1400)、2月堪萨斯联储制造业及综合指数(1600)

--韩国2月消费者信心指数(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--韩国央行召开货币政策会议，宣布利率决定(0100)

--中国国新办举行发布会，住房城乡建设部部长陈政高介绍房地产和棚户区改造有关情况，并答记者问(0200)

--欧洲央行执委普雷特在“英国退欧及其对金融服务的影响”会议上讲话(0855)，并在另外两场会议上演说(分别在1100和1300)

--瑞典央行副总裁扬松讨论最新的再回购利率决定和经济形势

--西班牙、意大利和法国经济部长及欧盟执委会副主席东布洛夫斯基发表演说

--美国亚特兰大联储总裁洛克哈特发表演说(1335)

--日本央行审议委员木内登英会晤企业领袖

--澳洲央行央行总裁洛威在澳洲众议院经济常设委员会作证

以下为2月22日下午5:00至2月23日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储会议记录显示或“很快”再度加息，理事鲍威尔称将逐步升息

据美联储发布的上次货币政策会议记录，多位美联储决策者称，如果就业和通胀数据符合预期，“很快”再度加息可能是合适的。会议记录还显示出，特朗普政府新经济计划缺乏细节，给美联储带来的不确定性的程度。美联储在此次会议上决定维持利率不变。

会议记录公布后，美国股市小跌，美国公债收益率也下滑。美元兑欧元和日圆下跌，因预期会议记录基调鹰派的投资者感到失望。对美联储何时进行下次升息的预期变动不大，据CME Group编制的联邦基金利率期货数据，投资人预计最早在5月行动。

美联储理事鲍威尔表示，只要美国经济继续沿着当前的路径发展，联储将会逐步加息，而且尚无迹象显示联储在通胀走高之际反应过慢。但他并未明示下月是否行动。

--法国马克龙获有影响力的中间派支持，与勒庞对决更添胜算

法国颇有影响力的中间派政治人士、法国前教育部长贝湖(Francois Bayrou，贝鲁)与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能帮助后者进入到与法国极右翼领导人勒庞(Jean-Marie Le Pen)的最后对决，增大马克龙在这场激烈角逐中的胜算。

由于市场认为反欧盟的法国总统候选人勒庞获胜的机率下降，欧元获得提振扭转颓势，从稍早触及的六周低点1.0494美元升至日高1.0572美元，盘中涨幅高达0.4%。

--美国ITC裁定进口自中国的公共汽车与卡车轮胎无损国内行业

美国国际贸易委员会(ITC)表示，从中国进口享有补贴的公共汽车和卡车轮胎并未损害美国相关行业，因此不会向这些商品课征反倾销和反补贴税。ITC过去极少作出否决裁定。该机构在声明中称，六名委员中有一人未参加投票，而五名投票委员中有三人反对作出进口产品有损本国行业的裁决。

--独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管

两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。这项协议倘若完成，将标志着中国在孟加拉的首笔大型能源投资项目。但孟加拉国对该处气田拥有优先否决权，可能会阻挠交易。

--英国2016年第四季GDP增速创一年最快，但全年增长率下修

英国国家统计局公布，2016年第四季国内生产总值(GDP)修正为较前季增长0.7%，增速创下一年来最快，且高于初值的增长0.6%，这表明英国退欧并未马上给经济带来不良影响。不过英国国家统计局下修2016全年成长率估值至1.8%。此外企业投资下滑，而且有迹象显示未来一年的状况可能更为困难。第四季英国家庭支出增长放缓，另外还有数据显示在经济中占主导地位的服务业12月增速降至七个月最慢。

