《路透早报》--3月23日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--德国4月GfK消费者信心指数(0700)

--法国3月企业景气指数(0745)

--台湾央行公布2月M2数据(0800)

--台湾公布2月工业生产数据(0820)

--英国2月零售销售(0930)

--英国工业联盟(CBI)3月零售销售差值(1100)

--美国一周初请失业金数据(1230)

--美国2月新屋销售年率(1400)

--欧元区消费者信心指数3月初值(1500)

--韩国3月消费者信心指数(2100)

--新西兰2月贸易收支(2145)

--日本路透短观调查3月制造业景气判断指数(2300)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--台湾央行理监事会议

--欧洲央行在欧洲议会发布2016年监管活动年报。欧洲央行银行监管委员会主席努伊将发表介绍辞(0800)

--美联储主席叶伦在联邦储备系统Community Development Research会议上发表讲话(1200)；明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利在该会议上发表讲话(1630)

--美国芝加哥联储总裁埃文斯在联邦储备系统Community Development Research会议上致开幕词(1245)

--美国圣路易斯联储总裁布拉德在孟菲斯经济俱乐部就美国经济与货币政策进行报告(1305)

--欧洲央行执委劳滕施莱格出席Business Circle组织的论坛活动(1500)

--欧洲央行全行委员会会议

--加拿大财长摩尔诺于多伦多发表演说(1530)

--瑞士央行委员Andrea Maechler发表演说(1700)

--美国达拉斯联储总裁柯普朗出席一个主题为“助力与阻力：经济前景和货币政策”讨论会的问答环节(2300)

以下为3月22日下午5:00至3月23日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--英国议会大厦外“恐怖”袭击已造成五人死亡，至少20人受伤

英国议会大厦附近周三已经有五人死亡和至少20人受伤，一辆汽车冲撞行人，并有一名袭击者持刀刺杀一名警察。警方称这是一起“恐怖袭击”事件。死者包括持刀行刺者和被刺警察，另外三人是汽车冲撞的行人。这辆轿车在威斯敏斯特大桥上狂奔，然后撞向议会大厦外面的栏杆。英国首相特雷莎·梅谴责这起袭击事件，称之为“病态而且卑鄙”。伦敦市长萨迪克汗说将在市区加派警力，以保护伦敦民众及观光客的安全。英国警戒为第二高等级的“严重”级别，意味着认为很有可能遭激进份子袭击。

--欧盟列出英国退欧谈判主要条件，公民权力放在首位

欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔周三为这场谈判开出了条件，称保障生活在海外的450万欧盟与英国公民的权利是最重要考虑。但巴尼尔亦警告称，如果英国与欧盟之间不能就退欧达成协议，则可能存在一些风险。巴尼尔称，应将连续性、互惠性以及非歧视性作为指导原则，还称要获得此类保证可能会花费数月时间。巴尼尔表示，谈判双方应保持透明，讲出退欧真正意味着什么，消除有关人员、资金和边境的不确定性，并以正确的顺序进行谈判。

--美国2月成屋销售从10年高位下滑，因高房价令买家却步

美国2月成屋销售跌幅超过预期，因楼市房屋库存持续短缺推高房价，令潜在买家却步。全美不动产协会(NAR)周三称，上月成屋销售下降3.7%，经季节调整后年率为548万户。1月销售确认为569万户，为2007年2月以来最高水平。成屋销售较2016年2月增加5.4%，凸显尽管抵押贷款利率上升，楼市仍在持续复苏。上月市场在售房屋增加4.2%，至175万户，房屋库存仍接近12月触及的历史低位165万户。

--美国上周原油库存触及纪录高位，因进口激增

美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，3月17日止当周美国原油库存触及5.331亿桶的纪录高点，增幅达到500万桶，几乎为市场预估增幅280万桶的两倍，因进口量激增110万桶/日。美国原油库存自今年初以来一直上升，让石油输出国组织(OPEC)牵头减产以期削减全球长期过剩库存的希望变得渺茫。数据公布后，美国西德克萨斯原油期货扩大跌势，最低报每桶47.01美元。布兰特原油期货盘中自11月30日以来首次跌破50美元大关。

