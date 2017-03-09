《路透早报》--3月9日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本1月加班工资(0000)

--英国2月皇家测量师学会(RICS)房价差值(0001)

--韩国1月L货供额(0030)

--中国公布2月CPI及PPI(0130)

--法国非农就业岗位数第四季修正值(0630)

--瑞士2月失业率(0645)

--美国2月Challenger企业计划裁员岗位(1230)

--美国2月进出口物价(1330)

--美国一周初请失业金人数(1330)

--加拿大第四季产能利用率、1月新屋价格指数(1330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国十二届全国人大五次会议代表团全体会议(0100)

--中国人大记者会：国企改革(国资委主任肖亚庆)(0630)

--中国政协十二届五次会议第二次全体会议(0700)

--德国财政部长朔伊布勒与美国财长努钦会面。

--欧洲央行总裁德拉吉参加欧洲理事会会议。

--欧洲央行管委会会议，会后宣布利率决议(1245)。

以下为3月8日下午5:00至3月9日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国2月民间就业岗位大幅增加，但劳动生产率仍然疲弱

美国2月民间就业岗位急升，表明即使第一季经济增长看似进一步放缓，但经济基本面仍然稳固。ADP全国民间就业报告周三显示，上月民间就业岗位增加29.8万个，远高于经济学家预计的19万个，1月新增民间就业岗位数量从之前的24.6万个上修至26.1万个。数据发布后，美债价格走低，美股涨跌互现，美元指数走高。劳工部在周三发布的另外一份报告中称，第四季度非农生产率环比年率为上升1.3%，与上月的初估值一致。第四季度非农单位劳工成本确认为上升1.7%，第三季为上升0.7%。

--2017年英国经济料将稳健，但之后可能面临更严峻的退欧挑战

根据英国财政大臣哈蒙德的最新预算报告，尽管英国经济迄今表现不错，但在未来数年可能更明显地感受到退欧之痛；哈蒙德希望通过此预算计划引导经济在退欧之路前进。哈蒙德在公布2017年预算报告时表示，英国经济抵挡住了公投退欧的冲击，目前为止“持续令评论家感到惊讶”。据官方预测数据，2017年英国经济有望增长2.0%，高于去年11月预测的1.4%。哈蒙德表示，他将坚守缩减预算赤字的计划。

--日本央行审议委员：日本通胀形势仍符合央行最新预估

日本央行审议委员政井贵子周三表示，日本通胀率仍然符合央行最新的预测，并称日本已经脱离了为期长久的消费者物价下滑。政井贵子表示，近来维持公债收益率曲线的政策顺利实施，而且并未造成债市流动性加速下滑。政井贵子称，“油价的负面影响已经消退，所以(通胀)符合我们先前的预测。”政井贵子表示，就提振通胀重返目标而言，市场对长期通胀预期的衡量指标至关重要，但这些指标仍不见明显反应。

--美国上周原油库存激增，而汽油库存锐减

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存激增，再创纪录新高，而汽油库存则创将近六年来最大单周降幅。3月3日止当周美国原油库存增加820万桶，增幅大于市场预估的200万桶，其中有460万桶增幅源自西海岸库存意外大增。原油库存连续第九周增加，达到5.284亿桶。汽油库存减少660万桶，为2011年4月以来最大单周降幅。

消息公布后，美国汽油期货大涨，触及盘中高点每加仑1.7072美元，但随后回落，结算价报1.6526美元。美国原油期货结算价下跌2.86美元，或5.38%，报每桶50.28美元。

--韩国三星电子拟在美扩张，并从墨西哥迁出部分制造业务

华尔街日报周三援引知情人士的话报导称，韩国三星电子计划扩充在美国的生产设施，同时将一些制造业务从墨西哥转出。三星一位发言人周三称，公司正在进行初步商谈，考虑在美国新建一个家电制造中心。发言人并补充说，三星从“去年秋初”就开始重新评估制造业务。三星没有评论是否将从墨西哥撤出制造业务。报导援引知悉此事的消息人士称，预计三星的初期资本投资为3亿美元左右。

