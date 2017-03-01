《路透早报》--3月1日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本第四季企业资本支出(2月28日2350)

--韩国2月贸易收支初值(0000)

--日本2月日经制造业PMI(0030)

--澳洲第四季经常帐收支、第四季国内生产总值(GDP)(0030)

--中国国家统计局公布2月官方制造业和非制造业PMI(0100)

--财新中国2月制造业PMI(0145)

--英国2月Nationwide房屋价格(0700)

--瑞银集团(UBS)1月瑞士消费指标(0700)

--瑞士2月制造业采购经理人指数(PMI)(0830)

--意大利2月Markit/ADACI制造业PMI(0845)、法国2月Markit制造业PMI(0850)、德国2月Markit/BME制造业PMI(0855)

--德国2月失业人数变化(0900)、2月消费者物价指数(CPI)初值(1300)

--欧元区2月Markit制造业PMI终值(0900)

--英国1月消费者信贷和M4货供额、2月Markit/CIPS制造业PMI(0930)

--美国前周MBA抵押贷款市场指数(1200)、1月实质个人支出(1330)

--加拿大第四季经常帐收支(1330)、2月Markit经季调制造业PMI(1430)

--美国1月达拉斯联储PCE物价指数截尾均值(1400)、2月Markit制造业PMI终值(1445)

--美国1月建筑支出、2月供应管理协会(ISM)制造业指数(1500)、2月汽车销量年率(2030)

--韩国1月工业生产和服务业产出(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--特朗普总统将在国会发表讲话(0200)

--中国国新办新闻发布会，人力资源和社会保障部部长尹蔚民、副部长游钧将介绍就业和社会保障有关情况(0200)。

--加拿大央行宣布利率决议(1500)

--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗参加Paul Quinn College举办的“对话美联储”活动(1800)。

--美联储公布经济景气报告褐皮书(1900)。

--美联储理事布雷纳德就经济前景和货币政策发表讲话(2300)

--墨西哥央行公布季度通胀报告。

--德国央行总裁魏德曼于卢比安纳就当前货币政策问题发表演说。

--日本央行审议委员佐藤健裕与企业领袖会晤。

--挪威央行总裁奥尔森在奥斯陆大学就经济展望发表演说。

--瑞典央行公布2月政策会议记录。

以下为2月28日下午5:00至3月1日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普即将在国会发表演说，政策细节及措辞倍受瞩目

在一上任就掀起阵阵波澜之后，美国总统特朗普周二晚间将在国会发表演说，外界密切关注他的经济计划细节，以及其演说词锋是否会较缓和。全球金融市场特别关注这场周三0200GMT在众议院进行的演说，以观察这位共和党籍总统打算如何实现他所承诺的税改、扩大基建支出、以及简化他认为对经济有害的监管措施。白宫官员称演说将示意保持国家团结，因为激烈的大选及对特朗普上任初期的不满，已造成社会分化。Real Clear Politics所做的一项民调显示，特朗普平均支持率约为44%，在新总统上任初期属于偏低。

--美联储官员连番就升息发表言论，欲引导市场改变预期

美国联邦储备委员会(美联储/FED)几名官员讲话暗示，决策者担心在联邦政府可能出台经济刺激政策的情况下，升息可能等待过久，这令市场提高对3月升息的预期。纽约联邦储备银行总裁杜德利在美国有线电视新闻网(CNN)表示，特朗普当选美国总统以及共和党掌控国会后，收紧货币政策“变得更为紧迫”。旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)表示，经济处于充分就业，通胀上升，潜在的减税将带来上行风险。“我个人认为，没有推迟(升息)的必要”。“我认为3月会议很可能讨论升息。”上述讲话引起债市一轮抛盘，两年期公债收益率(殖利率)跃升至12月以来高点。

--美国第四季成长放缓，但消费者支出强劲

第四季美国经济增长步伐放缓，与初值一致，看似仍在适度增长的轨道上。美国新任总统特朗普承诺，将重振制造业，保护就业。美国商务部报告，第四季国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长1.9%，因企业和政府投资被下修，与强劲的消费者支出相互抵销。今日公布的修正值与初估值一致，第三季GDP增长年率为3.5%。美国经济2016年增长1.6%，为2011年以来表现最差的一年。商务部在另一份报告中称，1月商品贸易逆差扩阔7.6%，至692亿美元。批发库存上月减少0.1%，零售库存增长0.8%。