--新西兰央行维持利率在1.75%不变，对全球前景不确定性仍有疑虑

新西兰央行坚守维持指标利率在纪录低位1.75%的立场，并重申将在“相当长”时间内保持货币政策不变。“仍存在众多不确定性，特别是在国际前景方面，货币政策可能需要做出相应的调整，”新西兰央行总裁惠勒在声明中称。新西兰元兑美元在上述利率决定出炉后变动不大，从0.7059美元略微降至0.7049。新西兰央行仍认为国内经济具有韧性，尽管上季国内生产总值意外疲弱，但央行称这是由暂时性因素所造成。

--中兴通讯在美国联邦法院认罪，承认违反对伊朗禁运规定

中国电信设备生产商中兴通讯周三在美国德州联邦法院认罪，承认非法向伊朗出售美国商品和技术。该公司承认三项指控：合谋在未获得美国政府许可的情况下、向伊朗出口美国产品，妨碍司法，以及制造重大不实陈述。为期五年的调查认定，中兴通讯共谋规避美国禁运规定，买入美国零部件并组装到自身设备中，然后非法出口至伊朗。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周三收盘小幅上涨，投资者聚焦特朗普总统勉力推动医保议案以求在国会通过，在上日股市大跌后承接股票。股市早盘下跌，但之后走高。苹果股价升1.7%，给三大股指带来最大推动。道琼工业指数收跌6.71点，或0.03%，至20,661.30点；标准普尔500指数收高4.43点，或0.19%，至2,348.45点；纳斯达克指数收高27.82点，或0.48%，至5,821.64点。

--欧洲股市触及两周低位，延续了昨日的跌势，受压于银行股走疲和安全服务公司Gemalto发布利润预警后急挫。泛欧STOXX 600指数下跌0.4%，受伦敦英国议会大厦附近发生袭击事件的影响不大。德股DAX指数下跌0.48%。英国富时100指数下挫0.73%，法股CAC-40指数收挫0.15%。

汇市:

--美元兑避险日圆触及四个月低位，投资者重新评估特朗普政府管治下的美国经济成长预期。对特朗普政策能带动经济成长的高期望值，曾刺激美元升至14年峰值，股市创下纪录高点。美元指数下跌0.12%，至99.698，此前触及近七周低位99.547。美元兑日圆下跌最多0.86%，至四个月低位110.75日圆。英镑兑美元跌至盘中低位1.2424美元，之后反弹，日内几无变动。

债市:

--美国公债收益率下跌，因投资者对美联储可能加快升息步伐的预期降温，且从目前的情况看，新财政刺激政策短期内恐难出台。指标10年期公债价格上扬11/32，收益率报2.40%。10年期公债收益率稍早跌至2月28日以来最低2.37%。

--美国和德国公债利差触及四个月以来最低，因投资者开始怀疑美国的财政刺激承诺能否兑现。美国和德国10年期公债利差盘中触及195个基点，创下11月以来最窄水准，之后走宽至198个基点。较之德债收益率，低评级的欧债收益率跌幅较大，因政治风险减退。

油市:

--油价跌至11月底以来最低，布兰特原油试探每桶50美元的支撑位，此前发布的数据显示，美国原油库存增幅超过预期，令市场更加质疑OPEC牵头减产努力的有效性。布兰特原油下跌0.32美元，或0.6%，报每桶50.64美元，为11月30日OPEC同意减产当日以来最低。早盘交易中最低跌至49.71美元。美国原油5月合约下跌0.2美元，或0.4%，报每桶48.04美元，盘中低见11月30日以来最低的47.01美元。

金属市场:

--金价攀升至三周高位，因美元跌至七周低位，公债收益率骤降，因不确定美国总统特朗普的经济政策。现货金报每盎司1,248.85美元，盘中高位为1,251.26美元，此为2月28日来最高。美国期金收涨0.3%，报每盎司1,249.70美元。现货银收报每盎司17.50美元。

--期铜从近两周低位反弹，因在供应受扰问题持续的情况下，投资者利用价格修正的机会重建多头头寸。LME三个月期铜收涨0.6%，报每吨5,808美元。三个月期铅是涨幅最大的LME金属，急升4.1%，收报每吨2,367美元，为2月15日以来最大日升幅。三个月期镍跌幅最大，下跌1.4%，收报每吨10,020美元。 三个月期铝收跌0.3%，报每吨1,922美元。(完)