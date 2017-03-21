《路透早报》--3月21日

3月20日，图为纽约证交所内的交易员们。 REUTERS/Lucas Jackson

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--澳洲第四季房价指数(0030)

--瑞士2月贸易收支(0700)

--香港公布2月份消费物价指数(0830)

--英国2月消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)(0930)

--英国3月工业联盟(CBI)总工业订单差值(1100)

--美国第四季经常帐收支(1230)

--加拿大1月零售销售(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行发布3月货币政策会议记录(0030)

--意大利财长帕多安与欧盟执委维斯塔格会面

--美国波士顿联邦储备银行公布总裁罗森格伦在印尼出席银行业监管亚太地区高阶会议的演说文稿

--英国央行总裁卡尼、美国纽约联邦储备银行总裁杜德利就银行业发表演说(1000)

--瑞典央行执委会会议(1100)

--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治就美国经济和美联储发表演说(1600)

--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特发表演说(2205)

--法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛等欧洲高级财经官员在法兰克福讲话(至3月22日)

以下为3月20日下午5:00至3月21日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--芝加哥联储总裁称，美联储处于年内还将升息两次的轨道上

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，上周收紧政策后，美联储目前处于年内还将升息两次的轨道上，次数是否会增加或减少取决于通胀形势、以及特朗普政府的财政政策。“(升息)三次完全有可能，”埃文斯称。“如果我对经济前景的信心增强，就可能支持年内总共升息三次。倘若通胀开始加快，肯定会巩固(该预期)。(升息)可能是三次，可能是两次，如果通胀真的加快也可能是四次。”

此外费城联邦储备银行总裁哈克对CNBC表示，通胀将会略超2%的目标，不排除今年升息超过三次的可能性。

--消息人士称OPEC产油国倾向于延长减产协议，但非OPEC国家需参与

石油输出国组织(OPEC)消息人士表示，OPEC产油国益发支持将减产协议延长至6月以后，以降低原油供应让市场恢复平衡，不过仍需俄罗斯和其他非OPEC产油国参与减产计划。OPEC消息人士称，市场显然需要不止六个月的时间来企稳，但他们也说，包括OPEC和非OPEC国家在内的所有产油国都必须同意参与才行。

--英国确定启动脱欧谈判日期后英镑兑美元由升转跌

英镑兑美元周一从三周高位回落，此前英国首相特雷莎·梅发言人称，将于3月29日正式启动脱欧谈判。该发言人表示，英国已经将首相特蕾莎梅的想法告知欧洲理事会主席图斯克办公室。

欧盟执委会发言人周一称，执委会正在准备开始英国退欧谈判，一旦其他欧盟国家碰头确认了欧盟执委会的谈判权责，退欧谈判就将开始。

--消息人士称中国向智库征求建议，为美国在贸易问题发难准备预案

中国政府已经在就如何应对特朗普政府可能实施的贸易处罚措施向智库和政策顾问征求意见，尽管中国希望能通过商业式的协商解决问题，但也为最糟糕的状况做准备。中国的政策顾问们认为，特朗普政府很可能对钢铁、家具以及国有企业等领域征收高关税，因为中国在这些产业对美国享有巨大贸易顺差。他们说，中国或许以寻找其他农产品或机械以及制成品供应商来作为回应，并减少对美国出口的消费产品，比如手机或笔记本电脑。其他选项包括对在中国运营的美国大公司施加税负或采取限制措施，或者限制它们进入中国迅速发展的服务业的渠道。

--英国央行首席经济学家称，低利率或已伤害到生产率

英国央行首席经济学家霍尔丹称，英国央行自金融危机以来实施的超低利率，可能已对生产力造成一定伤害，但为了避免失业率上升，这是值得付出的代价。他认为，一些负债沉重、不具生产力的僵尸企业之所以能继续存活，低利率可能起到了作用。

