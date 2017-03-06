《路透早报》--3月6日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲1月零售销售(0030)

--台湾公布2月末外汇存底 (0820)

--欧元区3月Sentix投资者信心指数(0930)

--美国1月工厂订单(1500)

--日本2月外汇储备(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家发改委记者会，主题：经济社会发展与宏观调控(0200)。

--中国政协记者会：政协委员谈促进经济平稳健康发展(0700)。

--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在全美商业经济协会(NABE) 2017年政策会议上发表讲话(2000)。

以下为3月3日下午5:00至3月6日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--中国下调今年GDP目标至区间下限6.5%，降速目的只为改革添柴加薪

中国周日发布2017年政府工作报告，将今年经济增长目标设定在6.5%左右，并明确提出在实际工作中争取更好结果。这一目标为去年首次提出的6.5-7%经济增速的区间下限。M2亦由上年的13%调降至12%，投资消费亦纷纷调降。

中国十二届全国人大五次会议周日在北京开幕，中国总理李克强作政府工作报告明确提出，2017年中国经济增长预期目标为6.5%左右，在实际工作中争取更好结果；居民消费价格指数(CPI)涨幅控制目标为3%左右。赤字率按3%安排。根据今年工作安排，全年再减少企业税负3,500亿元左右，虽然低于去年减税5,000亿元的目标安排，但同时扩大小微企业减半征收所得税优惠范围。

--美联储主席叶伦暗示有望在3月升息，对今年加速升息充满信心

美联储主席叶伦周五暗示，有望在本月升息，且今年稍后还会有进一步行动。叶伦称，“在本月稍后的会议上，联邦公开市场委员会将评估就业和通胀未来的发展是否会与我们的预期一致。如果结论是肯定，那么进一步调整联邦基金利率可能是合适的”。

叶伦讲话后，美元遭遇获利了结下滑，美国公债收益率上升后基本持稳，美股尾盘则变动不大。美联储副主席费舍尔周五也表示，同意近期决策者暗示不久将升息的观点，因大选后经济信心增强且需求增长。里奇蒙联储总裁拉克尔表示，联储需要先发制人地升息，以防通胀失控。但他并未明确表示应在3月升息。

--韩国称将采取行动回应中国歧视其企业的行为

韩国产业通商资源部长官周亨焕周日表示，针对中国对韩国企业的歧视行为，韩方的应对将会加强，并称他对最近中方的行动“深感关切”。“我们将针对违反世界贸易组织政策以及中韩自由贸易协议的行为，根据国际法采取行动，”周亨焕表示。产业通商资源部表示，将开始逐日检查对华出口情况，以及与中国做生意的韩国出口商的处境变化，以便尽快对不公平行为做出回应。周五，该部向中国驻首尔大使馆提出要求，在中国投资的韩国企业应该受到保护和关照。

--消息人士称中国拟放宽大型保险商监管规则，支持其扩张

中国保监会正在考虑行业整合，规模最大和偿付能力最强的保险公司可能恢复海外扩张，而规模较小的、风险较高的保险公司则将面临更严格的监督。四名了解讨论情况的消息人士告诉路透，根据正在讨论的计划，中国保监会将改变一刀切的监管框架，变为根据保险机构的资产、偿付能力充足率和风险容忍度采取不同做法。消息人士表示，根据正在讨论的新规则，中国保监会计划更加优待中国人寿和中国平安等有偿付能力的大型保险商，并支持他们在国内外的扩张计划。规模较小的保险商如果试图在海外或境内扩张，则将面临更严格的监督。

--中国央行副行长称外储充裕汇市趋向稳定，债市开放还有很大潜力

中国央行副行长潘功胜周日表示，人民币汇率未来会受到短期因素扰动，但最终会回到基本面；中国外汇储备充裕，而且多个指标有共同指向，外汇市场趋向稳定。潘功胜还表示，美国加息对中国的影响效应在递减；人民币国际化还会继续推进，这是既定改革。此外新华社周六还引述潘功胜出席政协会议间隙时指出，下一步，中国在债券市场对外开放仍有很大潜力，还有很多工作要做，帮助境外债券投资者更方便地投资。

--德意志银行将增资80亿欧元，计划进行重大业务调整

德意志银行计划增资、让旗下资产管理业务上市，并重整业务结构，在花费两年时间处理过去的不当行为和巨额亏损之后进行战略调整。德意志银行周日的监事会会议决定进行这项战略调整，这也是该行与过去一系列丑闻划清界限的努力的一部分。该行推翻了不到两年前宣布的拆分投资银行和市场业务的战略，并且是2010年来第四次增资。

