《路透早报》--3月18日

3月17日，20国集团（G20）财长和央行行长在德国巴登巴登开会。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

[重大数据或新闻]

--美国2月制造业产出连续第六个月上升，3月初消费者信心上涨，凸显了经济的韧性，尽管第一季经济增长看似将大幅放缓。周五发布的其它数据也支撑上述观点，世界大型企业研究会称，2月经济领先指数升至逾10年来最高水平。经济前景改善，支撑了美国联邦储备委员会(FED/美联储)本周升息的决定。美联储公布，制造业产出上月增长0.5%，与1月增幅一致，这是三年来最大月增幅。3月初密歇根大学消费者信心指数升1.3%，报97.6。

--根据路透看到的20国集团(G20)公报初稿，G20财经首长会议将重申反对货币竞贬，并警告汇率波动风险，但G20尚未在贸易和保护主义问题上取得一致立场。

* 日本央行总裁黑田东彦称国际社会对促进自由贸易的重要性有共识。

* 日本财务大臣麻生太郎和美国财长努钦同意需要遵守G7和G20就汇率政策达成的协议。

* 消息人士称，G20财长和央行行长会议磋商时承诺继续支持税务方面的国际合作。

--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利称，他对升息持反对意见，是因为数据并不支持收紧政策。一旦数据支持收紧政策，美联储应首先公布削减资产负债表规模的计划。卡什卡利表示，公布削减资产负债表规模计划可能引发金融状况收紧。美联储应该在看到市场对削减资产负债表规模计划的反应后，再恢复升息。

--消息人士称，OPEC和非OPEC联合技术委员会估计OPEC成员国2月减产协议执行率为106%，11个非OPEC产油国2月限产协议执行率为64%。

* 俄罗斯能源部长诺瓦克称，到4月底该国将减产30万桶/日，将维持减产30万桶/日直到6月底。俄罗斯能源部预计，该国2018年原油总产量为5.53亿吨，高于2017年的5.48亿吨。

--中国国务院周五召开常务会议，确定政府工作报告责任分工并部署落实全年工作。会议称，要巩固和扩大经济稳中向好势头，保持宏观政策连续性和稳定性，跟踪国内外形势变化，增强调控的针对性、灵活性和有效性，释放有效内需潜力。

--标准普尔将俄罗斯主权评等展望由稳定上调至正面，目前评等为BB+。

* 标准普尔确认葡萄牙“BB+/B”评等，展望为稳定。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五微幅收低，因银行股跟随美国公债收益率下滑，而Adobe扶助支撑标普科技股和纳斯达克指数。道琼工业指数收跌19.93点，或0.1%，至20,914.62点；标准普尔500指数收跌3.13点，或0.13%，至2,378.25点；纳斯达克指数微升0.24点，至5,901点。本周，标普500指数上涨0.2%，道指升幅不到0.1%，纳斯达克指数上升0.7%。

--欧洲股市走高，尽管汽车类股下滑，且银行类股由升转跌，触及15个月新高后回落，此前欧洲央行一位决策者的言论令可能升息的传闻再次活络。欧洲央行管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼周四对德国商报表示，央行将在晚些时候决定，是否在结束购债计划之前升息。STOXX 600指数收高0.2%，本周升1.4%。

汇市:

--美元跌至五周低位，连续第三日承压，此前美联储维持循序渐进的升息步伐不变，令美元进一步上升的预期落空。纽约尾盘，美元指数下跌0.1%，报100.30，稍早跌至五周低位。该指数本周下跌近1%，自美联储周三升息以来下跌1.2%。美元兑日圆跌至两周低位，尾盘下跌0.6%，报112.68日圆。

债市:

--美国公债收益率下跌，此前数据显示3月美国通胀低迷，暗示美联储可能瞄准比周三预计地更慢的升息步伐。美国30年期和10年期公债收益率下跌约2个基点，此前密西根大学初步数据显示3月初美国通胀低迷。指标10年期公债价格尾盘上涨6/32，收益率从周四尾盘的2.524%降至2.502%。本周累计下跌约8个基点，势将是三周内的最大单周跌幅。年限在两年至30年的其它公债收益率都有望创下三周内的最大单周跌幅，两年期公债收益率本周下跌约4个基点。

--德国较短期借贷成本触及五周高位，此前欧洲央行管委诺沃特尼表示，央行可能会在结束购债计划之前升息。德国两年期和五年期公债收益率盘中均触及五周高位，分别涨至负0.69%和负0.36%。虽然收盘有所回落，两年期德债收益率仍上涨2个基点，至负0.8%，五年期升至负0.42%。

油市:

--油价基本持稳，本周小涨，但投机客在上周大跌时大举削减净多头头寸，因担忧石油输出国组织(OPEC)的减产行动无法缓解全球供应过剩的问题。布兰特原油期货收涨0.02美元，报每桶51.76美元。美国原油期货小涨0.03美元，收报每桶48.78美元。两大指标合约本周均上涨0.8%。

金属市场:

--金价上涨，将录得三周来的首个周线涨幅，因美联储在政策声明中发出的谨慎讯息，拖累美元触及约五周低位，使得黄金对于其它货币持有者来说更便宜。1853 GMT，现货金上涨0.2%，报每盎司1,229.40美元，本周迄今升2.1%。美国4月期金收高0.3%，报1,230.20美元。

--期铜上扬，录得2月中以来最大周度涨幅，因美元走软，以及铜矿供应继续受扰。LME三个月期铜收涨0.4%，报每吨5,934美元，技术图表显示，本周上涨3.5%。(完)