--日本东芝旗下美国核电事业西屋考虑破产融资

熟悉情况的消息人士称，日本东芝旗下的美国核电事业西屋电气正在考虑帮助其度过破产保护期的融资方案。两位熟悉情况的人士称，东芝正在评估金融机构和投资企业关于所谓“破产保护企业贷款”的提议。该贷款将帮助西屋可能申请破产保护后全身而退。两位人士并称，融资案的规模估计将超过5亿美元。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标准普尔500指数周一下跌，因投资者担忧，美国总统特朗普的减税和提振经济计划出台的时间，可能晚于之前的预期。道琼工业指数收跌8.76点，或0.04%，至20,905.86点；标准普尔500指数收跌4.78点，或0.20%，至2,373.47点。纳斯达克指数微升0.53点，或0.01%，至5,901.53点，盘中一度触及纪录高位。标普500指数11大类股中有七大类股下跌，金融股领跌，下挫0.9%。

--欧洲股市从15个月高位小幅回落，因油价下挫打击油股，德意志银行拖累银行股走低，该行将于明日开始其80亿欧元的增资行动。泛欧STOXX 600指数下跌0.2%。德股DAX指数下跌0.35%。英国富时100指数小涨0.07%，法股CAC-40指数收挫0.34%。

汇市:

--美元兑一篮子货币在六周低位附近徘徊，仍纠结于上周美联储给出的利率指引没有许多人预计地那么“鹰派”。美元指数在亚洲交易时段和欧洲早盘最多下跌0.3%，纽约时段逆转跌势全日升0.1%，报100.40。分析师称，芝加哥联储总裁埃文斯关于美联储预计将在今年再升息两次的公开表态，可能帮助了美元反弹。英镑在伦敦早间涨约0.3%，在有关英国首相特雷莎·梅将于3月29日正式启动脱欧进程的消息发布后逆转走势，最低触及1.2336美元，全日下跌0.45%。

债市:

--美国公债价格上涨，因芝加哥联储总裁埃文斯重申美联储今年可能再升息两次，令预计升息步伐会加快的投资者感到失望。收益率自上周三美联储会议以来下跌。部分投资者原本预计美联储会对升息采取更鹰派的基调，因预计经济将增强。指标10年期美债价格上涨7/32，收益率报2.48%，低于上周五的2.50%。

--法债/德债收益率差升至近两周最高，反映出在选情跌宕起伏的法国大选首轮电视辩论前，投资者惴惴不安。高评级欧债收益率全线小涨，因为市场认为，欧洲央行可能正在为缩减超宽松货币政策作准备，抑制了投资者对固定收益资产的兴趣。10年期法国公债较可比德债利差一度触及68个基点，为近两周最宽。法国10年期公债收益率盘中上涨4个基点至1.14%，距离2月创下的数月高点不远，不过尾盘报1.10%。

油市:

--油价下滑，尽管消息称OPEC支持将为期六个月的减产协议延长，但对美国原油产量不断上升和库存高企的担忧继续困扰投资者。布兰特原油收低0.14美元，报每桶51.62美元。美国原油期货收低0.56美元，或1.2%，报每桶48.22美元。

金属市场:

--金价小涨至两周高位，因美元跌至六周低位，20国集团(G20)在周末举行峰会期间，对美国政府的贸易保护主义采取默许态度。现货金收盘报每盎司1,233.15美元，盘中触及3月6日以来最高1,235.50美元。美国4月期金涨0.3%，收报每盎司1,234.00美元。

--期铜价格下滑，因市场预期供应保持充足且交易所监控仓库库存增加，同时对于中国的需求忧虑加重。伦敦三个月期铜收低0.9%，报每吨5,880美元。三个月期锌下滑0.6%，报每吨2,864美元，稍早触及2月16日来最高的2,900.50美元。三个月期铝收涨0.4%，报每吨1,922美元。三个月期锡升0.4%，报20,350美元，三个月期镍收低0.9%，报每吨10,165美元。(完)