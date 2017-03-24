《路透早报》--3月24日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本3月日经制造业PMI(0030)

--法国第四季GDP初值(0745)

--欧洲3月Markit制造业/服务业/综合PMI初值：法国(0800)、德国(0830)、欧元区(0900)

--意大利对非欧盟贸易收支2月初值(0900)

--英国2月银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(0930)

--美国建筑许可年率2月修正值、2月耐久财订单(1230)

--加拿大2月CPI(1230)

--美国3月Markit服务业/综合PMI初值(1345)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--欧盟执委会副主席东布洛夫斯基会晤意大利财长帕多安

--美国纽约联储总裁杜德利至约克学院与学生对话(1400)

--瑞典央行理事会议(0900)

--欧洲央行执委Ignazio Angeloni在Bocconi大学组织的活动上发表演说(1015)

--美国圣路易斯联储总裁布拉德在孟菲斯经济俱乐部就美国经济与货币政策进行报告(1305)

--美国芝加哥联储总裁埃文斯在联邦储备系统Community Development Research会议上致开幕词(1245)

--加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)发表讲话(1530)

--俄罗斯央行利率决定

以下为3月23日下午5:00至3月24日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普与党内保守派未达成一致，众议院推迟新医保法案投票

美国总统特朗普未能与共和党议员就如何拆解奥巴马医保(Obamacare)达成一致，因此众议院不得不推迟对一份医保法案的投票，而这份法案原本被认为将是特朗普取得的首场立法胜利。共和党保守派原本将周四设计为取得具有重大象征意义的胜利的日子。特朗普和众议院共和党领袖起初打算在前总统奥巴马签署奥巴马医保法案七周年这一天举行投票。一些保守派共和党人认为，特朗普支持的新医保计划力度还不够大，而一些温和派则担心此项立法会伤及他们的选民；所以随着协商持续到晚上，投票也被无限期推迟。特朗普对记者说，投票结果将会很接近，但仍乐观。

--美联储一些决策者希望今年稍晚开始缩减资产负债表规模

随着美联储就如何缩减多年来大规模购债举措导致的庞大资产负债表展开讨论，一些决策者公开呼吁采取行动，两位官员表示今年稍晚应允许缩减资产负债表规模。旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周四对华尔街日报表示，他希望在今年年底开始缩减美联储规模达4.5万亿(兆)美元的资产负债表，届时美国短期利率料高于1%。明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利称，没有理由迟迟不公开资产负债表规模的计划细节。他认为目前正逼近联储可允许资产负债表逐步缩减的时间点。

--美国2月新屋销售触及七个月高位，劳动力市场依然坚挺

美国2月新屋销售跳升至七个月高位，表明尽管房价上升和供应紧张，楼市复苏继续累积动能。周四发布的其它数据显示，上周初请失业金人数意外增加。但劳动力市场仍持续收紧，加上楼市表现强劲，应该会支撑经济增长。商务部称，上月新屋销售增长6.1%，经季节调整后年率为59.2万户，为2016年7月以来的最高水平。新屋销售已经从去年12月的大跌中复苏。劳工部称，截至3月18日当周，初请失业金人数增加1.5万人，经季节调整后为25.8万人。这已经是连续第80周低于劳动力市场的健康门槛30万人，为1970年以来的最长跨度。

--英国首相称，发动伦敦袭击案的男子出生于英国，曾被情报机构调查过

英国首相特雷莎·梅称，周三对议会大厦发动袭击的男子出生于英国，他曾被情报机构调查过。“我能确认的是这名男子出生于英国，几年前他曾因涉嫌与暴力极端行为有关而被英国国家安全情报机构调查，”特雷莎·梅对议员们说道。“那时他是个次要人物，”她补充说。“那个案子已经过去，他目前并不在情报机构关注的范围内。”

--韩国央行认为美联储加息后，韩国金融风险升高但仍可控

韩国央行在讨论金融稳定性的会议结束后发表声明表示，美联储升息之后，韩国金融体系面临的风险略微增加，但是该体系应对外部冲击的能力仍然“良好”。韩国央行称，尽管存在外部和内部不确定性，但外资流动保持稳定，不过，一旦美联储开始以比预期更快的步伐加息，资本外流可能会加速。该央行称，即便市场利率跳升多达150个基点，都不会影响大企业的偿债能力；处于困境中的制钢和造船企业在利率上升情况下面临的困难会比其他行业更大。

