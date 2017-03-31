《路透早报》--4月1日

[重大数据或新闻]

--纽约联储总裁杜德利、圣路易斯联储总裁布拉德、明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周五表示，他们预计今年加息，但都表达了对美国经济的谨慎论调。三位联储官员都支持美联储缩减资产负债表，身兼美联邦公开市场委员会(FOMC)副主席的杜德利称，美联储今年就可以开始缩表，较多数分析师预期的要早。杜德利表示，由于经济并不是过热，美联储不是非常急于收紧政策。布拉德和卡什卡利也发表了类似言论。

--周五公布的重要经济数据包括：

* 美国商务部公布，美国2月个人消费支出(PCE)物价指数较前月上升0.1%，较上年同期上升2.1%。美国2月核心PCE物价指数较前月上升0.2%，较上年同期上升1.8%。美国2月个人所得较前月增加0.4%。美国2月个人支出较前月增加0.1%。

* 密西根大学3月美国消费者信心指数终值为96.9，路透调查预估为97.6，3月初值为97.6，2月终值为96.3。

* 美国3月芝加哥采购经理人指数(PMI)升至57.7，预估为56.9，上月为57.4。

* 美国联邦储备委员会(美联储/FED)公布，美国2月工业生产上修为较前月上升0.1%，产能利用率上修至75.9%。

* 加拿大统计局公布，加拿大1月国内生产总值(GDP)较前月增长0.6%，12月修正后仍为 上升0.3%(前值亦为增长0.3%)。

* 欧盟统计局公布，欧元区3月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升1.5%，预估为上升1.8%。欧元区3月扣除食品和能源的消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期上升0.7%，预估为上升0.9%。

--美国政府周五发布报告，抨击中国一系列贸易问题，从由来已久的工业产能过剩到强制技术转让，以及长期禁止美国牛肉和电子支付服务。美国贸易代表办公室(USTR)发布的年度贸易壁垒清单，为下周中国国家主席习近平和美国总统特朗普在佛罗里达的首次面对面会晤设定了更多可能产生摩擦的领域。

--欧洲央行执委科尔称，该央行的政策指引，包括接下来措施的预期顺序，目前依旧有效，不过可能依照通胀基本面的需要加以调整。

--标准普尔将西班牙评等展望由稳定上调至正面，目前评等为“BBB+”。

* 惠誉确认俄罗斯评等为“BBB-”，展望为稳定。

* 惠誉确认挪威评等为“AAA”，展望为稳定。

* 惠誉确认瑞士评等为“AAA”，展望为稳定。

--中国银行公布，去年股东应享税后净利润同比下降3.67%，略低于市场预期；年末不良贷款率为1.46%，比上年末升0.03个百分点。

[市场摘要]:

股市:

--美国股市周五下挫，受埃克森美孚和摩根大通跌拖累，因投资者在美股本季大涨后，权衡未来企业季报会否为股市的高估值提供理据。道指和标普500指数创下2015年底以来最大的季度涨幅。道琼工业指数周五收低65.27点，或0.31%，至20,663.22点；标普500指数下跌5.34点，或0.23%，至2,362.72点；纳斯达克指数微幅下跌2.61点，或0.04%，至5,911.74点。

--欧洲股市收盘微升，本季录得2015年以来最佳季度表现，资金加速流入欧股，因经济数据和企业业绩强劲，尽管未来有一系列政治风险事件。经济数据改善，企业业绩强劲，一系列并购交易，远远抵消了法国和德国大选前对地区政治未来以及英国脱欧的担忧，驱动欧股上涨。STOXX 600指数微升0.1%，本季升5.5%，为连续第三季上涨。

汇市:

--美元持平，此前美联储官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。美元指数较周四尾盘基本持平，报100.39。受到本周初升势的支撑，美元指数仍录得2月中以来的最佳周度表现，本月下跌0.7%。欧元兑美元尾盘持平，报1.0686，本周将录得七周以来的最差周度表现，本月升近1%。美元兑日圆尾盘下跌0.55%，报111.34日圆，本月下跌1.2%。

债市:

--美国公债收益率下滑，此前多位美联储官员质疑是否有必要加快升幅步幅，因通胀温和且美国经济仅小幅成长。分析师表示，机构投资人买入，以满足月底和季末投资组合例行调整的需要，也支撑了公债价格。纽约联储总裁杜德利称美联储可能今年开始缩表，令周五长短期公债收益率差扩阔，两年期/10年期公债收益率差升至高达115.10个基点，为一周最陡。尾盘，指标10年期美债价格升6/32，收益率从周四尾盘的2.418%降至2.396%，两年期美债收益率报1.257%，周四尾盘报1.286%。

--欧债市场走势显示，随着欧洲央行下周开始逐渐撤走货币刺激计划，欧元区经济实力较弱的国家的公债将会受创。欧洲央行将在下月起把月度购债规模从800亿欧元缩减至600亿。德国10年期公债收益率周五几无变动，较低评级公债收益率上涨。葡萄牙、意大利和西班牙10年期公债收益率攀升2-4个基点，分别报4%，2.33%和1.66%，脱离周四触及的多周低点。

油市:

--油价下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。布兰特原油期货是第一季表现最差的全球资产级别。布兰特原油周五收低0.13美元，至每桶52.83美元，在第一季下跌约7%，为2015年底以来最大的季度跌幅。美国原油小幅上涨0.25美元，至每桶50.60美元，此前跌穿50美元，本季下跌约5.7%，为2015年底以来最大季度跌幅。

金属市场:

--金价上涨，本季升约8.4%，为一年来的最佳季度表现，因围绕美国总统特朗普税改和投资计划，以及欧洲大选的不确定性，燃点了对黄金的避险需求。1948 GMT，现货金升0.4%，报每盎司1,247.4美元，美国期金收高0.2%，报每盎司1247.30美元。

--期铜下挫2%，因秘鲁最大铜矿罢工结束，对供应减少的担忧缓解，尽管中国强劲的经济数据提供了支撑。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低2%，报每吨5,837.50美元，但首季仍大涨5.6%，之前一季劲升近14%。(完)