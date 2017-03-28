《路透早报》--3月28日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--法国2月消费者支出(0645)

--意大利1月工业订单与工业销售(0900)

--美国2月商品贸易收支初值(1230)、1月20个城市房价指数(1300)、3月消费者信心指数(1400)

--韩国央行4月制造业景气判断指数(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国务院副总理汪洋出席第四届“北极—对话区域”国际北极论坛，并同罗戈津副总理举行中俄总理定期会晤委员会双方主席会晤(至31日)

--瑞典央行总裁英韦斯在一场活动中讨论当前的货币政策(0805)

--欧洲央行管委会委员马库赫举行新闻发布会(1200)

--加拿大央行总裁波洛兹在大学发表演讲(1405)，并出席记者会(1510)

--美国堪萨斯城联储总裁乔治就美国经济及货币政策发表演说(1645)

--达拉斯联储总裁柯普朗参加达拉斯外交关系委员会的问答议程(1700)

--澳洲央行副总裁德贝尔在FX Week Australia会议上发表讲话(2300)

--南非央行开始货币政策委员会会议(至3月30日)

以下为3月27日下午5:00至3月28日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--芝加哥联储总裁称通胀需要更加强劲，今年才可能升息四次

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯表示，美国今年升息四次的可能性还称不上肯定，通胀需出现更强劲的提升。他表示，2017年升息三次“看似可能”，但补充道也有可能升息两次或四次。对于自认美联储将于何时开始缩减资产负债表，埃文斯并未详加说明；但他表示联储已有所讨论，不只是时间点，还包括缩表的速度。

此外，达拉斯联储总裁柯普朗重申，他认为美国今年国内生产总值(GDP)成长率将为2.25%，仍足以应对劳动市场闲置。他表示，中性利率约在2.75%，只要持续朝目标进展，将可为更多次升息持续提供支持。

--欧洲央行德国代表呼吁准备结束宽松政策

欧洲央行主要决策团队中两名德国代表周一呼吁，如果经济条件允许，应准备尽快减少激进的刺激政策。德国央行总裁魏德曼呼吁欧洲央行“减少扩张性”政策，须讨论退出宽松货币政策问题；欧洲央行执委劳滕施莱格表示，央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该行应为最终退出宽松刺激措施作准备。

两人的讲话显示出，德国对于总裁德拉吉领导下欧洲央行的方向失去耐心，也暴露出自身与该行目前超低利率及大规模购债政策支持者之间的分歧，欧洲央行首席经济学家普雷特及管委斯麦茨周一对欧洲央行的政策进行了辩护。斯麦茨称即便经济动能增强，欧洲央行还是应该坚持其政策指引阐明的路径。

--南非财长戈尔丹被从伦敦提前召回，引发内阁重组的担忧

南非总统府周一发布声明称，总统祖马已通知财长戈尔丹暂停参加在英美两国的投资者路演而立刻回国，没有给出原因。南非反对党民主联盟称，祖马决定将在伦敦的戈尔丹召回，标志着南非经济遭到重大挫折。戈尔丹表示，他并未被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。财政部称，财长戈尔丹将从伦敦返回国内，周二上午抵达。

戈尔丹被提前召回的消息引发对内阁重组的担忧，纽约市场美元兑南非兰特升逾3%，南非公债价格剧跌，约翰内斯堡证券交易所银行股跌幅超过3%。

--出售资产换通行证，陶氏与杜邦1,300亿美元并购案获欧盟支持

陶氏化学和杜邦价值1,300亿美元的合并案周一得到欧盟点头，条件是同意出售关键研发活动等大量资产。欧盟执委会一直担心，美国两家规模最大，历史最悠久的化学生产商合并，可能会打消生产新型除草剂和杀虫剂的动力。执委会称，资产出售能够确保行业内的竞争，有利于欧洲农户和消费者。该交易是能够重塑行业版图的三大并购交易之一。

--英国央行让银行业者为退欧可能出现的一系列后果做预案

英国央行决策者周一表示，随着英国准备退出欧盟，该国银行业者需要为可能出现的一系列后果做准备，以避免放贷突然出现变化。央行称，银行业者需要提供应急方案，以让监管机构相信他们为应对“一系列可能出现的后果”做好准备。英国央行的金融政策委员会要求银行业者证明，他们如何能够让欧洲大陆的客户在英国退欧后业务不会被突然切断。

