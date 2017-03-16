《路透早报》--3月16日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国2月银行结售汇数据

--澳洲2月失业率(0030)

--香港12-2月失业率(0830)

--欧元区2月消费者物价调和指数(HICP)终值(1000)

--美国2月建筑许可及房屋开工、一周初请失业金人数、3月费城联储制造业指数(1230)

--美国1月JOLTS职位空缺数(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--日本、印尼、瑞士、英国、挪威央行宣布利率决定

--韩国央行副总裁张炳和发表演说(0500)

--欧洲央行银行监管委员会主席努伊与希腊大型银行业者和银行业救助基金HFSF举行会议(0800)

--西班牙经济部长德金多斯参加“西班牙峰会：创新经济”(1130)

--瑞典央行副总裁沃尔森在一个活动上讨论当前货币政策(1150)

--德国财政部长朔伊布勒与国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德发表演说(1230)

--欧洲央行执委普雷特在比利时金融行业联合会年度活动上发表主题演讲(1800)

--欧洲央行执委科尔出席20国集团(G20)财政和央行副手会议

以下为3月15日下午5:00至3月16日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储一如预期升息一码，但未暗示将加快收紧政策步

美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三将隔夜拆借利率目标区间上调25个基点至0.75-1.00%，为三个月来第二次，受助于经济稳步成长、就业增长强劲以及对通胀正在向其设定的目标回升的信心。美联储并维持今年将再升息两次，明年升息三次的预期。受此消息影响，美股扩大涨幅，公债收益率下滑，美元指数大跌。

美联储主席叶伦表明对经济轨迹的信心不断增强。她并指出，即便通胀率高于2%的目标水平，联储将坚守逐步升息的路径。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。

美国升息后进行的路透调查显示，华尔街主要银行认为今年美联储还会再升息两次，且多数预期2018年至少还会再升息三次。

--荷兰出口民调显示，首相吕特的自民党大幅领先极右翼政党

出口民调显示，荷兰首相吕特在大选中击退来自反伊斯兰和反欧盟的威尔德斯的挑战，让其他面对民族主义浪潮的欧盟国家长出了一口气。出口民调结果助推欧元兑美元升至2月7日来高点。

根据全国广播公司NOS对投票者的调查显示，吕特领导的中右翼自民党(VVD)料将赢得议会150个议席中的31席，低于2012年大选时的41席，威尔德斯带领的自由党与其他两个政党并列第二，各赢得19个议席。本次荷兰大选的投票率为30年来最高的81%。

--美国2月零售销售增幅为六个月最小，但通胀同比升幅创近五年最大

美国2月零售销售录得六个月来最小增幅，可能受退税延后发放的影响，但通胀按年升幅创近五年最大。零售销售数据增长不大，是经济在第一季进一步失去增长动能的最新迹象。商务部称，上月零售销售增长0.1%，为8月以来的最小增幅，但1月零售销售数据被上修至增长0.6%，之前公布的数据为增长0.4%。

劳工部并发布，上月消费者物价指数(CPI)微升0.1%，因汽油价格下降抵消了食品和租房成本上升的影响。这是7月以来CPI的最小增幅，1月时为跳升0.6%。在截至2月的12个月内，CPI跳升2.7%，为2012年3月以来的最大同比增幅。1月同比增长2.5%。数据对市场无明显影响。

--独家：欧盟警告当欧洲央行开始收紧政策，银行业坏账风险或上升

路透看到的一份欧盟内部文件显示，当欧洲央行缩减其经济刺激计划，欧盟银行业总计1万亿欧元(1.1万亿美元)的即坏账带来的风险可能上升。

欧盟国家代表和监管机构起草的这份报告称，尽管希腊和意大利等经历了长时间经济危机的国家坏账问题更为严重，但由于坏账问题可能外溢，因此“整个欧洲”都可能被波及。

--穆迪将巴西主权评级展望上调至稳定，称经济将走出衰退

美国穆迪投资服务公司(Moody's)将巴西主权评级展望从负面上调至稳定，称巴西经济将会摆脱史上最严重的衰退期。穆迪副总裁Samar Maziad在声明中称，更加稳定的宏观经济前景或将支撑巴西政府的改革，从而支持巴西的Ba2评级。巴西总统特梅尔在声明中称，穆迪的这一评级展望调整，是对巴西政府“重振经济信誉、降低通胀和恢复增长的努力”的认可。

[市场摘要]:

美联储一如预期进行三个月内第二次升息，但并未暗示将加快收紧货币政策的步伐。

股市:

--美国股市周三大幅攀升。道琼工业指数收涨112.73点，或0.54%，至20,950.10点；标准普尔500指数收高19.81点，或0.84%，至2,385.26点；纳斯达克指数上升43.23点，或0.74%，至5,900.05点。

--欧洲股市收在两周最高收盘水准，受基本资源和油股带动，法国航空座椅生产商Zodiac发布盈警后股价暴跌。泛欧STOXX 600指数收高0.4%。德股DAX指数微升0.18%。英国富时100指数小涨0.15%，法股CAC-40指数收高0.23%。

汇市:

--美元兑主要货币大幅下跌，此前美联储暗示今年收紧货币政策的步伐，比许多市场人士预期的缓慢。美元指数跌至两周低位，尾盘下跌0.9%，报100.78。

欧元兑美元盘中升至五周高位，尾盘升0.9%，报1.0696美元。美元兑日圆盘中跌至两周低位，尾盘报113.43日圆，全日下跌逾1%。美元兑瑞郎跌至四周最低，兑英镑跌至两周最低。

债市:

--美国公债收益率下挫。美联储货币政策声明发布后，两年期和三年期公债收益率分别降至1.308%和1.598%的八日低点；声明发布前，收益率分别触及2009年6月和2010年4月以来最高。指标10年期公债升17/32，收益率报2.533%，周二尾盘报2.595%。

--欧元区公债收益率普遍下跌，荷兰投票者给欧盟带来今年的第一个重大政治考验。分析师指称，今天交易清淡，交投震荡，风险较大公债收益率跌幅大于避险的德债，表明围绕投票带来的忧虑有所缓解。

德国10年期公债收益率下跌4个基点，尾盘报0.42%。荷兰10年期公债收益下跌5个基点，报0.51%。意大利和法国10年期公债收益率最多下跌6个基点，缩小了与可比德债的利差。

油市:

--油价上涨，为逾一周来首次；因美国原油库存上周意外下降，且国际能源署(IEA)数据显示，石油输出国组织(OPEC)减产可能导致今年上半年出现原油供应短缺。

布兰特原油期货上涨0.89美元，或1.8%，收报每桶51.81美元，为七日来首次上涨。美国原油期货上涨1.14美元，或2.4%，收报每桶48.86美元，为八日来首次上涨。

金属市场:

--金价升逾1.5%至一周高位，因美联储政策决定出炉后美元指数跌至两周低位，帮助提振金价。现货金收升至每盎司1,218.65美元。黄金势将录得9月以来的最大单日升幅。在美联储声明发表前收盘的美国期金收跌0.2%，报1,200.70美元。

--伦敦金属交易所(LME)铜价连升第四个交易日，受美元走软及供应问题持续带动。全球最大的两个铜矿仍处于停产。三个月期铜收高0.8%，报每吨5,865美元，延续昨日小涨势头。(完)