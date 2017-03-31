《路透早报》--3月31日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国3月官方制造业及非制造业采购经理人指数(PMI)(0100)、2016年外债数据(正式数)

--香港2月M-3货币供应(0830)、2月外汇基金资产数据

--日本2月工业生产初值(30日2350)、2月建筑订单(0500)

--澳洲2月民间信贷(0030)

--德国2月实质零售销售(0600)、3月失业率(0800)

--法国2月消费者支出、消费者物价调和指数(HICP)、生产者物价指数(PPI)(0645)

--英国第四季国内生产总值(GDP)、企业投资、经常帐收支(0830)

--欧元区3月HICP初值(0900)

--意大利3月HICP初值(0900)、2月PPI(1000)

--美国2月实质个人支出及所得(1230)、3月芝加哥PMI(1345)、3月密西根大学消费者信心指数终值(1400)

--加拿大1月GDP(1230)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)以德国储蓄银行为题发表演讲

--欧洲央行执委科尔进行一项陈述，随后将参与讨论与问答活动(1000)

--欧洲央行银行监管委员会委员Ignazio Angeloni发表讲话(1050)

--明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利(Neel Kashkari)参加一项会议的问答环节(1400)

--圣路易斯联储总裁布拉德在一项论坛就美国经济与货币政策接受访问(1430)

--土耳其央行公布3月货币政策委员会会议记录

以下为3月30日下午5:00至3月31日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国第四季经济增长率上修，受消费者支出强劲的提振

美国商务部周四公布，第四季国内生产总值(GDP)环比年率终值为上升2.1%，前值为上升1.9%。第四季经济增长放缓程度小于先前公布数据，受强劲的消费者支出提振，但这一利好影响被两年来最大的进口增幅所部分抵销。

尽管第四季GDP上修，但2016全年经济成长率仅为1.6%，为2011年来最差表现。数据公布后，美元指数小升，美债价格下滑，美股上扬。

美国其他主要经济数据：

* 一周初请失业金人数为25.8万人，预计为24.8万人

* 第四季企业税后获利增长2.3%，2016年全年为增长0.5%

--纽约联储总裁对财政刺激前景看法乐观，称需继续升息

纽约联储总裁杜德利表示，由于政府出台财政刺激举措的可能性增大，美国经济前景已经改善；因此美联储将需要继续升息，并最终开始缩减债券投资规模，以免经济过热。虽然他也表达了一些谨慎论调，但这可能是他几年来最为乐观的言论，并且强化了外界的看法，就是继三个月内升息两次之后，美联储核心成员对收紧货币政策十分有信心。

克利夫兰联储总裁梅斯特表示支持进一步升息，但不是在每一次政策会议上。她认为美国经济扩张稳健，首季疲弱是暂时性的，预计失业率两年都将保持在5%以下。此外，达拉斯联储总裁柯普朗也表示，今年全年升息三次的预估有充分的理由。

--中国今年经常帐顺差将延续，资本和金融账户逆差有望收窄

中国外管局称，2016年中国国际收支呈现“经常帐户顺差、资本和金融账户(不含储备资产)逆差”，这一格局在今年料将延续，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛。同去年一样，今年经常帐户顺差将继续保持在合理区间，资本和金融账户逆差有望收窄。

外管局并表示，随着人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，人民币汇率弹性将进一步增强，有利于促进中国跨境资本流动呈现有进有出、双向波动的格局。

--欧元区3月经济景气持稳，但通胀预期劲升

欧盟报告显示，欧元区3月经济景气指数从2月的108.0降至107.9，仍远高于100.0的长期平均水平。3月消费者对未来12个月物价趋势的预期指数从2月的14.5上升至15.3，为2013年10月以来最高。生产者的通胀预期指数也从2月的9.0升至9.8，为2011年7月以来最高。不过，3月服务业景气指数从前月的13.9降至12.7，工业景气指数则从1.3降至1.2。

此外，德国3月消费者物价指数(CPI)初值较前月上升0.2% 路透调查预估为上升0.4%；较上年同期上升1.6%，路透调查预估为上升1.9%。

欧洲央行执委普雷特表示，虽然欧元区经济增长在增强，但央行仍不能肯定最近的通胀上扬将会持续，即物价持续向央行目标水平靠拢。

--韩国法院决定批捕朴槿惠，将其移送至首尔拘留中心

韩国法院周五决定批捕下台总统朴槿惠，因其涉嫌受贿和滥用职权。朴槿惠是韩国历史上第一位被罢免的民选总统。

朴槿惠将被收押最多20天，期间检方将继续调查其涉嫌与闺蜜崔顺实共谋、向大企业施压要求赞助两个基金会的指控。首尔中央地区法院一法官在声明中称，考虑到检方提出的朴槿惠涉嫌罪名以及朴槿惠“销毁证据的可能性”，法院予以批捕。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周四上涨，金融股领升大盘，此前数据显示美国第四季经济成长速度高于之前公布的数据，受助于消费者支出强劲。纳斯达克指数创下纪录最高收位。

道琼工业指数收高69.17点，或0.33%，至20,728.49点；标准普尔500指数上升6.93点，或0.29%，至2,368.06点；纳斯达克指数收涨16.80点，或0.28%，至5,914.34点。

--欧洲股市攀升，受助于工业和商品类股的上涨，德国蓝筹股指数距离纪录高位近在咫尺。泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。

德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。英股富时100指数收跌0.06%，法国股市CAC 40指数收升0.41%。

汇市:

--美元升至两周高位，技术性交易、强劲的美国经济数据，以及欧元区经济可能持续疲弱，合力打压欧元。欧元跌至3月15日来最低的1.0681美元。欧元走势也带动美元兑一篮子主要货币的升势。美元指数在欧元大跌前小涨，之后升至3月16日来最高的100.52。

债市:

--美国公债收益率上涨，此前美国第四季GDP终值被上修，表明经济增长稳定，但增速弱于前季。指标10年期美债尾盘下跌9/32，收益率报2.419%。30年期美债下跌24/32，收益率报3.031%。

--德债收益率跌至三周低位，因德国通胀数据弱于预期，令投资者对于欧洲央行可能较早解除刺激政策的预期降温。德国10年期公债收益率下跌2.5个基点，至三周低点0.32%。

荷兰10年期公债收益率短暂触及三周低位0.42%，法国10年期公债收益率触及四周低点0.91%。西班牙10年期公债收益率跌至一个月低点1.62%。

油市:

--油价连涨第三日，触及三周最高水准，此前科威特支持将石油输出国组织(OPEC)减产协议延长，以抑制全球供应过剩的局面。

布兰特原油合约收涨0.54美元，或约1%，报每桶52.96美元。美国原油期货收高0.84美元，或1.7%，报每桶50.35美元。

金属市场:

--金价因美元走强而下滑，但跌幅受限，因围绕英国脱欧的不确定性挥之不去，且法国大选临近。现货金收盘下跌0.7%，报每盎司1,242.90美元；美国期金收跌0.7%，报1,245美元。

--期铝攀升至27个月高位，期铜也触及四周高位，因在最大金属消费国中国发布最新经济数据前，投机商恢复买盘。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铝收高0.6%，报每吨1,972美元；此前触及1,981美元，为2014年12月来最高。三个月期铜收高0.8%，报每吨5,955美元，盘中触及3月2日来最高的5,985美元。(完)