德意志银行计划在3月21日供股6.875亿新股，筹资80亿欧元(85亿美元)，每股价格较周五收盘价19.14欧元折价约39%。德意志银行称，还计划将旗下资产管理业务的少数股权上市，并出售其他一些资产再筹集20亿欧元。德意志银行将重组其作为主要收入来源的证券交易部门，把企业融资业务与之整合。

--韩国军方称，朝鲜从导弹基地所在地区发射不明飞弹

韩国军方称，朝鲜周一早晨从导弹基地所在的东仓里地区发射不明飞弹。韩国军方并称，该飞弹落入朝鲜东部海域。东仓里接近朝鲜与中国的边境，去年朝鲜从该基地发射了一枚远程运载火箭，遭到联合国谴责其违反禁止其开发导弹技术的有关决议。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五基本收平，标普500指数和纳斯达克指数录得连续第六周周线上升，此前美联储主席叶伦暗示如果就业和通胀数据继续保持强劲，美联储有望在本月稍后升息。金融股在叶伦讲话后上涨，为标普500指数表现最好的板块之一。金融指数上涨0.4%。

道琼工业指数微幅收涨2.74点，或0.01%，至21,005.71点；标准普尔500指数收高1.20点，或0.05%，至2,383.12点；纳斯达克指数上涨9.53点，或0.16%，至5,870.75点。本周，道指上涨0.9%，标普500指数升0.7%，纳斯达克指数上升0.4%。

--欧洲股市小跌，此前企业公布的业绩令人失望，但本周录得年内表现最好的一周。泛欧STOXX 600指数收低0.1%，本周周线上涨1.4%，为12月初来表现最好的一周，金融股走坚，因得益于美国利率上升的可能性增强。。法国股市表现出色，此前民调结果缓解总统选举会对市场造成冲击的担忧。法股CAC 40指数触及2015年11月来最高的5,002.32点，收涨0.63%，跑赢其他欧洲股指。德股DAX指数下跌0.27%，英国富时100指数下滑0.11%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币下滑，此前美联储主席叶伦表示，只要经济继续如预期般改善，美联储本月升息是合适的。叶伦讲话前，近几日已经有多位美联储官员发表了鹰派讲话，巩固了美联储在3月15日下次会议上加息的可能性。分析师表示，叶伦讲话前升息预期已经基本上被市场消化了，这令周五午后叶伦讲话后出现部分投资人获利了结，美元转跌。

美元指数跌0.7%，本周升约0.4%。美元兑日圆跌0.24%。欧元兑美元从近期跌势中反弹，纽约尾盘升0.93%，因此前民调显示法国极右翼总统候选人勒庞获胜的机率下降。

债市:

--美国公债收益率盘中上扬，两年期公债收益率触及七年半新高，其它年期的公债收益率触及数周峰值，因包括美联储主席叶伦在内的决策者的讲话，看来都是支持升息。

今日走势震荡，两年期公债收益率盘中触及2009年8月来最高。指标10年期公债收益率攀升至2月15日以来最高2.507%。七年期公债收益率也触及2月15日以来最高2.347%。尽管公债收益率盘中创数年或数周新高，但周五收盘水平与周四尾盘基本持稳。

--法国/德国10年期公债收益率差跌至一个月最低58个基点，此前民调显示，马克龙将在法国总统选举的首轮投票中击败极右翼候选人勒庞，这是第一次出现这样的民调结果。由于投资人对法国的信心改善，避险10年期德债收益率也触及两周高位0.36%。

油市:

--油价上涨，因美元走软带动了买盘，但在俄罗斯产油数据显示该国对全球减产协议的履约率不高后，投资人仍保持谨慎。布兰特原油期货收高0.82美元，或1.5%，报每桶55.90美元。美国原油期货升0.72美元，或1.4%，报每桶53.33美元。

金属市场:

--金价下挫1%，因对美联储可能在本月加息的臆测升温。现货金收跌0.04%，报每盎司1,234.22美元，盘中大跌1%，至2月15日来最低的1,222.51美元。美国4月期金收跌0.5%，报每盎司1,226.50美元。

--伦敦金属交易所(LME)期铜小幅收低，本周小跌，因对美联储本月可能升息的预期使美元基本保住了近期的升势。指标三个月期铜收低0.2%，报5,917美元，本周可能跌约0.3%。期镍大涨1.9%，报10,990美元，本周升1.2%。三个月期铝收低1%，报1,892美元。(完)