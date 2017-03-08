《路透早报》--3月8日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本1月经常帐、2月银行放款余额和第四季GDP修正值(7日2350)

--中国公布2月进出口数据(0200)

--日本2月服务业景气判断指数(0500)

--法国1月经常帐及贸易收支(0745)

--德国1月工业生产(0800)

--瑞士2月消费者物价指数(0815)

--美国2月ADP民间就业岗位变动(1315)

--加拿大2月房屋开工年率(1315)

--加拿大第四季劳动生产率(1330)

--美国单位劳工成本、非农业生产率第四季修正值(1330)

--美国批发库存1月修正值(1500)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国人大记者会：中国的外交政策和对外关系(外交部部长王毅)(0200)

--中国十二届全国人大五次会议第二次全体会议(0700)

--英国财政大臣哈蒙德公布预算计划。

--瑞典央行执委会会议(1100)。

以下为3月7日下午5:00至3月8日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普支持共和党推出的奥巴马医保替代计划，推文言论打压制药类股

美国总统特朗普周二对共和党提出的奥巴马医保法案的替代计划表示支持，但该议案可能受到保守派组织和议员的抵制，在国会获得通过的机率仍不明朗。该计划是特朗普以及国会共和党人兑现废除奥巴马医保承诺的重要一步。

特朗普并发推文称，正在制定一个“促进制药行业竞争，美国人将得到更低的药价”的体系。但特朗普未透露更多细节，他的评论导致制药企业股票大跌。

--美国1月贸易逆差触及近五年高位，暗示贸易将拖累首季成长放缓

美国1月贸易逆差跳增至近五年高位，因油价攀升，扶助推高原油进口额。数据表明，首季美国经济成长放缓，特朗普政府面临挑战。美国商务部周二报告，1月贸易逆差急增9.6%，至485亿美元，为2012年以来最大逆差。因原油、手机和汽车进口增加。经通胀调整后，贸易逆差增至653亿美元。1月经通胀调整后的进出口数据均为创纪录水平，显示国内需求改善，美国经济增长势头强于其贸易伙伴国。商务部长罗斯表示，1月贸易数据显示，新政府“任重道远”。1月商品和服务进口增加2.3%，至2,406亿美元，为2014年12月以来最高水平。对华出口骤降13.4%，使政治敏感性很强的美中贸易逆差扩阔12.8%，至313亿美元。

--中兴通讯同意支付8.92亿美元罚款，同美国政府达成和解

中国中兴通讯周二表示，同意认罪并支付8.9236亿美元的刑事和民事罚金，就美方指控其违法向伊朗及朝鲜出售美国技术达成和解。中兴通讯还同意向美国商务部支付3亿美元。不过这笔罚金将暂缓七年，是否支付取决于这段期间公司对协议的遵守情况。本次和解包括支付给商务部6.61亿美元罚金、刑事罚金及没收共计4.30亿美元、向财政部海外资产控制办公室(OFAC)支付1.01亿美元。这将是OFAC与非金融实体达成的最大一宗和解案。

本次达成和解协议，将结束中兴通讯一年来的不确定性。中兴通讯2016年3月被置于一份名单，如果没有许可，美国供应商不得与这份名单上的实体进行合作。如果中兴通讯遵守协议，且其与司法部的协议得到法院批准，商务部将建议把该公司从名单上移除。

--OECD称，全球经济温和复苏受到经济民族主义和汇率波动的威胁

经济合作暨发展组织(OECD)周二表示，全球经济的温和复苏正受到经济民族主义和央行政策背离的威胁。在最新发布的报告中，OECD仅略微上调了全球经济增长预估。OECD预测2017年全球经济增长3.3%，2018年增长3.6%，与11月时的上次预测相同。OECD预计美国经济今年增长2.4%，2018年增长达到2.8%，欧元区今明两年经济增长率料保持在1.6%，日本今年经济料增长1.2%。

--美国亚特兰大联储将第一季GDP年率增长预估下调至1.3%

亚特兰大联邦储备银行GDP Now预测模型周二显示，在最近美国公布国内汽车销售和工厂订单等数据后，预计第一季经济年率为增长1.3%。亚特兰大联储网站显示，这低于3月1日时预估的第一季经济增长1.8%。周二的预估是亚特兰大联储对第一季GDP表现的最低估值。亚特兰大联储将第一季个人消费支出和非住宅设备投资的增长预估分别下调至1.8%和7.3%。