--日本3月制造业信心升至三年高位，因出口带动复苏

透短观调查显示，日本3月制造业信心连续第七个月上升，触及三年高点；服务业信心则持稳，凸显了由出口带动的经济复苏。调查显示3月制造业景气判断指数从前月的正20升至正25。此为2014年4月以来最高水平，但6月料降至正23。与三个月前相较则是上升9点。

--欧元区银行在最后一次TLTRO中取得的贷款额远超出预期

欧元区银行周四从欧洲央行取得的超低利率长期资金总额超出预期，抓住最后一次定向长期再融资操作(TLTRO)的机会。在欧洲央行最后一次TLTRO操作中，大约474家银行获得2,335亿欧元四年期贷款，远高于路透调查预期的1,250亿欧元。这表明银行业者急于囤积廉价资金，寄望借贷活动继续升温。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四微幅收低，此前众议院延迟了对医保议案的投票。市场将此视为特朗普总统面临的首个政策考验。道琼工业指数收跌4.72点，或0.02%，至20,656.58点；标准普尔500指数收跌2.49点，或0.11%，至2,345.96点；纳斯达克指数收挫3.95点，或0.07%，至5,817.69点。标普11大类股中有七大类股下跌，能源股跌0.36%。

--欧洲股市攀升，旅游和零售股领涨，因投资者对美国总统特朗普刺激政策的乐观情绪升温，美国众议院即将对特朗普总统的医保议案进行投票。泛欧STOXX 600指数升0.9%。美国股市开盘后，欧股升势扩大，表明美国投资者推高欧股。法国蓝筹股CAC指数上涨0.76%，为2月初以来最大单日涨幅，德国DAX指数升1.14%。英国富时100指数收高0.22%。

汇市:

--美元兑日圆徘徊在四个月低位附近，美国共和党提出的医保议案将在国会进行投票，这被视为特朗普是否有能力让减税等关键政策在国会获得通过的试金石。美元兑日圆下跌0.32%至110.78日圆，稍早低见110.64日圆。澳元兑美元下滑0.66%，至一周低位，因澳洲铁矿石出口价格下跌和中国货币市场充斥着紧张情绪。

债市:

--美国公债价格下滑，因投资人等待众议院对替换奥巴马医保的议案进行投票，以此判断特朗普政府实施短期目标的能力。指标10年期公债价格跌7/32，收益率报2.42%。美国财政部周四标售110亿美元10年期通膨保值债券(TIPS)，得标利率为0.466%。

--欧元区低评等公债获得投资人追捧，此前在欧洲央行最后一次向银行提供低息长期贷款的操作中，需求较预期强劲。葡萄牙、西班牙及意大利10年期公债收益率一度下跌5-7个基点，但之后缩减跌幅。葡萄牙公债与可比德债收益率差一度跌至三个月来最低水平。西班牙公债与可比德债收益率差降至一个月低点。

油市:

--油价续挫，从四个月低点反弹的走势遇阻，因投资人担心OPEC牵头的减产还未令美国创纪录的原油库存减少。布兰特原油期货结算价报每桶50.56美元，当日跌0.08美元。美国原油期货下滑0.34美元，结算价报每桶47.70美元。

金属市场:

--金价下滑，因美元走强，铂金延续升势，触及两年高位，因经济数据和汽车行业需求强劲。现货金收盘报每盎司1,244.80美元，从盘中触及的2月28日以来最高1,253.12美元回落。美国4月期金收报1,247.2美元。铂金攀升至2015年3月10日以来最高的808.70美元，后缩减涨幅，全日升1.7%，报799.60美元。

--铜价基本持稳，但仍接近一周低位，有消息称，位于智利的世界最大铜矿将恢复生产。LME三个月期铜小升0.2%，报每吨5,825美元，盘中低见5,768美元。三个月期锌盘中触及一周低位，收跌1.5%，报每吨2,814美元。(完)