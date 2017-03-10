《路透早报》--3月10日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本第一季大型制造业景气判断指数(9日2350)

--澳洲1月房屋融资(0030)

--德国1月贸易收支、2月批发物价指数(0700)

--法国1月工业生产(0745)

--英国1月工业生产、建筑业产出和贸易收支(0930)

--美国2月非农就业数据(1330)

--加拿大2月就业数据(1330)

--美国2月联邦预算(1900)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国十二届全国人大五次会议代表团全体会议(0100)

--中国人大记者会：金融改革与发展(中国央行行长周小川、央行副行长易纲、潘功胜和范一飞)(0245)

--中国政协第十二届全国委员会常务委员会第二十次会议第一次全体会议(0300)

--中国政协十二届五次会议第三次全体会议(0700)

以下为3月9日下午5:00至3月10日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--欧洲央行总裁德拉吉暗示不再有采取进一步行动的紧迫感

欧洲央行周四承诺，至少到年底前都将维持激进的刺激性货币政策，但暗示采取进一步行动的迫切性降低，这足以带动欧元和公债收益率上升。总裁德拉吉表示，在他标准的开场白中去掉了一句话，即央行承诺会在必要时“动用所有职权范围内可以使用的工具”，来达到目标，这凸显出经济前景改善。欧洲央行还允许一项向银行提供低成本贷款的计划结束，这是向保守派作出的又一个小让步，不过央行保留了重新启动该计划的可能性。德拉吉维持了必要时可能进一步降息的承诺。欧洲央行现预计今年整体通胀率为1.7%，之前预估为1.3%，明年通胀预估也由1.5%上调至1.6%，维持2019年通胀预估在1.7%。尽管今日的政策调整基本上做到了尽可能小，但仍足以带动欧元兑美元升0.5%，银行股大涨2.2%。

--美国上周初请失业金人数增加，但2月企业裁员人数骤降

美国上周初请失业金人数从近44年低位反弹，但就业市场供应继续收紧，因2月企业裁员人数骤降。劳工部公布，截至3月4日当周，初请失业金人数增加2万人，经季节性调整后为24.3万人。之前一周的数据未修正，仍为22.3万人，为1973年以来最低水平。这是初请失业金人数连续第105周低于30万分水岭，持续时间为1970年以来最长。另外Challenger,Gray & Christmas的一份报告显示，美国雇主2月宣布的计划裁员人数为36,957人，较1月下降19%。裁员人数同比骤降40%。

劳工部还公布，上月进口物价较前月上涨0.2%，连涨第三个月。2月进口物价同比上涨4.6%，为2012年2月以来最大涨幅。

--中国2月新增贷款超预期经济续改善，表外融资回落偏紧基调难改

中国2月新增人民币贷款增幅仍高于预期，但社融增速进一步下降， 表外融资有所降温。分析师表示，2月社融和贷款此消彼长，表外融资压回表内状况明显， 企业中长期贷款增幅明显，实体经济融资需求改善，经济企稳改善继续得到印证。央行周四公布，2月新增人民币贷款1.17万亿元人民币，高于此前路透9,200亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2)同比增长11.1%，低于路透调查中值11.4%。 央行数据并显示，2月社会融资规模增量为1.15万亿元，比上年同期多3,166亿元。

--沙特警告称，OPEC不会延长减产以抵销页岩油增产

两位行业消息人士对路透说，沙特高级能源官员本周与美国顶级独立油企召开闭门会议表示，后者不应想当然地认为OPEC会延长减产计划以抵销美国页岩油产量的上升。在休斯敦的一次行业会议上，沙特能源部长法力赫表示，美国页岩油厂商不会享受到免费的顺风车。在周二晚上与美国石油企业的会议中，法力赫的高级顾问作出了进一步表态。“其中一名顾问称，OPEC将不会为了美国页岩油产量增加而承受打击，”一名与会的美国企业高管告诉路透。“他称我们和其他页岩油生产商不应该自行假定OPEC会延长减产。”

--美国国际集团CEO因业绩不尽人意而辞职；继任人选尚不明朗

美国国际集团(AIG)周四称，首席执行官Peter Hancock将卸任。在集团业绩表现不尽人意、令股东和董事会大失所望后，他作出了辞职的决定。Hancock现年58岁，在继任人选被提名之前他仍将担任CEO。Hancock及集团主席Douglas Steenland均未在联合声明中提及谁将是继任者。AIG第四大股东美国投资大亨伊坎对Hancock离任表示高兴：“我们完全支持AIG董事会今天采取的行动，”他发推文说道。AIG股价周四在纽约市场收跌0.4%报63.21美元，市值不足公司宣称资产价值的85%。

