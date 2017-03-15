《路透早报》--3月15日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲3月消费者信心指数(0000)

--日本1月工业生产修正值(0430)

--法国2月消费者物价调和指数(HICP)终值(0745)

--瑞士2月生产者/进口物价(0815)

--意大利1月经季节调整零售销售(0900)、2月消费者物价指数(CPI)终值(1000)

--英国2月请领失业金人数(0930)

--欧元区第四季就业人口(1000)

--美国2月CPI、2月零售销售、3月纽约联储制造业指数(1230)

--美国1月企业库存、3月全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数(1400)

--美国1月整体资本净流动(2000)

--新西兰第四季国内生产总值(GDP)(2145)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国十二届全国人大五次会议闭幕会(0100)

--中国国务院总理李克强举行中外记者会(0230)

--欧洲央行执委普雷特出席国际金融协会(IIF)组织的第九次IIF G20年会“德国轮值主席国下的G20议程”(0930)

--德国财政部长朔伊布勒就2018年预算案举行记者会(1030)

--美联储的联邦公开市场委员会宣布利率决议(1800)

--日本央行展开为期两日的货币政策会议(至3月16日)

--印尼央行举行理事会会议(至3月16日)

--G20财政和央行副手会议(至16日)

以下为3月14日下午5:00至3月15日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--OPEC称全球石油库存仍然攀升，沙特产量增加

石油输出国组织(OPEC)表示，尽管全球减产协议开始落实，但石油库存继续增加，并上调了对非OPEC国家2017年产量的预估，显示消除供应过剩以支撑油价的努力面临困难。OPEC还在月报中指出，该组织最大产油国--沙特2月日产量增加26.3万桶至每日1,000万桶。沙特为了确保减产协议在一开始就能获得积极响应，其1月减产幅度高于OPEC的协议要求。

--美国2月生产者物价普遍上升，直指通胀增强

美国2月生产者物价增幅大于预期，因酒店住宿等服务业成本升高，生产者物价同比涨幅达到近五年来最大，直指通胀压力稳步上升。通胀上升，加上劳动力市场收紧，预计将导致薪资大幅上升，可能允许美联储周三升息。劳工部称，上月最终需求生产者物价指数(PPI)上涨0.3%，路透调查的分析师预计为升高0.1%。截至2月的12个月，PPI跳升2.2%，为2012年3月以来的最大升幅，高于路透调查预估的2.0%。美元兑一篮子货币走高，美股在美联储会议开始前下跌，美债价格上升。

--IMF呼吁G20共同努力维护全球贸易，降低外部失衡

国际货币基金组织(IMF)呼吁20国集团(G20)共同努力维护贸易带来的益处并且避免保护主义；同时也呼吁G20降低外部失衡，停止扭曲全球贸易的政策。包括美国在内，许多发达经济体的保护主义氛围日益浓厚。面对这样的压力，IMF表示需要国际合作，让贸易继续扮演增长的引擎。

--菲永遭法官列为正式调查对象，参选总统之路更添阴霾

法国法官以涉嫌挪用公款将总统候选人菲永列入正式调查对象，这是法国史上第一次有总统参选人遭司法调查，对菲永的选情再添纷扰。距离第一轮投票仅剩不到六周的时间，菲永却一直无法自清有关于他的指控，外界称他以公款支付妻子担任钱多事少的职务。根据司法界消息人士说，法官的决定把菲永更进一步推向审判。菲永已经拒绝退选，他的阵营及一些同党盟友周二对法官的行动大表不服，并称会坚持参选到底。

--穆迪：美国升息将反映经济接近充分就业；贸易协议对英国评级至关重要

评级机构穆迪称，美联储升息将反映美国经济接近充分就业；在3月会议上升息后，预计美联储今年还将再升息两到三次，每次升息25个基点。美联储下一次升息对美国借贷成本的影响“很小”。[nL3S1GR47L]

穆迪另外表示，对英国公债的信用评级很大程度上取决于该国脱欧谈判结果，以及与欧盟达成新贸易协议的细节。

--德国3月ZEW经济景气指数改善幅度不及预期，受政治不确定性影响

德国智库ZEW发布的报告显示，3月德国投资者信心改善程度不及预期，因欧洲几个主要国家大选结果的不确定性，及其对德国经济增长前景的影响都很大。ZEW的月度调查称，3月经济景气指数从前月的10.4升至12.8，但逊于路透调查的分析师预估值13.1。3月ZEW经济现况指数从2月的76.4小升至77.3，略低于分析师预估的78.0。

