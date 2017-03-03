《路透早报》--3月3日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国2月财新服务业采购经理人指数(PMI)(0145)

--日本2月消费者信心指数(0500)

--香港2月PMI数据(0030)

--德国1月实质零售销售(0700)

--意大利2月Markit/ADACI服务业PMI (0845)

--法国(0850)、德国(0855)和欧元区(0900) 2月Markit服务业及综合PMI

--意大利第四季国内生产总值(GDP)终值(0900)

--英国2月Markit/CIPS服务业PMI(0930)

--欧元区1月零售销售(1000)

--美国2月Markit综合及服务业PMI(1445)、2月供应管理协会(ISM)非制造业指数(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国全国政协十二届五次会议。

--美国芝加哥联储总裁埃文斯与里奇蒙联储总裁拉克尔，参加芝加哥大学布斯商学院主办的美国货币政策论坛讨论会(1515)。美联储副主席费舍尔于论坛午餐会发表演说(1700)。

--加拿大央行高级副总裁威尔金斯于耶鲁大学法学院讲话(1630)。

--美联储理事鲍威尔就“创新、科技与支付系统”发表讲话(1715)。

--美联储主席叶伦在芝加哥高管俱乐部就经济前景发表讲话(1800)。

--日本央行副总裁中曾宏参加一个小组讨论(1830)。

--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗主持一个小组讨论会(1900)。

以下为3月2日下午5:00至3月3日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国初请失业金人数接近44年低位，反映就业市场进一步收紧

美国初请失业金人数上周下降，接近44年低位，反映出尽管首季经济增长仍然温和，但劳动力供应进一步收紧。就业市场增强，加之通胀不断回升，可能促使美联储在本月升息。

美国劳工部周四报告，截至2月25日当周，初请失业金人数减少1.9万，经季节性调整后为22.3万，创1973年3月以来最低水平。之前一周的数据被修正至再减少2,000人。

这是初请失业金人数连续第104周低于30万分水岭，持续时间为1970年以来最长，当时的就业市场规模远不及现在的水平。

数据低于30万反映就业市场状况良好。美国经济目前已实现或接近充分就业，失业率为4.8%。数据公布后，美股小跌，美元指数走坚。美国公债价格回落。

--欧元区2月通胀率跳升至2%，超过欧洲央行目标位

欧元区2月通胀率劲升至四年高位，一举超过欧洲央行的目标位，给利率决定者带来开始讨论何时以及如何缩减非常规刺激措施的压力。

欧盟统计局的数据显示，欧元区2月通胀率从1月的1.8%升至2.0%，为2013年初以来最高位，刚好超过欧洲央行略低于2%的通胀目标位。欧元区1月生产者物价指数(PPI)按年升幅从12月的1.6%大幅升至3.5%，暗示基础物价上涨的压力加大。

不过，欧洲央行下周开会时仍可能抵制住要其缩减刺激措施的压力，理由是油价推动的通胀上升只是暂时性的，经济增长依然脆弱，鉴于法国、德国、荷兰和意大利也有可能举行大选，经济前景充满不确定性。

--中国将设定负面清单，逐步取消微观领域的汇兑限制--外管局官员

中国外管局副局长方上浦近日称，下一阶段将对外汇流动性和跨境资本流动进行逆周期相机调控和精准调控；并基于审慎原则设定负面清单，逐步取消微观领域的汇兑限制。同时，发挥灵活、弹性汇率机制对跨境资本流动冲击的“自动调节器”作用，夯实外汇市场自求平衡的基础。方上浦在中国外汇杂志撰文称，中国外汇形势在基本平衡中趋向稳定的趋势没有改变。外管局将继续统筹兼顾好促进贸易投资便利化和防范跨境资本流动风险的关系，在进一步增强外汇管理服务实体经济的能力的同时，防范跨境资本流动风险，维护正常合理的外汇市场秩序。

--中兴通讯料就向伊朗转售技术与美方达成认罪协议--消息

一名熟知内情的消息人士表示，遭控对伊朗销售美国科技、违反美国法规的中国电信设备大厂中兴通讯，已接近就美方的刑事指控达成认罪协议，并支付数以亿计美元罚金。不过消息人士也指出，中兴通讯尚未与美国商务部、司法部及财政部签署协议。由于协商并未公开，这名消息人士不愿被录音。另外也有人指出，由于美国新政府可能进行政府部门的人事更迭，最终协议可能推迟甚至推翻。但该消息人士表示，中兴通讯料将对违反国际紧急经济权力法等多项指控认罪，并支付数以亿计美元罚金。

