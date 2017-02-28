《路透早报》--2月28日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国2016年国民经济和社会发展统计公报(0130)

--香港1月M3货币供应数据(0830)

--日本1月工业生产初值、 1月零售销售(2月27日2350)

--澳洲1月HIA新屋销售(0000)、1月民间信贷(0030)

--新西兰1月NBNZ企业经济信心指数(0000)、第四季贸易条件(2145)

--英国2月GfK消费者信心指数(0001)

--日本1月建筑订单和房屋开工(0500)

--法国第四季GDP、2月消费者物价调和指数(HICP)初值、1月PPI(0745)

--瑞士2月KOF领先成长指标(0800)

--意大利2月消费者物价指数(CPI)初值(1000)

--加拿大1月工业产品价格和原材料价格(1330)

--美国第四季GDP修正值、1月商品贸易收支和趸售(批发)库存(1330)

--美国12月CaseShiller-20个城市经季调房价指数(1400)、2月芝加哥PMI(1445)

--美国2月消费者信心指数、里奇蒙联储综合制造业指数(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--美国总统特朗普将首次向国会全体发表重要的政策讲话。

--日本央行理事桑原茂裕将参加第三届金融技术论坛。

--旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯就经济前景发表讲话(2030)。

以下为2月27日下午5:00至2月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储“近期”可能需要升息--达拉斯联邦储备银行总裁

美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一称，可能需要在近期升息，以免落后于通胀。柯普朗今年在美联储利率决策委员会中有投票权。他阐明了他在最近几周数次提到过的观点，即升息宜早不宜迟。他表示，在美国消费者的推动下，美国经济今年的增长率或超过2%。

--美国1月核心资本财订单减少，但制造业复苏势头依旧

美国1月资本财订单在连续三个月强劲增长后意外减少，但并未改变市场对制造业在经历长期下滑后正在复苏的看法。上月订单减少可能只是暂时的，因特朗普政府承诺将下调企业税，并放松监管，在近几个月极大地提振了企业信心，另外，国内需求也在不断增强。1月不包括飞机的非国防资本财订单较前月下降0.4%，路透调查的分析师预计增长0.5%。12月数据被上修至增长1.1%，前值为增长07%。该指标就是所谓的核心资本财订单，它反映了企业的支出计划，备受市场关注。数据公布后，美国公债价格走低，美股攀升至纪录高位。美元兑一篮子货币走软。

--中国货币政策力度上应更为中性，加强与财政政策及金融监管等配合--官员

中国央行研究局局长徐忠日前表示，货币政策在力度上要更为中性，既要保持流动性总量基本稳定，又要有一定的倒逼压力；同时，在结构上要更加优化，在保持总量力度稳健中性的前提下，加强与财政政策、金融监管等的配合，用好信贷政策支持再贷款等结构性工具，去产能，补短板，调结构。

--英国2月消费者信心指数降至负6--GfK

市场研究机构GfK公布的调查显示，英国2月 消费者信心下降，有迹象显示，消费者支出可能开始回落，因去年英国公 投退欧推高了通胀。

--韩国3月制造业景气判断指数微升至2015年3月来最高－央行调查

韩国央行周二公布的数据显示，3月韩国制造业者对未来业务状况略为乐观，因出口持续增长。韩国央行3月经季节调整的制造业景气判断指数(BSI)升至79，2月为78。这是2015年3月来最高水准，但仍远低于100。数据低于100表明，预期业务状况在未来一个月恶化的企业数量超过预期业务状况改善的企业数量。

--港交所争取沙特阿美IPO落户香港，因可连接中国资本--CEO

香港交易所0388.HK行政总裁李小加称，正积极争取沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）IPO落户香港，因可连接中国庞大的资本基础。他并指出，港交所期待沙特阿美在香港上市，因为无论是交易时区抑或是与庞大的离岸人民币/中国资本基础连接上，都是非常合适；这里还可连接亚洲最大的能源市场和消费市场。沙特阿美将是全球最大的IPO案，出售股权总值约1,000亿美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一小幅收高，道指连续第12日创下纪录收盘高位，因美国总统特朗普表示，他会在周二就基建投资发表“重大”声明。道琼工业指数上涨15.68点，或0.08%，至20,837.44点；标准普尔500指数升2.39点，或0.1%，至2,369.73点；纳斯达克指数上扬16.59点，或0.28%，至5,861.90点。

--欧洲股市小幅收低，受保险板块拖累。伦敦证券交易所集团(LSE)和德意志交易所合并计划预期会泡汤，拖累其股价下挫。泛欧STOXX Europe 600指数收跌0.1%。英股富时100指数收高0.13%，德股DAX指数上涨0.16%。法股CAC指数基本持平。

汇市:

--美元兑一篮子货币持稳，本周将迎来多个重大消息，其中包括美国总统特朗普就其经济计划发表重要讲话，以及多位美联储官员的演讲。美元指数尾盘上升0.03%，至101.12。美元兑欧元跌0.27%，至1.0588美元，兑日圆上涨0.51%，至112.75日圆。

债市:

--美国公债收益率从周五触及的数周低点反弹 ，因预期周二美国总统特朗普在国会的讲话会带动收益率上升，而美联储官员的鹰派讲话也扶助收益率走高。指标10年期美国公债价格下跌13/32，收益率报2.363%， 上周五尾盘报2.317%。

--法国10年期公债收益率跌至一个月低点，和可比德债利差收窄，因最新的民调显示，法国中间派总统候选人马克龙明显得到广泛支持。10年期法国公债收益率最多下跌4个基点，至一个月低位0.88%。法国公债表现好于德国公债，10年期德债收益率小幅上升至0.20%。意大利10年期公债收益率降至一个月低点2.13%。

油市:

--油价收盘基本持稳，因美国石油产量继续增加的前景，与石油输出国组织(OPEC)成员国落实减产协议的比率很高的报导，以及投机客多头押注创纪录等因素多空相抵。4月布兰特原油期货收跌0.06美元，或0.1%，报每桶55.93美元。美国原油期货收涨0.06美元，或0.1%，报每桶54.05美元。

金属市场:

-- 金价触及三个半月高位后回落，因美国公债收益率上升，且投资者等待美国总统特朗普发表重要的政策讲话。现货金收盘跌至每盎司1,252.68美元，失守1,260.74美元的200日移动均线切入位，此前升至11月11日来最高1,263.80美元。美国4月期金收高0.04%，报1,258.80美元。

--期铜价格小涨，因全球两大铜矿生产中断提供支撑，但走势迟滞，因市场等待美国总统特朗普发表重要的政策讲话。三个月期铜收高0.1%，报每吨5,934.50美元。期铝收高0.8%，报每吨1,900美元。期锌下滑0.8%，报每吨2,806美元；期铅跌0.3%，报每吨2,254美元。期锡跌1%，报每吨18,995美元。期镍涨1.7%，报11,045美元。(完)