--台湾鸿海接洽韩国SK海力士，寻求联合竞购东芝记忆体晶片业务

日本经济新闻援引消息人士称，台湾鸿海接洽韩国SK海力士，寻求联合竞购日本东芝的记忆体晶片业务。SK海力士的控股公司SK集团的一位高管暗示，鸿海确实与SK海力士接洽。东芝、鸿海与SK海力士均未立即回复置评请求。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三涨跌互现，标普500和道琼工业指数小跌，因能源股遭遇近六个月来的最大单日跌幅。能源股重挫2.5%，为9月中以来最大单日跌幅。道琼工业指数收跌69.03点，或0.33%，至20,855.73点；标准普尔500指数收低5.41点，或0.23%，至2,362.98点；纳斯达克指数收高3.62点，或0.06%，至5,837.55点。

--欧洲股市小涨，阿迪达斯和英国安全公司G4S受业绩推动攀升带来的提振，部分被法国电力集团和Boskalis下跌所抵消。泛欧STOXX 600指数升0.1%，结束之前连续四日下跌的势头。英股富时100指数.FTSE收低0.1%。德股DAX指数微幅收升0.01%，法股CAC-40指数涨0.11%。

汇市:

--美元升至五日最高水准，略低于两个月峰值，因数据显示，2月美国民间就业岗位增幅高于预期，令投资者对美联储本月稍晚升息的预期升温。美元指数纽约尾盘上涨0.25%，报102.08，迫近3月2日触及的峰值102.26，此为1月11日来最高。美元兑日圆升至114.74日圆，为3月3日来最高，逼近近一个月高位。欧元兑美元也跌至3月3日来最低。

债市:

--美债收益率跳升，两年期公债收益率触及逾七年半最高水平，因2月美国民间雇主大幅增加就业岗位，夯实了美联储下周升息的预期。较长期美债收益率触及12月以来最高后回落，因10年期美债标售获强劲需求。两年期美债收益率升至1.378%，路透数据显示，为2009年8月以来最高。尾盘报1.354%，较周二尾盘上升了2个基点。

--欧元区公债收益率攀升，受助于美国民间就业数据远胜预期，这令美联储在下周货币政策会议上加息的可能性进一步增加。欧元区公债收益率全线上涨，西班牙10年期公债收益率领涨，升10个基点，报去年6月来最高的1.83%。多数其他欧元区公债收益率升5-9个基点。德国五年期公债收益率上涨6个基点，报负0.51%。法国10年期公债收益率升至约1.04%的两周高位，较可比德债利差扩阔至一周最宽的约68个基点。

油市:

--油价急挫5%至今年以来的最低水平，因美国原油库存急升至纪录新高，令外界担心即便OPEC努力用减产来提振价格，但全球供应过剩局面将持续。美国原油下跌2.86美元，或5.38%，报每桶50.28美元，盘中跌至12月15日以来最低水平。布兰特原油急挫至12月8日以来最低的52.93美元，后收于每桶53.11美元，全日下跌2.81美元，或5.03%。

金属市场:

--金价跌至五周低位，因美元受助于美国升息前景上涨。现货金收报每盎司1,207.5美元，此前触及2月1日来最低1,206.05美元。美国4月期金收低0.6%，报1,209.40美元。现货银收报每盎司17.234美元，稍早触及1月31日来最低17.19美元。铂金收报每盎司944.8美元，此前跌至1月5日来的最低941.50美元。

--伦敦期铜跌至一个月低位，因美元上涨，最大金属消费国中国铜进口下降和铜库存不断上升，激发卖盘。三个月期铜收盘时没有成交，但买盘最后报5,765美元，跌0.1%，稍早触及5,755.50美元的盘中低位。期铝收高0.1%，报1,877美元，期锌升0.6%，报2,710美元，期铅涨0.8%，报2,251美元。(完)