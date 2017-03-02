《路透早报》--3月2日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本上周投资外国债券及外资投资日股(3月1日2350)

--韩国2月日经Markit制造业采购经理人指数(PMI)(0030)

--澳洲1月建筑许可、1月商品及服务贸易收支(0030)

--瑞士第四季国内生产总值(GDP)(0645)、1月零售销售(0815)

--德国1月进口物价(0700)

--香港1月份零售销售数据(0830)

--意大利1月失业率(0900)

--英国2月Markit/CIPS建筑业PMI(0930)

--欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)初值、1月生产者物价指数(PPI)、1月失业率(1000)

--加拿大12月及第四季GDP(1330)

--美国一周初请失业金人数(1330)

--美国2月供应管理协会(ISM)-纽约企业活动指数(1445)

--澳洲2月AIG服务业指数(2230)

--韩国2月消费者物价指数(CPI)、1月经常帐收支(2300)

--日本1月所有家庭支出、1月全国CPI及2月东京地区CPI、1月失业率(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧洲央行执委劳滕施莱格在伦敦政治经济学院(LSE)德国社团发表讲话(0730)。

--台湾央行总裁彭怀南在立法院发表讲话(1300)。

--加拿大央行副总裁连恩发表演说(1800)。

--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特参加有关领导力的谈话(2300)。

--挪威央行总裁奥尔森在NHH Norwegian School of Economics做演讲。

--马来西亚央行宣布利率决议。

以下为3月1日下午5:00至3月2日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国达拉斯联储总裁发话，再为3月升息增添筹码

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗表示，美国国内经济强劲与海外形势稳定，已经为升息行动创造了机会。“我认为经济强健程度足以让我们实施(升息)，”柯普朗指出。“我们应当尽早开始这一过程，以确保升息是渐进且充满耐心的。”

柯普朗今年是美联储政策委员会的投票委员。这段时间美联储官员异常密集地发表讲话，本周五名联储理事中有四位发表自己的看法，其中包括主席叶伦。美联储将于3月14-15日举行下次政策会议，根据联储内部有关与外界沟通的新规定，周五将是在会议前引导市场预期的最后机会。

美联储理事布雷纳德则表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。

--美国1月消费者支出成长放缓，但通胀压力增强

美国1月消费者支出降温，对汽车和公用事业的需求下降，但通胀录得四年来最大升幅，提高了美联储3月加息的机率。消费者支出小幅增长，加上房屋开工、设备支出和建筑数据疲软，显示出去年第四季美国经济成长放缓后，今年的开局仍保持温和。虽然经济的需求侧疲软，但制造业加速复苏。周三公布的其他数据显示，2月工厂活动触及两年半高点。

美国供应管理协会(ISM)公布，美国2月制造业指数升至2014年8月来最高。ISM表示，2月制造业指数为57.7，预估为56.0，1月为56.0。读数高于50显示制造业扩张，低于50则为萎缩。

--加拿大央行维持指标利率在0.5%不变，称经济面临“巨大的不确定性”

加拿大央行维持利率不变，关注经济面临的“巨大不确定性”，尽管央行指出，第四季成长可能强于预期。加拿大央行称，未考虑能源价格上涨将1月通胀率推升至2%之上所产生的临时性影响。央行指出，基础通胀低迷，表明经济中仍存在大量闲置。央行表示，仍在继续关注1月货币政策报告中提及的各种风险，其中包括美国新总统特朗普将要推出的政策不够明朗等。

--欧元区2月制造业PMI终值创下近六年最高，受欧元走软影响

周三公布的一项调查显示，2月欧元区制造业活动加速至近六年最快，而且欧元走软提振对出口的需求。IHS Markit欧元区2月制造业PMI终值从1月的55.2升至55.4，创下2011年4月以来最高，较初值55.5略有下调，但仍远远高于荣枯分界线50水准。产出分项指数跳升至57.3, 亦为近六年来最高。“欧元区制造商报告生产和订单增长为近六年来最高，好转迹象看来好像越发强劲，”IHS Markit首席商业分析师Chris Williamson说。