--特雷莎·梅在上议院遇挫，英国退欧谈判恐遭掣肘

英国上议院周二的表决结果使议员们获得更大权力，能够否决英国脱欧的最终条件。首相特雷莎·梅呼吁不要阻挠谈判，并未得到理会。此项表决以366比268票获得通过，为“欧盟(退出通知)法案”增加一项附带条件。根据该法案，特雷莎·梅将被赋予启动退欧谈判的权力。而现在，修正后的法案要求任何退出协议在拿到欧洲议会讨论前，需得到英国议会的批准；如果谈判失败，政府若要在没有达成协议的情况下脱离欧盟，必须先经由议会对此进行表决。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二收盘下跌，因制药和金融类股下挫，令标普500指数和道琼工业指数录得逾一个月来的首个连续两日下跌。制药类股承压，此前美国总统特朗普发推文称，他正着手建立一个行业“新体系”，以降低药品价格，但他没有给出具体细节。道琼工业指数收跌29.58点，或0.14%，至20,924.76点；标准普尔500指数收低6.92点，或0.29%，至2,368.39点；纳斯达克指数下跌15.25点，或0.26%，至5,833.93点。

--欧洲股市下跌，因大型国际制药商股价受挫，此前美国总统特朗普就下调药价发表推文。STOXX 600指数下跌0.3%，为连续第四日下挫。欧洲医疗保健类股指数给STOXX指数带来的拖累最大，该类股下跌1%，诺华制药、罗氏、Shire和赛诺菲等权重制药股下挫0.8-2.3%。德股DAX指数收高0.06%，英国富时100指数下滑0.15%。法股CAC 40指数收跌0.35%。

汇市:

--美元兑一篮子货币小涨，但仍低于12月和1月触及的高位；过去两周，对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下周升息的预期不断升温。美元指数上扬0.15%，受助于欧洲主要货币走软。英镑兑美元跌至七周低位。瑞郎也跌至数周低位，美元兑瑞郎触及1月11日以来最高。欧元兑瑞郎升至1月25日以来的峰值。澳元兑美元尾盘小涨0.1%，报0.7585美元。

债市:

--美国公债收益率上涨，30年期公债收益率升至逾一个月最高，因由美联储下周将升息预期带来的谨慎气氛，令今日240亿美元三年期公债标售乏善可陈。指标10年期美债收益率升2个基点，报2.514%，30年期美债收益率升约2个基点，至3.114%，路透数据显示，30年期美债收益率稍早触及2月3日来最高。

--投资者抛售固息意大利公债，为购买新的通膨保值债券做准备，以应对欧元区消费者物价上涨。意大利10年期公债收益率升至约一周来最高水平的2.2%。与可比德债收益率差扩大，因德债收益率受经济数据疲弱影响下跌。西班牙公债跑输，10年期公债债收益率最多上涨3个基点，至两周高点1.74%。德国10年期公债收益率下跌3个基点至0.32%，两年期公债收益率下跌6个基点至负0.88%，近一周低位。

油市:

--油价基本持平，因美国产量增加的预期，抵消了稍早沙特油长有关市场基本面改善的言论带来的涨幅。布兰特原油下跌0.09美元，或0.2%，报每桶55.92美元，美国原油下跌0.06美元，或0.1%，报每桶53.14美元。

金属市场:

--金价触及逾四周最低，因美元上涨，市场预计美联储本月将升息，但黄金走势受限，静待本周将公布的美国非农就业报告。黄金在过去六个交易日内第五日下跌。现货金收盘上扬0.02%，报每盎司1,215.5699美元，此前触及2月3日来最低的1,213.65美元。美国4月期金收跌0.8%，报1,216.10美元。白银收低0.21%至每盎司17.4860美元，盘中曾跌至2月6日来最低17.44美元。

--伦敦期铜受库存激增拖累降至一个月最低，锌价触及七周低位，因这两种金属的投资者结清头寸，因担心尽管矿场罢工和关闭，但金属供应充足。LME三个月期铜收低1.5%，报每吨5,773美元，为2月6日来最低。期锌下滑1.7%，收报2,693美元，为1月17日来最低。期镍大跌4.1%，收报10,645美元，为近两个月来最大单日跌幅。期铝收平在1,876美元。(完)