--欧洲央行称此轮压力测试将检验银行应对利率大幅变动的能力

欧洲央行表示，在实施超宽松货币政策多年后，将测试大型银行应对利率大幅变动的能力。欧洲央行称，现在到7月间进行的压力测试，将模拟多种情景，“目的是了解银行账面上的资产和债务对利率的敏感度，以及在假定的利率调整的情况下，银行净利息收入的情况。”“银行的总体资本需求，即资本要求和指引，预计不会改变，其它条件也不变。”

--摩根大通考虑提高股东回馈与股票回购规模，因资本充裕

美国最大银行摩根大通估计，未来几年向股东返还的资金规模可能高于公司获利。对于一直等待摩根大通提高股息和增加股票回购的投资者而言，这是一个令人振奋的信号。根据文件演示，尽管摩根大通仍坚持将55-75%的净利返还股东的长期目标，但中期内的返还比例可能最高达120%。这意味着该公司目前的获利水平完全能满足业务投资需要并达到监管机构对资本充足率的要求，并且还有富余，甚至可以适当减少一些资本金。

--中国国家主席习近平称要确保经济今年平稳健康发展，合理引导预期保持楼市稳定

中国国家主席习近平称，2017年要坚持稳中求进工作总基调，确保经济平稳健康发展，努力提高经济运行质量和效益；确保供给侧结构性改革得到深化，经济结构调整取得有效进展。新华社援引他在中央财经领导小组第十五次会议讲话并称，要完善一揽子政策组合，引导投资行为，合理引导预期，保持房地产市场稳定；要调整和优化中长期供给体系，实现房地产市场动态均衡。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二下滑，道琼工业指数结束12日连创收盘新高的态势，投资者等待美国总统特朗普的国会演说。另外，Target公布令人失望的盈利预估，拖累零售股下挫。道琼工业指数跌25.20点，或0.12%，至20,812.24点；标准普尔500指数收低6.11点，或0.26%，至2,363.64点；纳斯达克指数下跌36.46点，或0.62%，至5,825.44点。

--欧洲股市小涨，投资人静待美国总统特朗普首次向国会全体发表重要的政策讲话，以寻找有关其税改和基建投资计划的细节。泛欧STOXX Europe 600指数升0.2%，结束四日连跌，2月该指数大涨2.8%。英股富时100指数收高0.14%，德股DAX指数上涨0.1%。法股CAC指数收涨0.28%。

汇市:

--美元基本持稳，收复稍早的失地，投资者等待美国总统特朗普稍后在国会发表讲话，从中寻找其经济计划的新线索。另外，资产组合在月底调整头寸。美元指数尾盘微跌0.03%，报101.10。美元兑日圆跌0.46%，报112.15日圆。美元兑欧元挫0.10%，报1.0596美元。

债市:

--美国较长期公债收益率因月底买盘而回落， 较短期公债收益率攀升，因押注美联储可能最快在3月升息。指标10年期公债收益率尾盘小跌，报2.365%。30年期公债收益率下跌近2个基点，报2.967%。相反，两年期公债收益率上扬逾3个基点，报1.236%。两年/10年期公债收益率差收窄至112个基点，为11月以来最窄水平。

--德债上涨，德国以创纪录低位的收益率完成两年期公债标售，获得强劲需求。二级市场两年期德债收益率在标售前小幅上升，报负0.90%，但离上周低位负0.96%不远。该收益率在2月跌幅可望为大约20个基点，创四年来最大的月度跌幅。

油市:

--油价下滑，但仍然交投在狭窄区间内，因在美国原油库存数据出炉前，对库存不断上升的担忧，盖过石油输出国组织(OPEC)减产提供的支撑。美国原油期货收跌0.04美元或0.1%，报每桶54.01美元。布兰特原油期货收跌0.34美元，或0.6%，报每桶55.59美元。美国汽油期货收低1.35%，至每加仑1.5120美元，也令石油产品价格承压。

金属市场:

--金价转跌，因美元脱离低点，金融市场在等待美国总统特朗普今晚在国会的讲话，预计会谈及税改和政府支出政策。现货金收报每盎司1,248.52美元，低于昨日触及的三个半月高位1,263.80美元。美国4月期金收低0.4%，报1,253.90美元。

--伦敦金属交易所(LME)期锌和期铜价格上涨，因加拿大和智利矿场罢工持续，令供应忧虑加重，且美元下滑也在美国总统特朗普发表讲话前支撑金属市场。指标三个月期锌攀升0.7%，报每吨2,825美元，期铜也升0.7%，报5,973美元。期铅升0.1%，报每吨2,257美元。期锡大涨1.4%，报每吨19,225美元。期镍跌0.6%，报10,980美元。(完)