--法国总统候选人菲永推迟一竞选活动，据报道已遭司法官传唤

保守派法国总统候选人菲永突然推迟高调的竞选造势活动。有报纸报道称，负责其妻子涉嫌“吃空饷”案件的司法官已传讯菲永。菲永在最后时刻决定推迟对一年一度巴黎农业博览会的访问活动，这项活动被视为总统竞选活动的一项重头戏。上述调查令投资者紧张不安，他们担心菲永的失利有可能加大反欧元、反移民的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞的胜选概率。

菲永表示，尽管检方传唤他调查其妻吃空饷一案，他不会退出法国总统大选。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市道琼工业指数周三史上首次收在21,000点以上，此前总统特朗普言辞审慎的首次国会演说提振市场乐观情绪，且投资者认为美国不久将升息是利多因素。道琼工业指数收升303.31点，或1.46%，至21,115.55点；标准普尔500指数收涨32.32点，或1.37%，至2,395.96点；纳斯达克指数上升78.59点，或1.35%，至5,904.03点。

--欧洲股市攀升至15个月高位，银行和建筑股领涨，因对美国将出台大规模经济刺激计划的乐观情绪重燃。泛欧STOXX 600指数上扬1.5%，触及2015年12月以来最高，并创下去年11月美国大选以来的最大单日涨幅。英国富时100指数刷新收盘纪录，上扬1.64%。法国CAC指数盘中触及15个月高位，德国DAX指数急升至22个月峰值，两大指数分别上涨2.1%和1.97%。尽管市场充斥着乐观情绪，但部分基金经理对此轮升势能持续多久存疑。

汇市:

--美元触及七周高位，因美联储官员周二晚间发表的鹰派讲话，提振联储接近升息的预期。美元指数上涨0.6%，报101.73，稍早触及1月11日以来最高101.97。美元兑日圆盘中攀升1.05%，触及两周高位114.04日圆。英镑和加元兑美元走软，触及1月20日以来最低。

债市:

--美国公债收益率普涨，两年期公债收益率触及逾七年高位，因对美联储将在3月会议上加息的预期升温。两年期公债收益率升至2009年8月来最高的1.308%。指标10年期公债收益率升至2.471%，为2月16日来最高。30年期公债价格大跌逾两个大点，收益率升至2月16日来最高的3.074%。

--法国/德国公债收益率差触及一个月最窄，而法国股市升至15个月高位，此前丑闻缠身的保守派总统候选人菲永承诺将留在选战中。法国10年期公债收益率升2个基点，报0.91%，较可比德债利差收窄至一个月最低的64个基点，10年期德债收益率升8个基点。

油市:

--油价微幅收低，因美国原油库存触及纪录高位，令在石油输出国组织产油国兑现减产承诺的凭证浮现下，对油市恢复供需平衡的预期降温。美国原油4月合约下跌0.18美元，或0.3%，报每桶53.83美元。布兰特原油5月合约下跌0.15美元，或0.3%，报每桶56.36美元。

金属市场:

--金价扳回大部份跌幅，因美元缩减涨幅，黄金摆脱稍早美联储官员讲话令3月加息预期升温带来的压力。现货金收报1,248.86美元。美国期金收跌0.3%，报1,250美元。

--伦敦金属交易所期铜价格升至逾一周高位，因主要金属消费国－中国制造业数据显示需求可能强劲，巩固了供应受扰造成供不应求的担忧。指标三个月期铜收高0.7%，报6,016美元，稍早触及2月21日来最高的6,090美元。三个月期铝升1.3%，报1,949美元，稍早升至2015年5月来最高的1,957美元。三个月期锌攀升1.3%，报每吨2,862美元，期铅升2.1%，报每吨2,305.5美元。期锡大涨1.6%，报每吨19,525美元。期镍涨0.5%，报11,030美元。(完)