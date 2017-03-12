《路透早报》--3月12日

[重大数据或新闻]

--消息人士周五告诉路透，部分欧洲央行决策者提出在结束量化宽松计划前上调目前处于纪录低位的利率的可能性，但讨论范围小，且未获得广泛支持。消息带动欧元兑美元触及逾四周高位，欧债收益率大涨。美国2月非农就业岗位增幅大于预期，数据巩固了美联储下周加息的预期，但薪资增幅不及预期，抑制了美联储今年将数次升息的预期，令美元承压，美国公债收益率下滑。

--美国雇主2月大幅增加就业岗位，增幅超过预期，且薪资升高，可能为美国联邦储备委员会(FED/美联储)下周升息大开绿灯，尽管经济增长放缓。美国劳工部公布，2月非农就业岗位增加23.5万个，预估为增加19万个，1月新增就业岗位从之前公布的22.7万个上修至23.8万个。2月失业率为4.7%。

* 在美国公布2月就业数据后，路透调查显示，受访的美国23家一级市场交易商中有22家预计美联储将在3月14-15日会议上加息25个基点。受访的美国23家一级市场交易商中有20家预计美联储今年加息三次，有12家预计美联储6月前进行今年第二次升息，有九家预计美联储9月进行今年第二次升息，至1.00-1.25%。

--周五公布其他的重要经济数据包括：

* 美国财政部公布，2月美国政府财政预算赤字1,920亿美元，因财政支出超过收入。

* 加拿大统计局公布，加拿大2月新增15,300个就业岗位，因全职就业岗位跳增，失业率降至6.6%。

* 英国国家统计局公布，英国1月工业生产较前月下降0.4%，和预期一致，但三个月变动情况仍强劲。

* 英国国家统计局(ONS)公布，英国1月全球商品贸易逆差为108.33亿英镑，路透调查预估为逆差110.5亿英镑，12月 修正后为逆差109.15亿英镑。

--惠誉确认德国“AAA”评等，展望为稳定。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五上扬，因强劲的就业报告直指美国经济强劲，且支撑了美联储将在下周升息的预期。道琼工业指数收升44.79点，或0.21%，至20,902.98点；标准普尔500指数收涨7.73点，或0.33%，至2,372.60点；纳斯达克指数上扬22.92点，或0.39%，至5,861.73点。但本周三大股指下跌，标普500指数和纳斯达克指数结束六周连涨。

--欧洲股市微幅收涨，但脱离盘中高位，因有关欧洲央行讨论收紧政策的消息打压公用事业股和出口类股，但继续提振权重银行股。有部分欧洲央行决策者讨论升息可能性的报导，令公用事业股等派息类股吸引力降低，但欧元区银行股上涨。泛欧STOXX 600指数收涨0.1%。

汇市:

--欧元兑美元触及逾四周高位，此前有报导称，欧洲央行讨论了在结束量化宽松(QE)计划前升息的可能性。欧元兑美元升逾1.1%，至1.0698高位，此为2月9日来最高。欧元录得去年6月3日来最大单日涨幅，这扶助欧元兑美元连续第二周上涨。美元指数跌至2月28日来最低。本周下跌0.34%，为五周来首周下跌。

债市:

--美国公债收益率下滑，指标10年期公债收益率从12周高位回落，此前美国公布数据显示2月非农就业岗位增幅大于预期，但较最乐观的预期还是稍逊一筹。不过分析师和投资人表示，今日公布的就业数据强劲程度足以巩固美联储将在下周三升息的预期。指标10年期公债收益率尾盘报2.578%，较周四尾盘跌2.0个基点。路透数据显示，周五稍早该收益率升至2.624%，为12月中来最高。两年期公债收益率跌约1个基点，报1.364%，周五稍早触及2009年8月来最高的1.388%。

--欧元区指标公债收益率(殖利率)飙升，此前报导称，部分欧洲央行决策者讨论了升息的可能性，令本已因欧洲央行可能改变其超宽松货币政策立场的欧债市场进一步受挫。欧元区公债收益率全面上涨6-10个基点。德国10年期公债收益率攀升7个基点，至五周高位0.496%。过去两周累计攀升了约30个基点，创2015年6月以来最大两周升幅。德国30年期公债收益率升至1.29%，为去年初以来最高水准。五年期德债收益率升9个基点，至负0.40%。

油市:

--油价续跌，触及三个月低位，投资者继续出脱多头头寸，因担心由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产努力尚未缓解全球原油过剩状况。美国原油下跌0.79美元，或1.6%，报每桶48.49美元，布兰特原油收跌0.82美元，或1.6%，报每桶51.37美元。

金属市场:

--黄金在早盘触及五周低位后反弹，此前公布的2月美国非农就业报告未能达到市场上调后的预期，引发美元和美国公债收益率下跌。1956 GMT，现货金升0.1%，至每盎司1,202.36美元，盘中触及1月31日以来最低1,194.55美元。美国4月期金收跌0.2%，至每盎司1,201.40美元。

--期铜上涨，此前连跌六个交易日，因库存暂停增加，另外秘鲁Cerro Verde铜矿开始无限期罢工，供应忧虑加重。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.7%，报每吨5,732美元。(完)