--英国即将展开退欧谈判，卡塔尔承诺投资50亿英镑表支持

卡塔尔承诺向英国投资50亿英镑(63亿美元)，展现出支持英国的姿态。两天后英国首相特雷莎梅就将启动正式的脱欧谈判。卡塔尔主权财富基金--卡塔尔投资局(QIA)的执行长表示，他认为英国有投资机会，并称该基金的目光集中在基础设施、医疗保健和科技行业。QIA掌管着3,350亿美元资产。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市标普500指数周一收盘小幅下跌，缩小稍早的跌幅，道指连续第八日下挫；投资者评估总统特朗普的首个重大立法行动受挫，会如何影响其它施政计划。道琼工业指数收跌45.74点，或0.22%，至20,550.98点；标准普尔500指数收跌2.39点，或0.10%，至2,341.59点；纳斯达克指数收升11.64点，或0.20%，至5,840.37点。

--欧洲股市下滑，受矿业股和银行股跌势拖累，此前美国总统特朗普因支持票不足撤回医改议案，立法首战以失败告终，令投资人担心他兑现财政刺激政策承诺的能力。泛欧STOXX 600指数收低0.4%，自特朗普11月初胜选后已大涨约10%。英股富时100指数收低0.59%，法国股市CAC指数微跌0.07%。德股DAX指数脱离日低，收跌0.57%。

汇市:

--美元兑一篮子货币跌至11月以来最低，因投资者对特朗普总统的财政支出刺激政策前景失去信心。美元在北美交易时段全面反弹，但兑一篮子货币全日仍下跌0.45%，稍早最低至98.858，为11月11日以来最低。美元兑日圆跌至11月18日以来最低，兑另一传统避险货币--瑞士法郎触及11月9日以来最低。欧元兑美元盘中升至11月11日以来最高1.0904美元。英镑兑美元触及八周高位的1.2615美元。

债市:

--美国长期公债收益率跌至一个月低点，因投资人越发怀疑特朗普政府是否有能力履行提振经济的竞选承诺。尾盘时，指标10年期公债价格升8/32，收益率报2.367%， 稍早跌至一个月最低的2.348%。30年期长债升15/32，收益率报2.976%，稍早跌至2月28日来最低的2.96%。

--欧元区公债收益率全线触及多周低点，因美国总统特朗普医保改革议案搁浅，引发市场质疑他推进税改和财政支出，以提振经济的能力。投资者重新评估增长和通胀前景，分析师称，对欧洲央行将尽早而非延后收紧货币政策的押注也减少。

德国和法国10年债收益率各跌约4个基点至近三周低位，分别报0.36%和0.93%。西班牙公债收益率触及一个月低位的1.64%，葡萄牙公债收益率跌至逾两个月低位的3.79%。

油市:

--油价重启跌势，因投资者仍不确定产油国是否会在减产协议6月到期后延期。石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国部长联合委员会周日表示，同意评估是否应将全球限制供应协议延长六个月。美国原油期货结算价跌0.24美元报每桶47.73美元。布兰特原油期货跌0.05美元报50.75美元。美国原油较布兰特原油贴水也扩大至约每桶2.9美元。这可能导致美国生产商增加出口，帮助降低库存。

金属市场:

--金价反弹逾1%，此前美国总统特朗普的医改议案被迫搁浅，市场质疑他推进税改和支出计划的能力。现货金收报每盎司1,253.79美元，盘中高见一个月高位1,261.03美元，但一个月内第二次未能持于200日移动均线切入位之上。美国4月期金收高0.6%，报1,255.70美元。

--期铜跌至两周低位，因基金削减看涨押注，美国总统特朗普推进医保改革的努力受挫，引发市场担忧他是否有能力兑现其它经济刺激承诺。LME三个月期铜收跌0.7%，报每吨5,760美元，盘中触及3月9日以来最低5,671美元。

三个月期镍收跌1%，报每吨9,770美元，盘中触及1月30日以来最低9,655美元，因供应短缺的忧虑消退。(完)