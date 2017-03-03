《路透早报》--3月4日

[重大数据或新闻]

--美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周五暗示，有望在本月升息，且今年稍后还会有进一步行动。叶伦讲话后，美元遭遇获利了结下滑，美国公债收益率上升后基本持稳，美股尾盘则变动不大。

--美联储主席叶伦周五表示，如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。她的这番讲话可能表明，联储在下次政策会议上升息基本是板上钉钉。

“在本月稍后的会议上，联邦公开市场委员会(FOMC)将评估就业和通胀未来的发展是否会与我们的预期一致。如果结论是肯定，那么进一步调整联邦基金利率可能是合适的，”叶伦在芝加哥举行的一次企业高管论坛的午餐会上发表讲话称。

她还指出，今年升息步伐可能加快，因为在她任期内首次出现了，短期内美国经济不再面临任何国内或海外阻碍的情况。“总体而言，经济进一步适度增长的前景令人鼓舞，尤其是来自海外的风险看似已有所消退，”叶伦表示。叶伦说，美联储设定的就业目标基本已经实现，通胀正在逐步回升。

* 多位美联储官员今日发表讲话，美联储副主席费舍尔称，他同意近期决策者暗示不久将升息的观点，因大选后经济信心增强且需求增长。里奇蒙联储总裁拉克尔称联储应吸取1960年代的教训，先发制人升息以防通胀失控。不过，CNBC报导，圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德告诉华尔街日报，自1月以来经济状况并未改变，并未给3月升息提供理据。

--法国独立的中间路线总统候选人马克龙进一步巩固了作为大选最热门人物的地位，因要求丑闻缠身的法国前总理菲永退出的压力进一步增大。Odoxa公布的民调显示，马克龙在首轮选举中获得的选票将位居第一，并自候选人名单公布之后首次力压极右翼总统候选人勒庞。

* 惠誉确认法国“AA”评等，展望为稳定。

--瑞士央行总裁乔丹向报章表示，全球政治风险已经上升，央行有足够的空间使用目前的政策工具来应对政治冲击。他说，瑞郎汇率被严重高估。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 美国供应管理协会(ISM)公布，2月美国服务业指数升至2015年10月来最高的57.6，预估为56.5，1月为56.5。

* 美国2月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)终值下降至9月来最低的53.8，初值为53.9，1月终值为55.6。

* 欧盟统计数据显示，欧元区1月零售销售连续第三个月按月下滑；市场预期为增长。这表明随着物价上涨，消费者支出意愿减弱。欧元区1月零售销售较前月下降0.1%。预估为增长0.4%。1月零售销售较上年同期增长1.2%，预估为增长1.6%。

* 一项调查显示，欧元区2月企业活动增长速度创下近六年最快，而就业创造也达到近十年最快，受需求强劲和出口良好的带动。欧元区2月IHS Markit综合采购经理人指数(PMI)终值大幅升至56.0，高于前月的54.4。

* Markit称，德国2月服务业采购经理人指数(PMI)终值从1月的53.4上升至54.4。Markit综合采购经理人指数(PMI)终值从1月的54.8升至56.1，创34个月高位。

* 2月Markit/CIPS英国服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.5跌至53 .3，创9月以来最低，且低于路透调查分析师平均预估值54.1。

* 意大利统计局确认意大利第四季经济按季增长0.2%，同比增幅下修为1.0%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美联储主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。金融股在此前叶伦讲话后上涨，为标普500指数表现最好的板块。金融指数上涨0.4%。道琼工业指数微幅收涨2.74点，或0.01%，至21,005.71点；标准普尔500指数收高1.20点，或0.05%，至2,383.12点；纳斯达克指数上涨9.53点，或0.16%，至5,870.75点。本周，道指上涨0.9%，标普500指数升0.7%，纳斯达克指数上升0.4%。

--欧洲股市小跌，此前企业公布的业绩令人失望，但本周录得年内表现最好的一周。泛欧STOXX 600指数收低0.1%，本周周线上涨1.4%，为12月初来表现最好的一周，金融股走坚，因得益于美国利率上升的可能性增强。。法国股市表现出色，此前民调结果缓解总统选举会对市场造成冲击的担忧。法股CAC 40指数触及2015年11月来最高的5,002.32点，收涨0.63%，跑赢其他欧洲股指。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币下滑，此前美联储主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。叶伦讲话前，近几日已经有多位美联储官员发表了鹰派讲话，巩固了美联储在3月15日下次会议上加息的可能性。分析师表示，叶伦讲话前升息预期已经基本上被市场消化了，这令周五午后叶伦讲话后出现部分投资人获利了结，美元转跌。美元指数跌0.7%，本周升约0.4%。美元兑日圆跌0.24%。欧元兑美元从近期跌势中反弹，纽约尾盘升0.93%，因此前民调显示法国极右翼总统候选人勒庞获胜的机率下降。

债市:

--美国公债收益率盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美联储主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。

今日走势震荡，两年期公债收益率盘中触及2009年8月来最高。指标10年期公债收益率攀升至2月15日以来最高2.507%。七年期公债收益率也触及2月15日以来最高2.347%。尽管公债收益率盘中创数年或数周新高，但周五收盘水平与周四尾盘基本持稳。

--法国/德国10年期公债收益率差跌至一个月最低58个基点，此前民调显示，马克龙将在法国总统选举的首轮投票中击败极右翼候选人勒庞，这是第一次出现这样的民调结果。由于投资人对法国的信心改善，避险10年期德债收益率也触及两周高位0.36%，本周势将录得11月来最高单周升幅。

油市:

--油价上涨，因美元走软带动了买盘，但在俄罗斯产油数据显示该国对全球减产协议的履约率不高后，投资人仍保持谨慎。布兰特原油期货收高0.82美元，或1.5%，报每桶55.90美元。美国原油期货升0.72美元，或1.4%，报每桶53.33美元。

金属市场:

--金价下挫1%，势将创今年最大周度跌幅 ，因对美联储可能在本月加息的臆测升温。1922 GMT，现货金跌0.03%，报每盎司1,234.41美元，盘中大跌1%，至2月15日来最低的1,222.51美元。美国4月期金收跌0.5%，报每盎司1,226.50美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜小幅收低，本周小跌，因对美联储本月可能升息的预期使美元基本保住了近期的升势。指标三个月期铜收低0.2%，报5,917美元，本周可能跌约0.3%。(完)