《路透早报》--3月30日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国四季度国际收支平衡表、国际投资头寸表(正式数)

--澳洲2月HIA新屋销售(0000)

--瑞士3月KOF领先成长指标(0700)

--香港2月零售销售(0830)

--欧元区3月企业景气指数(0900)

--德国3月消费者物价指数(CPI)初值(1200)

--美国第四季国内生产总值(GDP)终值及企业获利初值、一周初请失业金人数(1230)

--加拿大2月工业产品价格(1230)

--韩国2月工业生产(2300)

--英国3月GfK消费者信心指数(2301)

--日本2月全国CPI、失业率、家庭支出(2330)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国家卫计委召开杭州特色医改工作成果媒体沟通会(0100)

--欧洲央行执委会成员莫尔许发表讲话(0700)

--美联储官员发表讲话或文稿：纽约联储总裁杜德利(2020)、达拉斯联储总裁柯普朗(1500)、克利夫兰联储总裁梅斯特(1345)、旧金山联储总裁威廉姆斯(1515)

--主管主权财富基金的挪威央行副总裁发表讲话(2330)

--德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)就德国银行业发表讲话

--国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)德国-英国论坛研讨会，主题为欧洲和希腊的政治经济

--南非央行公布利率决定

--墨西哥央行发布货币政策声明

以下为3月29日下午5:00至3月30日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--英国首相特雷莎·梅“历史性”正式启动退欧程序

英国首相特雷莎·梅周三正式启动退出欧盟的程序，宣称退欧没有回头路。特雷莎·梅致函欧洲理事会主席图斯克，通知英国将要退出欧盟的意向；这是二战以来英国领导人所采取意义最重大行动之一。英国政府有两年的时间与欧盟协商退欧条款，退欧将在2019年3月底正式生效。

英镑日内大幅波动，在欧洲盘时一度触及八日低点1.2377美元，在正式启动退欧程序后反弹至1.2478；纽约盘收跌0.13%，报1.2432。英国指标10年期公债收益率跌4个基点，报1.149%，为3月6日来最低位。

--因公债收益率大涨，欧洲央行对再度调整政策信号较谨慎--消息

六位身处及接近欧洲央行管委会的消息人士暗示，当市场开始预期明年初会升息时，欧洲央行的决策者对此感到吃惊；他们希望安抚投资者，传递宽松货币政策远未结束的信号，这意味着6月前欧洲央行不会愿意调整政策信号。一位欧洲央行消息人士称，市场对欧洲央行3月9日会议做了过度解读。欧洲央行未予评论。

消息出炉后，欧元跌至1.0741美元，为3月21日来最低。欧元区公债收益率则普遍下跌。

--美联储决策官员表示支持今年进一步升息

美联储最一贯支持低利率的官员之一--芝加哥联储总裁埃文斯表示，他与大多数同僚的看法一致，支持今年进一步升息，理由是考虑到美联储在实现充分就业和稳定通胀这两个目标方面所取得的进展。[nL3S1H64HN] 此外，波士顿联储总裁罗森格伦表示，鉴于经济的强健程度，美联储今年应当再升息三次。他还补充道，看起来美联储有可能在2017年底前实现充分就业和通胀目标。

--美国2月成屋待完成销售劲升至10个月高点，春季销售旺季将届

全美不动产协会(NAR)公布，2月已签约的成屋待完成销售指数劲升5.5%至112.3，这是去年4月来最高，也是2006年5月来次高水平。报告显示春天销售旺季届临前住房需求稳健，房价与抵押贷款利率上升，对目前的住房市场影响不大，凸显美国经济仍具韧性，尽管第一季增长明显放缓。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周三涨跌互现，标普500指数收盘微涨，因能源和消费者类股上涨抵消了金融类股下跌，投资者开始期待第一季业绩期的到来。

道琼工业指数跌42.18点，或0.20%，至20,659.32点；标准普尔500指数升2.56点，或0.11%，至2,361.13点；纳斯达克指数上扬22.41点，或0.38%，至5,897.55点。

--欧洲股市上涨，对英国正式通知脱欧，开启充满未知数的两年磋商进程，投资人反应不大。泛欧STOXX 600指数升0.4%，报378.5点，为近16个月以来最高收盘点位。

德国股市DAX指数升0.4%，报12,203点，为2015年4月以来最高水平。英股富时100指数收高0.41%，法国股市CAC 40指数收升0.45%。

汇市:

--美元兑一篮子主要货币升至逾一周高位，受欧美利率前景带动，且投资人认为在美国总统特朗普医保议案搁浅后，美元跌势过度。

六位身处及接近欧洲央行管委会的消息人士暗示，欧洲央行对调整货币政策措辞持谨慎态度。欧元兑美元跌至1.0741美元，为3月21日来最低。

英国触发里斯本条约第50条，正式开始退欧进程，这也给欧洲货币带来进一步的压力。英镑兑美元跌0.25%，报1.2416美元。

债市:

--美国公债收益率回落，交投清淡，受累于围绕总统特朗普经济政策的不确定性。今日280亿美元美国七年期公债标售需求强于预期，也为公债价格提供支撑。

指标10年期公债尾盘上涨7/32，收益率报2.383%；30年期公债升14/32，收益率报2.989%；两年期公债收益率从周二尾盘的1.298%降至1.273%。

短债与长债收益率差过去两周呈收窄之势。两年期和10年期公债收益率差为110.6个基点，周二尾盘为111.20个基点。

--欧元区公债收益率下滑，此前消息人士表示，欧洲央行政策制定者对于在4月对货币政策信号做新的调整抱持谨慎态度。

欧元区公债收益率普跌，指标德国10年期公债收益率触及三周低点0.34%，当日跌4个基点。欧元区二线国家公债也上涨。葡萄牙10年期公债收益率跌至1月初来最低的3.69%。

油市:

--油价升逾2%，因美国原油库存增幅小于预期，利比亚供应仍受干扰，且石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议有望延长。

布兰特原油收高1.09美元或2.1%，报每桶52.42美元，盘中触及3月16日以来最高的52.46美元。美国原油收高1.14美元或2.4%，报每桶49.51美元，盘中触及3月16日以来最高的49.54美元。美国汽油期货劲升2.4%，至三周高位。

金属市场:

--金价几近持平，徘徊在周一触及的一个月高位之下，因围绕英国脱欧磋商、法国大选，和美国总统特朗普经济政策的不确定性，提振黄金避险买盘，抵消了美元走强带来的影响。

现货金收盘持稳于每盎司1,251.95美元；美国期金收跌0.2%，报1,253.70美元。

--期铝触及近两年最高，因投资人乐观预期中国将实施减产计划，且油价反弹。伦敦金属交易所(LME)三个月期铝收高0.8%，报每吨1,960美 元，为2015年5月来最高。

三个月期铜收高0.6%，报每吨5,907美元，锌价升至一周高位，收高1.2%，报每吨2,858美元。(完)