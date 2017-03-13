《路透早报》--3月13日

3月12日，遭罢黜的韩国前总统朴槿惠搬回位于首尔的私宅时向支持者致意。 REUTERS/Kim Kyung-Hoon

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本1月机械订单、2月企业物价指数(周日2350)

--台湾2月外销订单(0800)

--意大利1月工业生产(0900)

--韩国2月进出口物价(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国政协十二届五次会议闭幕会(0130)

--瑞典央行第一副总裁约希尼克就货币政策和其他议题发表讲话(1100)

--欧洲央行执委劳滕施莱格发表讲话(1245)

--欧洲央行总裁德拉吉在“在欧元区培养创新和企业家精神”会议上发表讲话(1430)

--澳洲央行助理总裁Michele Bullock将在彭博早餐会发表演说(2130)

以下为3月10日下午5:00至3月13日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国2月就业岗位强劲增长且薪资上升，为美联储下周升息开绿灯

美国雇主2月大幅增加就业岗位，增幅超过预期，且薪资升高，可能为美联储下周升息大开绿灯，尽管经济增长放缓。劳工部周五公布，2月非农就业岗位增加23.5万个，预估为增加19万个。

美股在数据出炉后上涨，美债价格上扬。美元兑一篮子主要货币下跌，因市场对薪资仅缓慢增长感到失望，且报导称欧洲央行在政策会议上讨论在量化宽松(QE)政策结束前升息的可能性。

路透在非农就业数据发布后所做调查显示，华尔街大型银行几乎一致认为，美联储本周将在政策会议上升息。受访的美国23家一级市场交易商中，有22家预计美联储将在3月14-15日会议上加息25个基点。

--欧洲央行在为非常缓慢的收紧措施做准备--消息

两位熟悉讨论情况的消息人士称，欧洲央行正在为逐步退出大规模刺激措施做准备，顶住一些决策者对于采取更激进行动的呼吁。他们指出，欧洲央行管委会一些委员在本周政策会议上提议，可以在购债措施结束之前就开始加息。消息人士补充说，不过这样的讨论很短暂，并未获得广泛支持。

消息人士称，在此背景之下，欧洲央行未来数月可能继续保持微调，不会有任何大的政策调整，一直到5月的法国大选，还可能直到9月的德国大选。这项消息带动欧元兑美元触及逾四周高位，欧债收益率大涨。

--中国经济1-2月延续稳中向好，工业增速在6%以上--统计局

中国国家统计局局长宁吉喆周日指出，今年1-2月中国经济社会发展形势延续去年下半年以来稳中向好的形势，工业增长在6%以上，服务业生产指数增长8%以上，2月31个大城市调查失业率在5%左右。

此外，新华社周日援引国务院发展研究中心主任李伟称，中国经济发展正从上半场的降速阶段，过渡到下半场的提质阶段，经济走势有望从“Ｌ”型的“一竖”过渡到“一横”。

新华社周日并援引中国国资委主任肖亚庆讲话称，目前中央企业总的债务风险是安全可控的，102家中央企业总的负债率是66.6%，比去年下降0.1个百分点。

--朴槿惠离开青瓦台，坚称真相终将大白

遭到罢免下台的韩国前总统朴槿惠周日离开青瓦台总统府，就在两天前，韩国宪法法院因她涉及贪腐丑闻而支持对她的弹劾。朴槿惠在她遭罢免后的首度公开讲话中表示：“这将需要时间，但我相信真相终将大白。”不再享有总统豁免权后，朴槿惠可能面临与密友崔顺实共谋指控相关的受贿、敲诈和滥用职权的刑事指控。

韩国将在5月9日提前举行总统选举。韩国总统热门人选文在寅就公正和常理做出承诺。文在寅在民调中处于领先，他主张韩国与朝鲜和平相处。民调显示，韩国民众可能放弃执政近10年的保守派，改选自由派领袖担任总统。

--独家：日本可能出于国家安全原因，排除东芝芯片业务部分竞购者

消息人士称，日本政府对东芝旗舰记忆体芯片部门的未来感到担忧，准备阻止将其出售给认为对国家安全有风险的买方，这将赋予美国竞购者很大的优势。

消息人士称，政府可能在必要时利用日本外汇和外贸法控制招标。消息人士此前表示，美国的竞购方包括数据存储公司西部数据，美光及贝恩资本等。偏向这些投资者将排除韩国SK海力士，鸿海精密，以及台积电。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五上扬，因强劲的就业报告直指美国经济强劲，且支撑美联储将在下周升息的预期。道琼工业指数收升44.79点，或0.21%，至20,902.98点；标准普尔500指数收涨7.73点，或0.33%，至2,372.60点；纳斯达克指数上扬22.92点，或0.39%，至5,861.73点。但本周三大股指下跌，标普500指数和纳斯达克指数结束六周连涨。

--欧洲股市微幅收涨，但脱离盘中高位，因有关欧洲央行讨论收紧政策的消息打压公用事业股和出口类股，但继续提振权重银行股。泛欧STOXX 600指数收涨0.1%。德股DAX指数收低0.13%，英国富时100指数上涨0.38%，法股CAC-40指数收涨0.24%。

汇市:

--欧元兑美元触及逾四周高位，此前有报导称，欧洲央行讨论了在结束量化宽松(QE)计划前升息的可能性。欧元兑美元升逾1.1%，至1.0698的高位，此为2月9日来最高。欧元录得去年6月3日来最大单日涨幅，这扶助欧元兑美元连续第二周上涨。美元指数跌至2月28日来最低；本周下跌0.34%，为五周来首周下跌。

债市:

--美国公债收益率下滑，指标10年期公债收益率从12周高位回落，此前美国公布数据显示2月非农就业岗位增幅大于预期，但较最乐观的预期还是稍逊一筹。不过分析师和投资人表示，非农就业数据强劲程度足以巩固美联储将在下周三升息的预期。

指标10年期公债收益率尾盘报2.578%，较周四尾盘跌2.0个基点。路透数据显示，周五稍早该收益率升至2.624%，为12月中来最高。两年期公债收益率跌约1个基点，报1.364%，周五稍早触及2009年8月来最高的1.388%。

--欧元区指标公债收益率飙升，此前报导称，部分欧洲央行决策者讨论了升息的可能性，令本已因欧洲央行可能改变其超宽松货币政策立场的欧债市场进一步受挫。欧元区公债收益率全面上涨6-10个基点。

德国10年期公债收益率攀升7个基点，至五周高位0.496%。过去两周累计攀升了约30个基点，创2015年6月以来最大两周升幅。德国30年期公债收益率升至1.29%，为去年初以来最高水准。五年期德债收益率升9个基点，至负0.40%。

油市:

--油价续跌，触及三个月低位，投资者继续出脱多头头寸，因担心由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产努力尚未缓解全球原油供应过剩状况。美国原油下跌0.79美元，或1.6%，报每桶48.49美元。布兰特原油收跌0.82美元，或1.6%，报每桶51.37美元。

金属市场:

--黄金在早盘触及五周低位后反弹，此前公布的2月美国非农就业报告未能达到市场上调后的预期，引发美元和美国公债收益率下跌。现货金收升至每盎司1,204.47美元，盘中触及1月31日以来最低1,194.55美元。美国4月期金收跌0.2%，至每盎司1,201.40美元。

--期铜连跌六日后上涨，因库存暂停增加，且秘鲁Cerro Verde铜矿开始无限期罢工，供应忧虑加重。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.7%，报每吨5,732美元。(完)