--冰岛取消全部资本管制，结束逾八年经济隔离状态

冰岛取消了余下的资本控制措施，结束了逾八年对企业和个人的资本管制，这些措施是在金融危机期间银行破产的情况下推出的。冰岛银行业者先前被多年海外扩张所积累的巨额债务给压垮，相关不稳定性也蔓延到欧洲其他国家，冰岛也成了一个因不加节制而诱发金融危机的典型。冰岛政府去年开始取消资本管制，放松了对本地居民的限制，这个国家仅有约330,000人。该国周日首次宣布取消全部管制，决定于周二生效。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市收低，因油价跌至11月来最低，且受美国东北部遭受暴风雪吹袭影响，航空股走软拖累工业股下滑。标普能源指数跌1.1%，触及11月4日来最低收位。雪佛龙跌1.8%，对道指和标普500指数带来最大的拖累。

道琼工业指数收跌44.11点，或0.21%，至20,837.37点；标准普尔500指数收低8.02点，或0.34%，至2,365.45点；纳斯达克指数下滑18.97点，或0.32%，至5,856.82点。

--欧洲股市泛欧STOXX 600指数在四连升后下挫0.3%，受银行股和能源股下挫拖累，也受荷兰大选和美国利率决定的不确定性影响。德股DAX指数微跌0.01%。英国富时100指数下滑0.13%，法股CAC-40指数收跌0.51%。

汇市:

--美元攀升，市场普遍预计美联储将很快宣布加息。而荷兰即将迎来大选，欧洲政治风险也提振美元表现。美元指数攀升0.4%，报101.71。欧元兑美元跌0.4%，报1.0609美元，受荷兰大选前的谨慎情绪影响。英镑兑美元跌0.5%，报1.2158美元，稍早一度跌至八周来的最低，因对于苏格兰举行二次独立公投以及启动里斯本条约第50条款的担忧加剧。

债市:

--美国较长期和指标公债收益率走低，因油价下跌，被市场看作是通货紧缩的信号，但收益率跌幅受限，因投资者等待美联储周三发表的货币政策声明。对通胀预期敏感的30年期公债收益率尾盘下跌约3个基点，从周一尾盘的3.192%跌至3.167%。指标10年期公债收益率下跌约2个基点，报2.591%，周一尾盘为2.607%，两年期公债收益率小幅走高，在美联储发表声明前收益率曲线趋平。

--10年期德债收益率从14个月峰值回落，因在荷兰大选前夕投资者对避险公债的需求回暖，法国总统候选人菲永接受正式欺诈调查的消息也点燃市场的避险意愿。10年期德债收益率尾盘下跌2.5个基点，报0.45%，欧元区其它公债收益率下跌2-4个基点。10年期法国公债收益率持稳在1.10%，与可比德债收益率差从周一的62个基点，扩阔至约65个基点。

油市:

--油价下挫，此前石油输出国组织(OPEC)报告，全球原油库存上升，以及最大OPEC产油国沙特产量意外跳升，进一步打压油价。油价现在几乎全数抹去11月OPEC宣布减产以来录得的涨幅。布兰特原油盘中跌穿200日移动均线，为11月底以来首次。布兰特原油下跌0.43美元，或0.8%，结算价报每桶50.92美元。美国原油下跌0.68美元，或1.4%，结算价报每桶47.72美元，连续第七日下跌，为2016年1月来最长跌势。美国原油自3月3日以来下跌近11%。

金属市场:

--金价基本持平，因美联储升息预期提振美元走高，打压黄金，但欧洲政治风险支撑了对黄金的避险需求。现货金收跌报每盎司1,198.33美元，投资者在美联储会议前采取观望态度。美国4月期金收跌0.04%，报1,202.60美元。

--铜价攀升，因基金买入，受助于对中国铜需求增强的预期升温；但在美联储会议公布利率决定前美元上升，抑制期铜的涨幅。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高0.4%，报每吨5,820美元，较上周触及的两个月低位5,652美元高近3%。

LME其他金属中，期镍上涨0.7%，至每吨10,230美元。期镍受到支撑，因菲律宾可能出台全面采矿禁令。期铝下跌1.2%，报1,860美元。期锌升0.2%，报2,749.5美元。期铅下滑2.2%，报2,223.5美元。期锡升2.7%，报19,970美元。(完)