《路透早报》--3月22日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本1月贸易收支(21日2350)

--台湾公布2月季调失业率(0030)

--欧元区1月经常帐收支(0900)

--美国联邦住房金融局(FHFA)1月房屋价格(1300)

--美国2月成屋销售(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国务院总理李克强将于3月22日至29日对澳大利亚和新西兰进行正式访问

--欧洲央行执委劳滕施莱格发表演说(1130)

--挪威央行总裁奥尔森和副总裁Egil Matsen发表讲话

--奥地利财长谢林就银行业及监管发表演说(0900)

--亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦参加首届亚洲开发银行-国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)研讨会

--欧洲央行管理委员会会议，无宣布利率决定的计划

--日本央行审议委员布野幸利出席与静冈商界领袖的会议

--瑞典央行执委会会议(1100)

--新西兰央行利率决定(2000)

以下为3月21日下午5:00至3月22日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普警告本党议员需支持共和党提出的奥巴马医保替代方案

美国总统特朗普周二警告国会共和党议员，若他们不批准他支持的奥巴马医保替代方案，将会面临选民的惩罚。他在国会山对共和党众议员表示，若他们反对这项议案，将面临“政治问题”。虽然共和党同时掌控参重两院，但该党领导人仍要为这个医保替代计划争取党内议员的支持，而这只是特朗普所承诺的税制和监管等一系列改革的第一项。

--英国2月通胀率为2.3%，为2013年底以来首次超过央行目标

英国2月通胀率超过了英国央行2%的目标，这是自2013年底以来的首次，通胀料将进一步上升，因英国退欧打压了英镑，且全球油价上行。英国国家统计局公布，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长2.3%，增幅高于预期，创下2013年9月以来最高升幅，且远高于1月1.8%的升幅。英国国家统计局表示，受燃料价格上涨推动，交通运输成本增加，这是2月通胀的最大驱动力。2月扣除能源、食品和烟酒的核心CPI较上年同期上升2.0%，高于分析师预期的1.8%的增幅。

--朝鲜外交官称，朝鲜无惧美国扩大制裁，将继续推进核计划

一名朝鲜外交官周二对路透表示，对于美国可能采取的任何扩大制裁、以切断朝鲜与全球金融系统联系的行动，朝鲜毫不畏惧，并将“加速”推进核子与导弹计划。朝鲜驻联合国代表团副大使Choe Myong Nam表示，该国的计划中包括研发“先发制人的第一打击能力”及洲际弹道导弹。“我认为这是起于国务卿(蒂勒森)造访日本、韩国与中国之行...我们当然不会害怕任何诸如此类的行动，”Choe对路透表示。

--银行业在英国退欧后迁至欧元区，或无需经冗长测试

两名知情人士透露，在伦敦的银行业者如要在英国脱欧之后将业务搬迁至欧元区，可能不必经受监管机构的冗长测试，业务迁移将更加方便。他们表示，欧洲央行将让新来乍到的银行暂时免于一项金融模型审查，前提是银行业者符合英国监管机构的标准。这种审查用于确定大型零售银行和投资银行在抵押贷款或衍生品方面的违约风险。其中一位消息人士说，如果欧洲央行作出这类决定，主要将是出于实际操作考虑，而非政治原因，目的是最大程度减小英国脱欧后欧洲金融业受到的影响。

--克利夫兰联储总裁称若数据向好，将乐见联储今年开始缩表

美国克利夫兰联储总裁梅斯特表示，如果经济数据良好，她将支持美联储今年调整政策，开始削减其4.5万亿美元的资产负债表。梅斯特补充道，这样的举措符合美联储一再重申的论调，即该行将在利率正常化的过程中，考虑降低资产负债表的规模。梅斯特称尽管她并不预期美联储在每次会议上都会升息，但如果经济保持强劲，升息速度不应该像过去两年那样每年升息一次的慢速。

