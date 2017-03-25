《路透早报》--3月25日

[重大数据或新闻]

--美国众议院共和党领导人周五撤回了全面检讨美国医保体系的议案，因支持度不够。这是总统特朗普遭遇的一次重大挫折。投资者对医保议案被撤回会如何影响市场看法有分歧，因为医保议案被搁置，暗示了特朗普没有能力使改革议案在国会通过，但也可能预示特朗普可着手其他工作，接着进行税改等。消息公布后，美元兑日圆上扬，美元指数基本持平，美债收益率从日低反弹，美股缩减跌幅，收盘窄幅涨跌互见。

--纽约联储总裁杜德利称，需要小幅加息以避免通胀跳升。

* 圣路易斯联储总裁布拉德称应开始缩减资产负债表，但保持低利率。布拉德表示，能接受今年再升息一次。

--美国2月资本财新订单意外下滑，但对机械和电气设备的需求提振付运量急升，这支撑了第一季企业投资加速的预期。周五数据公司Markit发布，美国3月制造业指数跌至五个月低位。

--周五公布其他的重要经济数据包括：

* 美国商务部公布，美国2月建筑许可年率修正为121.6万户，前值为121.3万户。

* 加拿大统计局公布， 2月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%，较上年同期上涨2%。2月核心CPI较前月上涨0.4%，较上年同期上涨1.7%。

* IHS Markit欧元区综合采购经理人指数(PMI)3月初值从2月的56.0攀升至56.7，为2011年4月以来最高，高于路透调查中的所有预估值，调查原预估下滑至55.8。

* 英国银行业者协会(BBA)公布，英国2月购房抵押贷款批准宗数 触及三个月低位，消费者信贷增长略放缓。

--三位了解情况的消息人士表示，去年11月同意以13亿美元收购美国芯片公司莱迪思半导体的并购基金Canyon Bridge Capital Partners再度向美国政府提出交易审批申请。

--俄罗斯央行周五将指标利率从10%下调至9.75%。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五收盘窄幅涨跌互见，盘中走势可谓大起大落，在共和党撤回医保改革议案后，股市缩减跌幅。道琼工业指数收跌59.86点，或0.29%，至20,596.72点；标准普尔500指数收跌1.98点，或0.08%，至2,343.98点；纳斯达克指数收升11.05点，或0.19%，至5,828.74点。本周有关医保议案投票的各种消息，导致美股本周出现了11月大选以来波幅最大的交易日之一。本周，道指跌1.5%，标普500指数回落1.4%，纳斯达克指数下挫1.2%。

--欧洲股市小跌，投资人聚焦美国众议院对特朗普总统的医保议案进行投票，科技股表现出众。泛欧STOXX 600指数收低0.2%，本周跌0.5%。

汇市:

--美元兑避险日圆从近四个月低位回升，势将结束八连跌，此前美国众议院共和党撤回医保改革议案。美元上涨0.31%，报111.27日圆。美元指数下跌0.02%，报99.739，稍早跌至七周低位99.527。欧元兑美元升0.19%，报1.0800美元，接近周三触及的七周高位1.0825美元。本周美元兑日圆下滑约1.3%。

债市:

--美国公债收益率周五从日低反弹，此前美国众议院共和党领导人撤回了全面检讨美国医保体系的议案，因支持度不够。这是总统特朗普遭遇的一次重大挫折。指标10年期公债价格收益率报2.414%，医保议案被撤回前报2.394%，周四尾盘报2.42%。

--欧债收益率下跌，逆转走势，因在备受关注的众议院对美国医保改革议案投票前，投资者把握收益率稍早上涨的机会买入欧债。西班牙10年期公债收益率逆转走势的幅度最大，降至三周低点1.67%，日内跌4个基点，较日内高位回落8个基点。意大利10年期公债收益率下滑2个基点，至2.41%，其它欧债收益率全面下跌。报告显示欧元区民间企业活动强劲增长，推动欧债收益率早盘全线攀升1-4个基点。

油市:

--油价小幅上涨，受尾盘一波买盘推动，但本周仍下跌，因持续担忧原油供应过剩。美国原油收高0.27美元，报每桶47.97美元，本周下跌0.5%。布兰特原油收高0.24美元，报每桶50.80美元，本周下跌1.8%。

金属市场:

--金价上涨，录得连续第二周周线升幅 ，因对美国总统特朗普推动众议院立法能力的担忧压低美元，令黄金对其它货币持有者来说更便宜。1810 GMT，现货金升0.2%，报每盎司1,247.66美元，本周升1.6%。美国期金收于1,248.50美元。

--期铜走低，本周收跌2%，之前位于智利的全球最大铜矿的工人同意结束罢工。三个月期铜下滑0.4%，报每吨5,804美元，本周下跌2%。(完)