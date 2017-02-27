《路透早报》--2月27日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国1月货物和服务贸易收支

--澳洲第四季企业库存及获利(0030)

--香港1月进出口数据(0830)

--意大利1月对非欧盟贸易收支初值(0900)

--欧元区1月M3货供额及针对家庭放款(0900)

--欧元区2月企业景气指数、消费者信心指数及通胀预期(1001)

--美国1月建筑许可修正值、 1月耐久财(耐用品)订单(1330)

--美国1月成屋待完成销售(1500)、2月达拉斯联储制造业活动指数(1530)

--韩国央行3月制造业景气判断指数(2100)

--新西兰1月贸易收支(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加俄克拉荷马大学迈克尔派瑞斯商学院的一次问答会议(1600)。

--瑞士央行管理委员会副主席Fritz Zurbrugg在全球纸币峰会上发表讲话。

以下为2月24日下午5:00至2月27日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国1月新屋销售反弹，2月消费者信心有所回落

美国1月新屋销售增幅不及预期，可能是受加利福尼亚州洪涝影响。但数据仍显示，尽管房价和抵押贷款利率攀升，楼市不断增强的大趋势并未改变。另一项数据显示，2月美国消费者信心有所回落，但仍处于反映消费者支出强健的水平。

美国商务部报告，1月新屋销售较前月增长3.7%，经季节性调整后年率为55.5万户。分析师之前预计为急增6.3%，年率为57万户。另外，2月密西根大学消费者信心指数终值降至96.3，1月终值为98.5。在特朗普于11月8日赢得大选后，该指数连续三个月大幅攀升。

--美国财长努钦称特朗普预算计划不会削减社会福利支出

美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。努钦表示，特朗普周二晚间将在国会联席会议上发表重要政策演讲，对他涵盖削减中产阶级税负、简化税收体系和提高美国企业国际竞争力等的全面计划做一些介绍。努钦表示，预算计划不会寻求削减联邦福利项目支出。他此前承认会将税收改革列为优先政策。

--欧洲央行不会突然停止资产购买计划--魏德曼

周日法兰克福汇报的专访显示，欧洲央行决策者魏德曼表示，该央行将不会突然停止资产购买计划。专访文章显示，魏德曼重申了他对欧洲央行资产购买的批评，称他“批评性地”看待购买措施。“鉴于一些欧元区国家的债务水平仍然很高，那可能导致货币政策的压力加大，导致维持低利率的时间比必要的更长，”魏德曼说。但他补充称：“目前欧洲央行管委会将不会突然停止资产购买。”

--中国央行副行长：境外投资占中国债市比重约1.2%，增长潜力很大

中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。央行网站周日刊登新闻稿援引潘功胜并介绍称，截至2016年末，中国债券市场余额达63.7万亿元人民币，位居全球第三、亚洲第二，公司信用类债券余额16.5万亿元，位居全球第二、亚洲第一，债券品种丰富，交易工具序列齐全，已经具备相当的市场深度与广度。

--独家：中国徐工与巴西OAS正就成立合资企业进行商谈--消息

一位知情消息人士称，中国徐州工程机械集团有限公司(简称：徐工)正在与巴西工程公司OAS SA进行商谈，计划成立一家在非洲和拉美展开建筑业务的合资企业。据这位知情人士称，徐工将可能向合资企业提供资金、设备和融资。OAS将提供民用建筑和工程项目方面的专业技术，以及巴西境外的一系列承包项目。该合资项目将成为OAS三年前卷入巴西史上最大贪腐丑闻中之后重整业务的一大重要步骤。OAS对此不予置评。记者暂未联系上徐工在圣保罗和中国徐州的媒体事务负责人。

--企业面消息：

* 四名知悉情况人士向路透表示，加拿大最大银行--加拿大皇家银行(RBC)已对旗下亚洲财富管理业务进行评估，最终可能决定出售。

* 渣打银行公布，2016年转亏为盈，因为按照首席行政总裁温拓思(Bill Winters)的重整计划削减了成本。渣打2016年基础税前获利录得4.09亿美元，汤森路透数据显示，分析师原本估计渣打全年税前获利为3.66亿美元。

* 德国大众汽车预计，今年盈利基本保持稳定，此前公布受奥迪和保时捷等豪车销售带动，去年基本运营获利创新高。大众汽车表示，预计今年基本运营利润率在6-7%，去年为6.7%，预计今年营收增长加快至4%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五微幅收涨，道指连续第11日创纪录新高，公用事业类股和其它避险类股上涨，盖过金融类股下跌的影响。道琼工业指数上涨11.44点，或0.05%，至20,821.76点；标准普尔500指数升3.53点，或0.15%，至2,367.34点；纳斯达克指数上扬9.80点，或0.17%，至5,845.31点。

--欧洲股市下跌，受银行和矿业股下跌拖累，一波令人失望的业绩以及政治忧虑打击了市场人气。STOXX 600指数收跌0.8%，创三周来的最低收盘水准，抹去了本周稍早的涨幅，两周连涨走势也暂歇。

汇市:

--美元兑日圆跌至逾两周低点，因投资人对美国总统特朗普政府是否能迅速进行税改及增加财政支出有疑虑。美元兑避险日圆跌多达0.6%，报111.95日圆，为2月9日来首次跌穿112日圆，美元兑日圆势将连跌第二周，本周跌幅约0.8%。纽约午后，欧元兑美元跌0.2%，至1.0558美元日低，本周势将跌0.5%，为连跌第三周。纽约尾盘，美元指数仅小涨，至101.110。

债市:

--美国指标10年期公债收益率挫至五周低点，受欧洲政治不确定性持续打压欧债收益率，及美国公布的疲弱数据显示经济前景愈发不明朗影响。午后，10年期美国公债价格上涨18/32，收益率报2.322%，周四尾盘报2.388%，盘中低见2.313%，为1月17日来最低水准。30年期美国公债价格大涨逾一大点，收益率从周四的3.023%降至2.958%，盘中触及两周低点2.955%。两年期、五年期和七年期公债收益率均下跌。

--德国短期公债收益率跌至纪录低位，并创下2011年来最大周度跌幅。欧洲央行的购债计划，以及臆测欧洲央行将买入更多短债，扶助拉低两年期德债收益率。民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。两年期德国公债收益率跌5个基点，至纪录低位负0.95%，周线势将下跌约15个基点，为2011年12月以来的最大单周跌幅。

油市:

--油价下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。布兰特原油收跌0.59美元，或1.04%，报每桶55.99美元。美国原油收跌0.46美元，报每桶53.99美元。两个合约周线均上涨约1.1%。

金属市场:

--金价触及三个半月最高位，因美元跌至一周低位，此前美国财长的讲话，为今年提振美元的“特朗普通胀交易”泼冷水。现货金收高，报每盎司1,256.56美元，盘中触及去年11月11日以来最高位1,260.10美元，与200日移动均线重合。周线连续第四周上升。美国4月期金收涨0.55%，至每盎司1,258.30美元。

--期铜价格从上日大跌中反弹，因智利和印尼供应受扰提供支撑，但本周因需求前景忧虑打压，仍录得连续第二周下滑。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高1.2%，报每吨5,928美元。周线下跌0.5%。(完)