《路透早报》--3月7日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--英国零售业联盟(BRC)2月同店零售销售(0001)

--中国公布2月官方外汇储备

--香港公布2月外汇储备资产(0830)

--台湾公布2月CPI(0030)及进出口数据(0800)

--德国1月工业订单(0700)

--英国2月Halifax房价指数(0830)

--欧元区GDP第四季修正值(1000)

--美国、加拿大1月国际贸易收支(1330)

--加拿大2月Ivey采购经理人指数(1500)

--美国1月消费者信贷(2000)

--日本1月经常帐、2月银行放款余额和第四季GDP修正值(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国人大和政协两会继续进行，财政部部长肖捷和农业部部长韩长赋举行记者会

--澳洲央行利率决定(0330)

以下为3月6日下午5:00至3月7日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普签署修订版“禁穆令”，以避开法律挑战

美国总统特朗普周一签署一项修订版入境限制行政令，但把伊拉克从限制名单上撤除，将禁止六个穆斯林国家公民进入美国。此前特朗普的第一版“禁穆令”遭到法院冻结。新版禁令将在3月16日生效，将在未来90天内禁止伊朗、利比亚、叙利亚、索马里、苏丹和也门公民入境。该禁令将只适用于新的签证申请人，意味着根据上一版禁令被撤销签证的大约6万人将获准入境美国。修改后的法令意味着，来自禁令名单国家的数以万计的美国绿卡持有者(合法的美国永久居民)将不再受到影响。

--美国1月工厂订单连续第二个月增加，制造业复苏势头不断增强

美国1月工厂订单连续第二个月增加，表明制造业复苏势头不断增强，因商品价格上涨提振了对机械设备的需求。美国商务部周一称，工厂订单增长1.2%，12月修正后仍为跳升1.3%。1月工厂订单较去年同期增长5.5%，制成品总付运量增长0.2%。商务部还称，1月扣除飞机在内的非国防资本财订单下滑0.1%。

--法国前总理朱佩表示不参选总统，菲永赢得党内支持

法国总统候选人菲永周一赢得了党内支持，此前前总理朱佩表示不会参选总统，并严批陷入四面楚歌的党内候选人菲永。在朱佩宣布不参选后，保守派共和党领导层一致通过支持菲永。朱佩被视为菲永的潜在替代人选。他在去年11月的党内初选中，输给菲永排在第二。

--欧元区3月Sentix投资者信心指数意外触及近10年来最高水平

周一公布的调查显示，欧元区投资者信心3月改善程度高于预期，并触及近10年来最高水平，因有关全球政治风险可能扼杀经济上行势头的担忧缓解。3月Sentix研究集团的欧元区投资者信心指数升至20.7点，触及2007年8月以来最高水平，高于路透调查预计的18.5。追踪欧元区最大经济体--德国的指数从2月的31.3上升至34.1。追踪美国和日本的指数同样上升。

--国际清算银行称，政治因素“加强控制”金融市场行为，央行影响减弱

国际清算银行(BIS)周一表示，投资者目前更加关注政治因素，而且对于投资标的更加精挑细选。这是BIS发出的最新暗示，认为金融市场可能正在摆脱对央行支持的依赖。BIS在其季度报告中表示，各资产类别、地区以及板块之间的分化加剧，一改最近几年的“群体行为”模式。“政治面在过去一个季度对金融市场的控制力增强，重新确立压倒经济面的优势，”BIS货币经济部主任博里奥表示。BIS报告还提及欧洲的政治不确定性。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周一普跌，因围绕特朗普政府的最新政治纷扰和朝鲜试射弹道导弹引发的地缘政治紧张局势，令投资者越发感到不安。道琼工业指数收跌51.37点，或0.24%，至20,954.34点；标准普尔500指数收低7.81点，或0.33%，至2,375.31点；纳斯达克指数下跌21.58点，或0.37%，至5,849.18点。

--欧洲股市收低，受德意志银行急挫引领银行股下跌拖累，此前这家德国银行业巨头公布了80亿欧元的供股计划，但市场跌幅受限，因汽车和资产管理行业新的并购活动支撑股市，STOXX 600指数仅下跌0.5%。德意志银行急挫近8%，给泛欧指数带来最大拖累。德股DAX指数下跌0.57%，英国富时100指数下滑0.33%。 法股CAC 40指数收跌0.46%。

汇市:

--美元走强，兑欧元上涨，之前法国前总理排除了参与大选的可能性，市场认为，这可能导致反欧盟候选人勒庞胜选的机率增加。欧元兑美元跌0.35%，报1.0584美元，在朱佩决定不参选的消息公布后，从稍早触及的两周高位回落。美元兑瑞郎、瑞典克朗和英镑日内均上涨0.4%左右。美元兑日圆跌至113.90日圆，从上周五触及的两周高位114.74日圆回落。美元兑一篮子货币小涨0.1%，报101.66，此前在欧洲汇市早盘跌至一周低位。

债市:

--美国公债收益率在窄幅交易区间内持稳，两年期美债收益率处于七年半高位下方，因投资者为本周的大量政府和企业债出售留出空间。指标10年期美债持平于2.494%，30年期美债收益率升2个基点，至3.101%。两年期美债收益率小幅走高至1.309%，上周五触及1.345%，为2009年8月以来的最高盘中水平。

--高评级欧元区公债收益率下跌，因投资人预期欧洲央行本周将维持异常宽松的货币政策立场，而有关法国大选的消息令该国公债承压。德国10年期公债收益率下滑1.2个基点至0.345%，脱离上周五触及的两周高位。法国10年期公债收益率升1.4个基点，报0.97%，较可比德债利差脱离上周五触及的一个月低点。

油市:

--油价陷入拉锯，指标布兰特原油上涨，美国原油小幅下跌，盘初时油价上扬，因伊拉克石油部长称减产可能持续到下半年。美国西德克萨斯中质油收盘下跌0.13美元报每桶53.20美元。布兰特原油收高0.11美元报每桶56.01美元。

金属市场:

--金价连续第三日下跌，但徘徊在周五触及两周低位之上，受累于美联储主席叶伦的讲话，巩固了美国本月升息的预期。现货金收报每盎司1,225.56美元，美国4月期金收低0.08%，至1,225.50美元。现货银跌1%，至每盎司17.78美元。铂金收报每盎司974.74美元。钯金报每盎司770.72美元。

--期铜跌至逾一周低位，因担心价格升势过度，但全球最大的两个铜矿供应持续受扰，对铜价提供一些支撑。伦敦三个月期铜收跌1%，至每吨5,858美元，为2月24日来最低。期铅下跌0.3%，报2,243美元，此前触及逾七周低位2,199.50美元。期锌在基本金属中跌幅最大，下跌1.2%，报2,740.50美元。(完)