--华为将在新西兰投资近3亿美元用于研发

新西兰政府周三称，中国华为技术有限公司将投资4亿新西兰元(2.82亿美元)，用于在新西兰的研发工作。新西兰经济发展部部长Simon Bridges与科学与创新部部长Paul Goldsmith在联合声明中称，华为将与新西兰的合作伙伴一道，成立一家云数据中心，并在基督城与惠灵顿的大学成立创新实验室。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二大幅下跌，因投资者担忧，美国总统特朗普在兑现其减税承诺时将遭遇重重困难，在国会对关键医保议案进行投票前，市场紧张情绪加重。标普500指数和道琼工业指数跌幅均超过1%，为11月特朗普胜选之前迄今表现最差的一天。标普金融指数骤降2.87%，创下6月来最大单日跌幅。道琼工业指数收跌237.85点，或1.14%，至20,668.01点；标准普尔500指数收低29.45点，或1.24%，至2,344.02点；纳斯达克指数急跌107.70点，或1.83%，至5,793.83点。CBOE波动指数跳升10%。

--欧洲股市下跌，逆转了稍早的升幅，因对美国总统特朗普推动改革能力的不安情绪盖过了法国总统竞选辩论带来的宽慰。泛欧STOXX 600指数收跌0.5%，该指数稍早最高升0.4%至15个月高位。德股DAX指数下跌0.75%。英国富时100指数下挫0.69%，法股CAC-40指数收挫0.19%。

汇市:

--美元兑日圆跌至近四个月低点，因对特朗普政府多快才能实施有利于经济成长政策的担忧压低股市，点燃对日圆的避险需求。美元兑日圆跌0.86%，报111.58日圆，为11月28日以来最低。美元指数跌穿100，为2月7日来首见。欧元兑美元升至2月2日来最高水准，纽约尾盘升0.69%，报1.0812美元。英国公布数据显示，2月通胀率超过英国央行2%的目标，为2013年底以来首见。数据公布后，英镑兑美元跳升1.1%，至三周高位。

债市:

--美国公债收益率跌至三周低位，因股市急挫，增加了对低风险美债的需求，分析师认为，对特朗普政府财政计划进展状况失望是背后的原因之一。指标10年期美债价格升11/32，收益率报2.43%，为3月1日以来最低，低于稍早的2.50%。

--投资者卖出最低风险的欧元区公债，从而推高其收益率，此前法国总统选举的中间派候选人马克龙在周一晚电视辩论会上占据上风。德国10年期公债收益率升2个基点，至0.46%，多数其它高评等欧债收益率升1-2个基点。法国公债收益率日内微幅下跌，10年期法债较可比德债利差收窄3个基点。南欧公债收益率下跌，西班牙、意大利和葡萄牙10年期公债收益率全线下跌3-5个基点。

油市:

--油价下跌，美国原油跌至11月以来最低，因对新供应的关切盖过了OPEC有关可能将减产协议延长至6月以后最新传闻的影响。5月布兰特原油下跌0.66美元，或1.3%，报每桶50.96美元，为3月14日以来最低。美国原油下跌0.88美元，或1.8%，报每桶47.34美元，为11月29日以来最低。

金属市场:

--黄金上升至近三周最高水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在大选电视辩论中表现出色，且对美国短期内升息的预期降温拖累美元走低。现货金收盘报每盎司1,244.50美元，日内高见1,247.60美元，为3月2日来最高。美国4月期金收涨1%，报每盎司1,246.50美元。

--期铜触及一周低位，因旨在解决位于智利的全球最大铜矿罢工的劳资磋商有望重新恢复，且位于印尼的一个大型铜矿复工。LME三个月期铜收跌1.8%，报每吨5,776美元，稍早触及3月14日以来最低5,761美元。现货铜较三个月期铜贴水27美元，为1月中以来最阔，反映供应充裕。三个月期锌收跌1.2%，报每吨2,829美元。三个月期铅收盘持平，报每吨2,273美元。 三个月期锡上扬0.3%，报每吨20,400美元，稍早触及1月底以来最高。三个月期铝攀升0.3%，报每吨1,927美元，稍早触及3月初以来最高。(完)