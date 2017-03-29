《路透早报》--3月29日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本2月零售销售(28日2350)

--德国2月进口物价(0600)

--法国3月消费者信心指数(0645)

--瑞士3月ZEW投资者信心指数、2月UBS瑞士消费指标(0800)

--英国2月消费者信贷(0830)

--意大利3月制造业企业信心指数、3月消费者信心指数(0800)

--美国2月成屋待完成销售数据(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国台办举行例行新闻发布会(0200)

--第五届中国(湖南)国际矿物宝石博览会新闻发布会(0700)

--第七届国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)经济学家会议

--英国央行执行理事Chris Salmon在FX Industry活动上讲话

--瑞典央行副总裁Martin Floden探讨新科技如何影响金融稳定(1035)

--美国芝加哥联储总裁埃文斯在OMFIF发表讲话(1320)、波士顿联储总裁罗森格伦就经济前景发表讲话(1530)

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯发表讲话，题为“从持续复苏到可持续增长：四年可以带来多大不同”(1715)

--欧洲央行执委普雷特发表讲话(1750)

--泰国央行货币政策委员会会议

以下为3月28日下午5:00至3月29日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国3月消费者信心指数创16年新高，2月商品贸易逆差大幅缩窄

美国3月消费者信心指数劲扬至逾16年高位，与此同时劳动市场益发乐观；2月商品贸易逆差大幅缩窄，表明经济在年初跌跌撞撞后重获动能。

周二的其他数据显示，1月房价进一步上升，凸显美国经济基本面强劲。消费者信心稳健，以及房价上扬所致的家庭财富增长，暗示近期损及增长的消费者支出放缓或为短暂现象。数据出炉后，美元指数上扬，美国公债价格小幅下跌。美股走高，金融和能源股大涨。

* 美国3月消费者信心指数升至2000年12月来最高－世企研

* 美国里奇蒙联邦储备银行3月综合制造业指数为正22，2月为正17

* 美1月标普/CASE-SHILLER 20个大都会地区房价上涨5.7%，高于预期

--美联储多名官员发声表达温和立场

美联储副主席费舍尔在CNBC表示，今年再加息两次看来是合适的。达拉斯联储总裁柯普朗称美联储应有耐心的、循序渐进的加息，他不希望加息过于激进而令经济放缓。堪萨斯城联储总裁乔治则认为，仍不确定特朗普政府的财政政策将如何影响经济前景，她不希望美联储快速加息，对经济构成冲击。

此外，美联储理事鲍威尔称，财政政策的规模和时间仍不确定，尚未将财政政策调整纳入前景预估的考量中。他说一旦时机成熟，应允许在一段时间内以循序渐进和可预期的方式缩减资产负债表规模。

--英国央行委员麦卡弗蒂强调经济前景疲弱，不赞成提早升息

英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂强调了疲弱的经济前景，并指他不清楚是否会在央行5月举行的下次政策会议上投票赞成升息。当被问及经济是否已足够强劲时，他答道：“我认为经济在去年到今年初略有增强。它是否会维持强劲表现仍不确定，因为通胀正开始上升。”麦卡弗蒂称，他预期通胀上升将抑制消费支出，并导致“疲弱的”经济增长。

--媒体称南非非国大领导人批准免除财长戈尔丹的职务

ANN7电视台援引消息人士报导称，南非执政的非洲国民大会党(ANC)六名高官已批准免除财长戈尔丹(Pravin Gordhan)的职务。非国大秘书长Gwede Mantashe是这六名高官中的一位，他对路透表示，还不能对这一报导发表评论。据路透目击者称，戈尔丹在参加与古普塔兄弟案件有关的法庭听证时称，他仍是南非财政部长。南非兰特兑美元闻讯继续下跌。

--腾讯以17.8亿美元入股特斯拉汽车，获得5%股权

中国科技巨头--腾讯控股投资17.8亿美元获得特斯拉汽车5%的股权，这是中国互联网企业在自动驾驶汽车及相关服务市场的最新投资。腾讯此项投资见诸一份美国监管文件。特斯拉汽车正准备推出主攻大众市场的车款Model 3，腾讯的资金正好为其助阵。特斯拉股价周二收涨2.7%，报277.45美元，市值接近美国第二大车厂福特。分析师称，腾讯也可能帮助特斯拉在中国销售甚至生产汽车。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周二急升，金融和能源股大涨，因数据显示美国消费者信心触及逾16年高位。道琼工业指数升150.52点，或0.73%，至20,701.50点；标准普尔500指数涨16.98点，或0.73%，至2,358.57点；纳斯达克指数上扬34.77点，或0.6%，至5,875.14点。

--欧洲股市反弹，受到强劲业绩和并购交易前景提振。STOXX 600指数收高0.6%，股权出售传闻推动个股走势，对乐购收购Booker的批评声浪打击零售类股走低。

德股DAX指数收高1.28%，英股富时100指数收高0.68%，法国股市CAC 40指数收升0.57%。

汇市:

--美元从四个半月低点回升，因一位美联储决策者的讲话巩固了美国将进一步升息的预期，而围绕英国退欧的不确定性打压欧洲货币。

美元指数尾盘升0.6%，至99.711，为3月1日来最大单日百分比升幅。欧元兑美元跌0.5%，报1.081美元。英镑兑美元下挫0.8%，报1.245美元。美元兑日圆升0.4%，兑瑞郎升0.7%。

--美国公债收益率上涨，交易量低于平均水平，跟随美股跳涨走势，此前美国消费者信心指数急升至16年高位。指标10年期美债价格下跌11/32，收益率报2.416%，高于周一的2.375%。

--法国与德国公债利差跌至两个月低位，因货币基金经理对德债标售意兴阑珊，显示市场上围绕法国大选的紧张情绪消退。

法国10年期公债收益率跌3个基点，报0.93%，与可比德债收益率差收窄至两个月低位56个基点。德国两年期公债收益率早盘攀升近2个基点，报负0.685%，为2月2日以来最高，标售结束后在负0.70%左右。

油市:

--油价最高升2%，此前利比亚石油供应严重受扰，且官员表示，OPEC和其它产油国可能将减产协议延长至今年年底。布兰特原油升0.58美元，或1.14%，收报每桶51.33美元；美国原油升0.64美元，或1.34%，收报每桶48.37美元。

金属市场:

--金价在升至接近前日触及的一个月高位后转跌，因美元、美债收益率和股市续升。现货金收低为1,251.52美元。美国期金收跌0.01%，报1,255.60美元。

--期铜上涨，因寄望特朗普总统的工作重心在医保议案遇挫后将转移至经济刺激政策，提振股市和美元上涨。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收高2%，报每吨5,873美元。(完)