--消息人士称，上海复星医药或参与竞购德国非专利药商Stada

两名消息人士称，中国上海复星医药计划竞购德国非专利药制造商Stada，交易价值36亿欧元(38亿美元)，目前已有两家私募财团在竞争。一名消息人士称，复星医药同时也在与CVC等收购基金初步商谈联合竞购，但可能决定首先单独迎战，考虑随后再拉入金融投资者。复星医药称，目前无可披露信息。Stada未予置评。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四微幅收高，受能源股尾盘反弹扶助，盘中交投震荡，市场等待周五美国公布备受瞩目的月度就业报告。道琼工业指数收高2.46点，或0.01%，至20,858.19点；标准普尔500指数微升1.89点，或0.08%，至2,364.87点；纳斯达克指数收高1.26点，或0.02%，至5,838.81点。

--欧洲股市微幅上涨，欧洲央行对经济的基调更为乐观，带动银行股攀升，盖过石油类股下跌和令人失望的企业业绩带来的压力。泛欧STOXX 600指数收涨0.1%，银行股升幅最大。欧洲银行股指数抹去稍早跌幅，收涨1.1%，欧元区银行股指数收升2.2%。英国富时100指数下跌0.27%，德股DAX指数收高0.09%，法股CAC-40指数收涨0.42%。

汇市:

--美元兑一篮子货币下跌，欧元上涨，此前欧洲央行总裁德拉吉暗示，通过超宽松货币政策提振市场的必要性减弱。德拉吉讲话期间，欧元升穿1.06关口，逆转了稍早受卖盘拖累挫至六日低位的走势。尾盘上涨0.5%，报1.0593美元。美元指数触及盘中低位101.700，尾盘下跌0.2%，报101.880。欧洲央行新闻发布会前，美元兑日圆触及三周高位，为连续第四日上涨。尾盘上涨0.55%，报114.95日圆。

债市:

--美债收益率上涨，较长期公债收益率触及约11周以来最高，与可比德债走势同步，周五将发布的就业报告可能夯实美联储下周升息的预期。较短期公债收益率攀升至逾七年半最高，因市场押注不久将升息。指标10年期公债收益率上涨4个基点，至2.594%，根据路透数据，盘中触及12月16日以来最高的2.607%。两年期公债收益率上涨近2个基点，报1.371%，盘中触及2009年8月以来最高的1.379%。

--欧洲的指标公债收益率触及一个月高位，此前欧洲央行表示，对于支撑欧元区经济的迫切性已不复存在。德国10年期公债收益率上升5个基点，至一个月高位的0.43%，较低评级的欧元区公债收益率从稍早的下跌中反弹。南欧公债收益率逆转了稍早的下跌，意大利公债收益率升至约2.32%的近一个月高位。

油市:

--油价下跌约2%，延续前一日的跌势，触及以石油输出国组织牵头达成减产协议以来的最低水平，因美国原油库存创纪录，引发市场质疑减产协议在削减全球过剩供应方面的效力。布兰特原油期货收跌0.92美元，或1.7%，报每桶52.19美元。美国原油期货延续周三重挫5.4%的跌势，下跌2%，或1美元，收报每桶49.28美元，12月中以来首次跌穿50美元大关。布兰特和美国原油盘中分别低见51.50和48.59美元，均为去年11月底OPEC宣布达成减产协议以来最低。

金属市场:

--金价连续第六个交易日下跌，触及五周低位，分析师预计金价仍将进一步下跌，因投资者越来越确信，美国本月将升息。现货金收报每盎司1,200.76美元。美国期金收跌0.5%，报1,203.20美元。现货银收报每盎司16.95美元，盘中触及1月27日以来最低的16.91美元。现货铂金收报932.25美元，盘中跌至1月4日以来最低的929.25美元。现货钯金收报746.75美元，盘中跌至2月6日以来最低的744.60美元。

--期铜跌至两个月低位，是工业金属和其它资产全线走低的一个缩影，因市场加大了对美国本月升息的押注。三个月期铜收于5,690美元，下跌1.4%，稍早触及1月10日以来最低的5,652美元。期锌收跌1.1%，报每吨2,681美元。期铝收跌0.5%，报1,868美元。(完)