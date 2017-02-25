《路透早报》--2月25日

[重大数据或新闻]

--周五投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出的疑虑加重，令美元兑日圆跌至逾两周低点，美元指数仅小涨。美国指标10年期公债收益率挫至五周低位，因欧洲政治不确定性和美国数据疲弱。美国股市受防御类股支撑微幅收涨，道指连续第11日创纪录新高。

--美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并未改变。另一项数据显示，2月美国消费者信心有所回落，但仍处于反映消费者支出强健的水平。

美国商务部报告，1月新屋销售较前月增长3.7%，经季节性调整后年率为55.5万户。分析师之前预计为急增6.3%，年率为57万户。另外，2月密西根大学消费者信心指数终值降至96.3，1月终值为98.5。在特朗普于11月8日赢得大选后，该指数连续三个月大幅攀升。

--周五公布其他的重要经济数据包括：

* 加拿大统计局公布，1月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.9%，较上年同期上涨2.1%。1月核心CPI较前月上涨0.5%，较上年同期上涨1.7%。

* 英国银行业者协会(BBA)公布，英国1月购房抵押贷款批准宗数升至12个月高位44,657件，12月为43,581件。1月净抵押贷款放款额增加18.83亿英镑，12月为20.13亿英镑。

--穆迪确认德国公债“AAA”评等并维持稳定展望，预计德国今年经济成长小幅放缓至1.6%。

* 标准普尔确认匈牙利债信评级为“BBB-/A-3”，展望为稳定。

* 惠誉确认希腊长期外币和本币发行人违约评等(IDR)为“CCC”。

--公司业绩：

* 渣打银行公布，2016年转亏为盈，因为按照首席行政总裁温拓思(Bill Winters)的重整计划削减了成本。渣打2016年基础税前获利录得4.09亿美元，汤森路透数据显示，分析师原本估计渣打全年税前获利为3.66亿美元。

* 德国大众汽车预计，今年盈利基本保持稳定，此前公布受奥迪和保时捷等豪车销售带动，去年基本运营获利创新高。大众汽车表示，预计今年基本运营利润率在6-7%，去年为6.7%，预计今年营收增长加快至4%。

--中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五微幅收涨，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。道琼工业指数上涨11.44点，或0.05%，至20,821.76点；标准普尔500指数升3.53点，或0.15%，至2,367.34点；纳斯达克指数上扬9.80点，或0.17%，至5,845.31点。

--欧洲股市下跌，受银行和矿业股下跌拖累，一波令人失望的业绩以及政治忧虑打击了市场人气。STOXX 600指数收跌0.8%，创三周来的最低收盘水准，抹去了本周稍早的涨幅，两周连涨走势也暂歇。

汇市:

--美元兑日圆跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。美元兑避险日圆跌多达0.6%，报111.95日圆，为2月9日来首次跌穿112日圆，美元兑日圆势将连跌第二周，本周跌幅约0.8%。纽约午后，欧元兑美元跌0.2%，至1.0558美元日低，本周势将跌0.5%，为连跌第三周。纽约尾盘，美元指数仅小涨，至101.110。

债市:

--美国指标10年期公债收益率挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。午后，10年期美国公债价格上涨18/32，收益率报2.322%，周四尾盘报2.388%，盘中低见2.313%，为1月17日来最低水准。30年期美国公债价格大涨逾一大点，收益率从周四的3.023%降至2.958%，盘中触及两周低点2.955%。两年期、五年期和七年期公债收益率均下跌。

--德国短期公债收益率跌至纪录低位，并创下2011年来最大周度跌幅。欧洲央行的购债计划，以及臆测欧洲央行将买入更多短债，扶助拉低两年期德债收益率。民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。两年期德国公债收益率跌5个基点，至纪录低位负0.95%，周线势将下跌约15个基点，为2011年12月以来的最大单周跌幅。

油市:

--油价下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。布兰特原油收跌0.59美元，或1.04%，报每桶55.99美元。美国原油收跌0.46美元，报每桶53.99美元。两个合约周线均上涨约1.1%。

金属市场:

--金价触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”泼冷水。1926 GMT，现货金涨0.6%，报每盎司1,256.75美元，今日稍早触及去年11月11日以来最高位1,260.10美元，与200日移动均线重合。本周周线可望连续第四周上升。美国4月期金收涨0.55%，至每盎司1,258.30美元。

--期铜价格从上日大跌中反弹，因智利和印尼供应受扰提供支撑，但本周因需求前景忧虑打压，仍录得连续第二周下滑。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜周五收高1.2%，报每吨5,928美元。本周下跌0.5%。(完)