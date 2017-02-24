《路透早报》--2月24日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国1月外汇市场交易概况数据

--台湾1月季调失业率(0030)、1月M2年增率(0820)

--法国2月消费者信心指数(0745)

--意大利12月工业订单(0900)、2月制造业企业信心指数/2月消费者信心指数(1000)

--英国1月银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(0930)

--加拿大1月消费者物价指数(CPI)(1330)

--美国2月密西根大学消费者信心指数终值/1月新屋销售(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--希腊央行总裁史托纳拉斯就经济政策和前景讲话(1000)

以下为2月23日下午5:00至2月24日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：特朗普称中国是操纵汇率的“总冠军”，边境调节税会提振美国就业

美国总统特朗普称，中国是操纵汇率的“总冠军”。就在几小时前，新任美国财长刚刚承诺将更加系统地分析中国的外汇政策操作。特朗普在接受路透专访时表示，虽然他并未兑现在就任首日宣布中国为汇率操纵国的竞选承诺，但他对中国操纵本币汇率的认定没有“退缩”。

特朗普接受路透专访时，还对国会共和党力推的，能带动出口的边境调节税提议予以了肯定，但没有明确表示支持。该提议是共和党逾30年来首次全面税改计划的核心部分。他并称，政府将在处理完奥巴马医保问题后，着手应对税改立法。

同日，特朗普还对美国大型企业执行长表示，计划找回数以百万计的工作岗位。但对如何逆转几十年来制造业就业下滑的趋势，他并未拿出具体的计划。受特朗普承诺增加就业提振，美股标普500指数小幅收高。

--美财长称争取让“意义重大的”税改计划在8月底前通过

美国财长努钦展示了一份雄心勃勃的时间表，要在8月底前正式颁布针对中产阶级和企业的减税计划；不过后来他在Fox Business Network上也承认，这样一个时间表“非常着急”。努钦同时称，特朗普政府仍在研究有关新的进口边境税一事。

美股最近几周屡创纪录新高，因市场冀望税改以及特朗普政府的其他政策会提振增长，但投资者已开始对细节问题感到焦躁。美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展。

--中国要防止杠杆率过快上升，正研究延长债市交易时间--央行专家

中国央行研究局首席经济学家马骏称，今年中国的货币政策将坚持稳健中性的基调，在保持经济合理增速和通胀基本稳定的前提下，还要防止宏观杠杆率过快上升和避免资产泡沫。他表示中国全年CPI涨幅有较大概率会在2.5%左右。

他并称，中国相关部门正在采取进一步措施推进债券市场开放； 央行在研究适当延长银行间债市交易时间；外管局正研究允许投资于中国银行间债市的境外非央行机构投资者参与境内外汇衍生品市场的具体办法，不久将出台。

--中国扩大社会领域对民间投资开放，支持收益权等质押融资--国常会

中国国务院总理李克强日前主持召开国务院常务会议称，将扩大社会领域对民间投资开放，鼓励设立社会资本为主，市场化运作的投资基金，扩大股权、债券等投融资渠道，支持开展知识产权、收益权等质押融资。

--美国就业市场和楼市数据凸显经济活力，为联储近期升息创造条件

上周美国初请失业金人数小增6,000人，但能够更好体现就业市场状况的一周初请失业金人数四周均值跌至43年半低位，表明就业市场进一步增强。12月房价同比涨6.2%继续稳步增长，尽管房屋抵押贷款利率升高，但楼市需求强劲。上述报告凸显经济力道，可能允许美联储短期内升息。

美元兑一篮子货币下跌，兑日圆触及两周低点。美股下滑，而美债价格上涨。

--欧洲央行官员称今年无需调整利率，首席经济学家认为复苏仍需支持

欧洲央行管委诺沃特尼表示，欧洲央行今年无需调整利率，确认直到明年稍晚或更长时间内利率将持稳的市场预期。他并称，倘若美国新政府扩大预算支出，将导致通胀及利率升高，美元走坚，不利出口业者，为该国政府的政策目标带来反效果。

欧洲央行首席经济学家普雷特表示，欧洲的经济复苏仍然脆弱，没有自满的余地，一些成员国大选前的政治不确定性加剧了风险，并警告经济复苏仍有赖于欧洲央行的大力支持。他还称英国退出欧盟可能给双边贸易带来严重影响，警告不要盲目乐观，因为情况可能“迅速变得很糟糕”。

--企业面消息

* 百度连续第二季营收下降，其医疗和相关广告业务遭到监管部门审查一事继续影响着这家中国互联网搜索巨头。截至12月31日的第四季营收下降2.6%至182.1亿元人民币(26.5亿美元)，上年同期为187亿元。

* 美国商务部将中国电信设备制造商中兴通讯的临时出口许可再延长至3月29日。

* 惠普企业在盘后交易中重挫5.7%，此前该公司报告，会计年度第一季非GAAP每股收益为0.45美元，GAAP每股收益为0.16美元。营收为114亿美元。此前分析师预期为每股收益0.44美元，营收120.7亿美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四微幅收高，因能源股走强，且美国总统特朗普再度向美国大型企业高管承诺，将为美国带回数以百万计的就业。

道琼工业指数上涨34.72点，或0.17%，至20,810.32点；标准普尔500指数微升0.99点，或0.04%，至2,363.81点；纳斯达克指数降25.12点，或0.43%，至5,835.51点。

--欧洲股市小幅下跌，受压于银行股和矿业股回落，而今日的交易活动主要受企业业绩面消息驱动。泛欧STOXX 600指数收跌0.1%。德国DAX指数和英国股市富时100指数都收跌0.42%，法股CAC-40指数小跌0.09%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，比预期更鸽派的美联储会议记录继续打压美元。美元指数尾盘跌0.2%，报101.010。

美元兑日圆最多跌0.6%，至112.55日圆的两周低位；欧元兑美元最多升0.4%，至1.0595美元。美元兑墨西哥披索最多下跌1.5%，至11月9日以来最低19.6108披索。

债市:

--美国公债收益率下跌，因投资者担忧特朗普政府的政策缺乏细节，且怀疑其提议的改革对经济造成的影响是否会像很多人最初认为的那么大。

10年期美国公债价格涨10/32，收益率报2.382%，盘中低见2.379%，为2月9日来最低。30年期美国公债价格升10/32，收益率从周三的3.036%降至3.021%。两年期美国公债价格上扬2/32，收益率从周三的1.224%跌至1.192%。

--法国公债相对高于德国公债收益率的差距缩窄，脱离数年高位，因中间派的法国总统候选人贝湖与独立候选人马克龙结盟，缓解了市场对于极右翼候选人勒庞取得优势的担忧。

法国及德国10年期公债收益率之差收窄至约70个基点。德国10年期公债收益率报0.23%，迫近今年最低水准。

油市:

--油价上涨，但在美国政府数据显示库存连续第七周增加后，油价涨幅缩小，高库存可能会有损石油输出国组织(OPEC)减产的努力。

指标布兰特原油上涨0.74美元，结算报价为每桶56.58美元。美国原油上扬0.86美元，每桶报54.45美元。

金属市场:

--金价一度上涨1%至三个半月高位，此前美联储公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。现货金收报每盎司1,249.34美元。美国4月期金收涨1.5%，至1,251.40美元。

--期铜价格下跌，因中国官员暗示可能出台楼市调控举措，市场对中国需求的担忧重现，美元上涨，也加剧了铜市的负面人气。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌3%，报每吨5,859美元，为2015年9月来最大单日跌幅。(完)