--美国卡特彼勒遭到联邦执法机构搜查，股价重挫

美国联邦执法官员突袭搜查卡特彼勒三处设施，引发该公司股价大跌。美国伊利诺中区检察官办公室发言人Sharon Paul证实，联邦执法人员对该公司位于伊利诺州Peoria、East Peoria和Morton的三座设施进行搜查，但未说明联邦机构为何采取此行动。卡特彼勒发表声明称，这项搜查可能与美国国税局调查瑞士子公司CSARL的获利情况有关。

--PSA与通用汽车接近达成收购欧宝业务的交易--消息

消息人士对路透表示，法国标致雪铁龙集团(PSA)有望在数日内宣布收购美国通用汽车的欧宝业务，此前双方缩窄了在欧宝的退休金负债以及其他事项的分歧。

消息人士透露，磋商进展顺利，PSA董事会开会之后才能公布此次并购交易的结果，并称最早会在周一公布，即日内瓦车展前夕。消息人士并称，磋商尚未结束，无法确定最终能否达成协议，也不能保证PSA董事会将会批准该交易。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四收低，受累于金融股下跌和卡特彼勒重挫。此前有报导称，美国联邦执法机构搜查了卡特彼勒在伊利诺伊的几处设施。道琼工业指数收跌112.58点，或0.53%，至21,002.97点；标准普尔500指数收低14.04点，或0.59%，至2,381.92点；纳斯达克指数下跌42.81点，或0.73%，至5,861.22点。

--欧洲股市收盘持平，在昨日大涨后稍作喘息，但英国Melrose和挪威Subsea公布业绩后股价大涨。泛欧STOXX 600指数收平盘，基本资源和银行下跌带来压力。英股富时100指数微幅下跌0.01%。法股CAC-40指数小涨0.06%。德股指数微跌0.06%。

汇市:

--美元兑一篮子货币升至七周高位，一位美国联邦储备理事会官员周三晚发表鹰派的讲话，促使投资者预期联储将在短期内升息预期。美元兑一篮子六种主要货币上升0.45%，报102.24，为1月11日来最高。美元兑日圆尾盘升0.75%，至114.56日圆，为2月15日来最高。欧元兑美元跌0.47%，报1.0496美元。

债市:

--美国两年期公债收益率触及逾七年半高位， 而其他年期公债收益率也触及数周或数月高位，因对美联储将在3月会议上加息的预期升温。被认为是对美联储升息最为敏感的两年期美债收益率触及2009年8月来最高的1.340%，三年期公债收益率触及近11周高位1.617%，指标10年期公债收益率升至逾两周最高的2.505% 。

--德国指标10年期公债收益率升至逾一周最高水准，此前欧元区公布2月通胀四年来首次触及2%，超过欧洲央行设定的通胀目标。德国10年期公债收益率升4个基点，报0.32%，周三该收益率已经升了4个基点，受美联储本月稍晚将升息的预期支撑。

油市:

--油价大跌逾2%，因俄罗斯公布2月原油产量维持不变，显示遵守全球限产协议的情况不理想。布兰特原油5月合约大跌1.28美元，或2.3%，报每桶55.08美元。美国原油期货下挫1.22美元，或2.3%，报每桶52.61美元。

金属市场:

--金价走低，可能创下12月来最大单日跌幅，因强劲的美国经济数据和美联储官员的鹰派讲话，助长了3月升息的预期，提振美元走强。现货金收报每盎司1,234.72美元。美国4月期金收跌1.4%，报每盎司1,232.90美元。

--伦敦金属交易所期铜下滑，因美元走强，且在近期大涨后投资人获利了结。但市场人气仍受中国等地制造业报告显示需求增强的支撑。指标三个月期铜收低1.4%，报5,930美元，昨日触及2月21日来最高。三个月期铝收低1.9%，报1,912美元，三个月期锌大跌2.8%，报每吨2,782美元，稍早触及一个月低点2,775美元。期铅跌2.3%，报每吨2,253美元。期锡下滑0.9%，报每吨19,350美元。期镍大跌2.3%，报10,780美元。(完)