《路透早报》--3月14日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲2月NAB企业信心指数(0030)

--中国1月固定资产投资、规模以上工业增加值、社会消费品零售总额(0200)

--德国2月消费者物价指数(CPI)/消费者物价调和指数(HICP)终值(0700)、3月ZEW经济景气指数(1000)

--欧元区1月工业生产(1000)

--美国2月最终需求生产者物价指数(PPI)(1230)

--新西兰第四季经常帐(2145)

--韩国2月失业率(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国1-2月份国民经济运行情况新闻发布会(0200)

--中国十二届全国人大五次会议代表团全体会议(0700)

--美国联邦公开市场委员会(FOMC)展开为期两天货币政策会议(至3月15日)

--瑞典议会金融委员会就货币政策举行听证会，瑞典央行总裁英韦斯和副总裁沃尔森出席(0900)

--瑞典央行副总裁扬松出席欧盟执委会关于瑞典经济挑战报告的一个小组讨论(1345)

以下为3月13日下午5:00至3月14日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--英国议会批准触发第50条相关法案；首相将拒绝苏格兰独立公投要求

英国议会终于批准相关立法，赋予首相特雷莎·梅启动英国退出欧盟的权力。周一稍早英国下议院投票否决了上议院近几周对退欧法案所做的修正，之后上议院也同意让未经修订的议案获得通过。

泰晤士报报导称，苏格兰首席部长斯特金要求苏格兰在英国退欧前再次举行独立公投，对此英国首相特雷莎·梅准备予以拒绝。

--英特尔将收购无人驾驶技术公司Mobileye，改写该领域版图

全球最大的电脑芯片制造商英特尔同意以153亿美元收购以色列无人驾驶技术公司Mobileye，在研发汽车无人驾驶系统和部件领域，将与对手英伟达(Nvidia)和高通直接展开竞争。这项交易将帮助英特尔跻身汽车供应商前列，此时该公司正在减轻对核心半导体业务的侧重程度。此举还将使得全球汽车生产商和供应商收购无人驾驶技术的竞争升级，可能为本就过热的无人驾驶技术初创企业估值再添一把火。受该消息推动，Mobileye股价飙升28.2%，英特尔股价则下跌2.1%。

--美国财长努钦将在G20会议上为美国“积极争取”利益－财政部官员

一名美国财政部高级官员表示，美国财长努钦本周首次出席20国集团(G20)会议时将为美国“积极争取”利益，包括重申避免竞争性货币贬值的承诺。该官员向记者表示，努钦将敦促G20国家使用所有可动用的工具加强全球经济成长。努钦将在周五和周六出席在德国举行的20国集团财长和央行行长会议。

--特朗普拟在4月于私人庄园接待习近平--媒体报导

媒体报导称，美国总统特朗普计划在下个月举行的两日峰会上接待中国国家主席习近平，美国政府希望缓和两国之间的关系。美国线上媒体Axios援引了解该计划的官员称，此次会面暂时定于4月6-7日在特朗普位于佛罗里达州马阿拉歌庄园(Mar-a-Lago)举行。美国有线电视新闻网(CNN)也援引未具名政府官员的话，对峰会计划进行了报导。报导称该会面计划只是暂定，并表示国务卿蒂勒森预计将在本周出访亚洲期间最终敲定该计划。蒂勒森在亚洲的行程中也包括中国。

--特朗普经济政策可能迫使美联储加快升息--ECB管委维斯科

欧洲央行(ECB)管委维斯科表示，美国总统特朗普的经济政策可能损害全球贸易，并可能推动美国利率加速上升。他并称，考虑到美国当前接近全面就业的经济状况，强劲的财政扩张可能带来放大周期影响的风险。在这种情况下，美联储货币条件正常化的进程有可能不会那么渐进地进行。

--独家：日本计划5月起派遣最大军舰前往南海巡航--消息

三位消息人士称，日本计划5月起派遣最大军舰在南海进行为期三个月的巡航，这是第二次世界大战以来日本在该地区最大的一次海军力量展示。仅服役两年的出云号直升机航母将经停新加坡、印尼、菲律宾和斯里兰卡，然后7月在马拉巴尔海岸参加美国与印度舰艇的联合海上演习，并于8月返回日本。日本海上自卫队发言人未予置评。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市收盘变动不大，成交缩量，交易商关注本周稍后的美联储政策会议，预计联储将宣布升息。道琼工业指数收跌21.50点，或0.1%，至20,881.48点；标准普尔500指数收涨0.87点，或0.04%，至2,373.47点；纳斯达克指数上扬14.06点，或0.24%，至5,875.78点。

--欧洲股市上涨，受矿业股升势引领，且受一系列购并交易带动。泛欧STOXX 600指数收涨0.4%，连涨第四个交易日。德股DAX指数收高0.22%。英国富时100指数上涨0.33%，法股CAC-40指数收涨0.13%。

汇市:

--美元持稳，上周五虽就业数据强劲但美元仍下跌，但今日反弹，投资者关注本周美联储的政策会议，预计将升息25个基点。英镑兑美元升0.5%，报1.2231美元。此前苏格兰要求获得举行新的独立公投的权利。英镑是过去两周表现最差的货币之一。在下午交易中，美元兑一篮子货币小幅上涨，报101.33；兑欧元也小涨，欧元尾盘下跌0.1%，报1.0658美元。美元兑日圆基本持平于114.77日圆。

债市:

--美国公债收益率小升，因市场预计美联储周三将升息，担心美联储可能暗示未来升息步伐将更激进。新的企业债供应也帮助压低公债价格。指标10年期公债价格下跌9/32，收益率报2.615%，上周五尾盘为2.582%。30年期公债价格下跌18/32，收益率报3.201%，略超出上周五的盘中高位触及约三个月高点。两年期公债收益率尾盘升约2个基点，报1.376%。

--欧元区公债收益率从数周高点回落，因欧洲央行总裁德拉吉对政策细节三缄其口，他在上周暗示进一步行动的紧迫性减弱。德国10年期公债收益率下跌3个基点，至0.46%，从逼近0.5%的五周高位回落。整个欧元区，大部分公债收益率走低3-5个基点。

油市:

--油价收低数美分，扳回稍早跌至三个月低点的大部份失地，因投资者思量不断上涨的美国原油供应是否将阻碍石油输出国组织(OPEC)限产和降低全球供应过剩的努力。布兰特原油收跌0.02美元，报每桶51.35美元，日低在50.85美元，为11月30日来最低。美国原油下跌0.09美元，报每桶48.40美元。

金属市场:

--金价基本持稳，美国可能在本周稍后升息的前景使其徘徊在上周触及的五周低位附近，而欧洲大选带来的不确定性刺激了对黄金的买盘。现货金收报每盎司1,203.55美元，上周五触及1月31日以来最低1,194.55美元。美国4月期金收涨0.1%，报每盎司1,203.10美元。

--铜价上扬1%，触及逾两周高位，主要受助于秘鲁铜矿工人上周五开始无限期罢工后，供应受扰。LME三个月期铜收涨1.1%，报每吨5,796美元。三个月期锌跳涨1.6%，报每吨2,757美元，为一周来最高。三个月期镍攀升2.7%，创近一月最大日涨幅，报每吨10,160美元。(完)