英镑起初受GDP数据提振上涨，但之后反转向下，因企业投资数据疲弱。英国五年期公债收益率下滑3个基点至逾四个月最低0.396%，因英国意外下修去年经济增长率。

--美国1月成屋销售升至10年高位，表明对经济的信心增强

美国1月成屋销售跳升3.3%，经季节调整后年率为569万户，创2007年2月以来最高，买家未理会房价和房屋抵押贷款利率走高，表明对经济的信心增强。数据发布后，美债价格下滑，美元兑一篮子货币基本持平，PHLX楼市指数上涨0.6%，跑赢股市大盘。

--WTO简化贸易程序协议周三生效，有望提振全球经济

世界贸易组织(WTO)一项通过简化程序及通关手续以促进贸易的全球性协议周三生效，有望在2030年之前将全球经济提升0.5%，即便面临美国贸易保护主义再度抬头的威胁。WTO总干事阿泽维多对此表示欢迎，称之为“本世纪全球贸易领域最大手笔的改革”。他还努力淡化美国总统特朗普执政可能给贸易带来的困难。

--巴西央行维持降息步伐不变，但暗示未来加大宽松速度

巴西央行周三维持降息步伐不变，符合市场预期。但央行暗示决策者可能加快货币宽松速度，以帮助经济走出严重衰退。央行货币政策委员会(Copom)九名成员一致同意，连续第二次将指标Selic利率调降75个基点，至12.25%的2015年3月以来最低水准。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市收盘标普500指数小幅下跌，在美联储发布上次会议记录后保持跌势。会议记录显示仍有可能在近期升息。杜邦股价上涨帮助道指连续第九日创收盘新高。

标准普尔500指数跌2.56点，或0.11%，至2,362.82点；纳斯达克指数降5.32点，或0.09%，至5,860.63点。道琼工业指数上涨32.6点，或0.16%，至20,775.60点。

--欧洲股市持稳在14个月高位，受莱斯银行集团、Telefonica Deutschland和Scor等企业的强劲业绩支撑。

泛欧STOXX 600指数微跌0.01%，盘中触及2015年12月初来最高375.42点。德股DAX指数升0.3%，稍早触及2015年4月来最高水准。英国股市富时100指数收高0.38%，法股CAC-40指数小涨0.15%。

汇市:

--美元兑欧元和日圆下跌，此前美联储公布的会议记录，令预期会议记录基调鹰派的投资者感到失望，且市场认为反欧盟的法国总统候选人勒庞获胜的机率下降。

欧元从稍早触及的六周低点1.0494美元升至日高1.0572美元，盘中涨幅高达0.4%。美元兑日圆尾盘下跌0.5%，至113.13日圆，此前在纽约汇市早间交易中一度下跌0.7%，至日低112.91日圆。美元指数尾盘跌约0.2%，至101.220，早盘触及一周高位101.720。

债市:

--美国较长期公债收益率下跌，交易震荡，此前发布的美联储上次会议的会议记录基调谨慎，下月升息的预期降温。美国10年期公债价格尾盘升2/32，收益率报2.421%。30年期公债收益率基本持平，报3.040%。两年期公债价格也持平，收益率报1.224%。

--德国和美国短期公债收益率差处在近17年最阔，因德国公债收益率下跌至纪录低点，而美国公债收益率上升，因当时预期美联储会议记录或暗示升息。德国两年期公债收益率跌至负0.92%，10年期公债收益率降至五周低点0.24%。

油市:

--油价跌逾1%，从上日触及的数周高位回落，因市场预期，上周美国原油库存再次大幅增加。布兰特原油收低0.82美元，或1.5%，报每桶55.84美元。美国4月原油合约收跌0.74美元，或1.4%，报每桶53.59美元。

金属市场:

--金价收跌，现货金曾一度上扬，因美元在美联储发布上次会议的会议记录后下跌。会议纪录显示，决策者认为特朗普总统的新经济政策存在不确定性。现货金收报每盎司1,237.31美元。美国期金在会议记录发布前收跌0.5%，报1,233.30美元。

--基金减少了看多铜价的押注，将铜价推低，当时美联储尚未公布会议记录。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收跌0.3%，报6,040美元。(完)