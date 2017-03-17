《路透早报》--3月17日

图为2016年1月拍摄的欧元、美元、人民币、英镑、日圆和港元等币种。美联储周三决议加息，从中国到土耳其乃至英国当局周四都对美国的政策调整作出回应。 REUTERS/Jason Lee

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--意大利1月贸易收支(0900)、欧元区1月贸易收支(1000)

--加拿大1月制造业销售(1230)

--美国2月工业生产(1315)、2月领先指标(1400)、3月密西根大学消费者信心指数初值(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国新闻办吹风会，《政府工作报告》起草组成员、国务院研究室副主任韩文秀解读《政府工作报告》修订情况，并答记者问(0200)

--20国集团(G20)财长和央行总裁会议(至3月18日)

--德国财政部长朔伊布勒与美国财长努钦就双边谈判会晤(至3月18日)

以下为3月16日下午5:00至3月17日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美联储升息可能意味着全球宽松政策周期已近尾声

美国联邦储备委员会(美联储)周三决议加息，重回升息轨道，可能为陷于困境的日本央行和欧洲央行助一臂之力，并结束亚洲地区长期以来的货币刺激政策周期；从中国到土耳其乃至英国当局都在周四对美国的政策调整作出回应。

中国宣布上调政策利率以阻止人民币的贬值。沙特、阿联酋、科威特和巴林的央行也在美联储声明公布后的90分钟内收紧了货币政策。而土耳其、瑞士、挪威、印尼央行则决议维持利率不变。

--英国央行按兵不动但一人赞成升息，未来分歧可能很快加大

英国央行一名货币政策委员投票赞成升息，让投资者大感意外。另有几名委员也表示，要他们赞同升息并不需费太大力气，暗示央行内部意见分歧可能很快加剧。

货币政策委员会(MPC)委员福布斯是唯一投票赞同升息至0.5%的委员，这是MPC自去年7月以来首次出现意见分歧。福布斯将在6月离任。其他八位MPC委员则赞同维持利率在0.25%不变，以在英国准备脱欧之际为经济提供帮助。英镑闻讯跃升；英国公债价格下跌，收益率触及一个月高位。

--欧洲央行将在晚些时候决定先升息还是先结束购债--管委诺沃特尼

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼对德国商报(Handelsblatt)表示，该央行将在晚些时候决定，是否在结束购债计划之前升息。他称，欧洲央行可能在提高对银行的主要贷款利率之前，先上调存款利率。

--美国楼市和制造业数据喜人，凸显美国经济增长势头强韧

美国房屋建筑活动2月跳增，因气温高于正常水平，提振独栋房屋开工猛增至接近九年半高位，表明尽管经济增长在首季明显放缓，但步伐仍然稳健。独栋房屋开工急升6.5%，年率为87.2万户，为2007年10月以来最高水平。

此外，上周美国初请失业金人数减少，因劳动力供应不断收紧，表明经济基本面进一步增强。尽管大西洋沿岸中部地区的制造业活动本月有所降温，但制造企业报告新订单增加，且寻找合格工人的难度加大。

数据公布后，美国金融市场变动不大，投资者仍在消化美联储周三的利率决定。美元指数跌至一个月低位，美债价格回落，美股也走低。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四下滑，受压于医疗保健股下挫，因交易员从今年以来表现最佳的类股之一中锁定利润。美国总统特朗普的预算提案显示，对医疗保健行业的监管成本增加，拨给医疗研究的联邦基金减少。

道琼工业指数收跌15.55点，或0.07%，至20,934.55点；标准普尔500指数收跌3.88点，或0.16%，至2,381.38点；纳斯达克指数微升0.71点，或0.01%，至5,900.76点。

--欧洲股市触及15个月最高水准，此前美联储未暗示会加快收紧货币政策，且荷兰中间偏右首相吕特在选举中获胜。泛欧STOXX 600指数收升0.7%，报377.73点，此前触及2015年12月来最高377.76点。

荷兰股指AEX指数上升0.6%，触及逾九年最高水准；德股DAX指数和法股CAC 40指数触及2015年中来最高，分别收涨0.61%和0.56%。英股富时100指数收涨0.64%。

汇市:

--美元兑一篮子货币跌至五周低位，延续前日美联储声明发布后的跌势。联储在声明中未暗示会加快收紧货币政策步伐。

纽约尾盘，美元指数下跌0.4%至100.37。美元兑日圆跌至113.28，下跌0.1%，盘中跌至两周低位。欧元兑美元盘中升至六周高位，尾盘上扬0.2%，报1.0751美元。

债市:

--美国公债收益率从逾一周低点反弹，因投资人认为昨日在美联储维持今年只会逐步加息的预估后，公债收益率跌幅过大。

指标10年期公债尾盘跌5/32，收益率升至2.524%，周三尾盘报2.504%。30年期公债跌19/32，收益率由3.102%升至3.134%，午后触及日高3.156%。两年期公债价格小跌，收益率由1.316%升至1.324%。

--欧元区公债收益率上涨，逆转早盘的跌势，因荷兰大选后政治风险减弱，令投资者转而关注货币政策的潜在影响。债市的大量供应也推低价格，推高收益率。法国售出逾80亿欧元公债，西班牙售出48亿欧元公债。

欧元区公债收益率全日升4-7个基点，法国和德国公债收益率差略微走阔至64个基点。德国10年期公债收益率升4个基点，报0.45%，稍早最低跌至0.36%。

油市:

--油价下滑，因美元下挫带来的支撑被美国原油库存接近纪录高位所抵消，市场质疑石油输出国组织(OPEC)牵头的减产努力是否开始令全球原油过剩状况得到缓解。

布兰特原油收跌0.07美元，报每桶51.74美元。美国原油收跌0.11美元，报每桶48.75美元，但仍高于周二触及的三个月低位。

金属市场:

--金价连续第二日上涨，攀升至逾一周最高水准，此前美联储暗示仅会逐步升息，推动美元下滑至五周最低。现货金收升至每盎司1,226.40美元，此前曾触及3月6日来最高1,233.13美元。美国4月期金收涨2.2%，报每盎司1,227.10美元。

--期铜连续第五日上涨，因全球三大矿场的生产中断引发供应忧虑，美元下跌也令金属价格对其它货币持有者来说更便宜。三个月期铜收高0.7%，报每吨5,908美元。期铜自3月9日触及八周低位5,652美元以来，已经累计上涨4.5%。(完)