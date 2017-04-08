《路透早报》--4月8日

[重大数据或新闻]

--美国总统特朗普称和中国国家主席习近平的会谈取得进展，预计能克服很多问题。

* 美国商务部长罗斯表示，美国总统特朗普同中国国家主席习近平同意进行百日计划，目标是增加美国对华出口并减少贸易逆差。美国国务卿蒂勒森表示，特朗普总统和习近平主席同意进行新的形式的中美对话，并同意在说服朝鲜限制核计划上增强合作。美国财长努钦表示将在周五同中国财政部官员进行首次全面经济对话。

--纽约联储总裁杜德利表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)未来会避免缩减资产负债表的同时升息，或“稍稍暂停”升息。杜德利还称，利率仍然是主要的货币政策工具，而不是“逐步”缩减资产负债表。分析师表示，杜德利的讲话，令对任何缩减资产负债表将明显导致升息暂停的预期减弱。杜德利讲话后，美元指数由跌转升，美国公债收益率上涨。

--美国劳工部公布，美国3月非农就业岗位增加9.8万个(预估为增加18.0万个)。美国3月失业率为4.5%(预估为4.7%)。美国3月平均时薪较前月增长0.2%(预估为增长0.2%)。该报告令美元指数一度跌至日内低位，公债收益率跌至日内低点。

--周五公布其他的重要经济数据包括：

* 美国商务部公布，美国2月趸售库存较前月增加0.4%，预估为增长0.4%。

* 美联储公布，美国2月消费者信贷增加152.1亿美元，预估为增加139亿美元，1月修正为增长108.6亿美元，前值为增加87.9亿美元。

* 加拿大统计局公布，3月就业岗位增加1.94万个，全职就业增加1.84万个。3月失业率上升至6.7%，预估也为6.7%。

--路透调查显示，受访的美国一级市场交易商中多数预计美联储将在年底前宣布开始资产负债表正常化计划。受访的15家交易商中有五家预计美联储在年底前开始缩减公债和抵押贷款支持债券再投资，其余预计在明年第二季前开始。11家交易商预估中值为美联储会将资产负债表规模缩减至2.75万亿美元，目前为4.5万亿美元。

--一辆卡车驶入瑞典斯德哥尔摩市中心繁忙的购物街并撞入一家百货公司，袭击造成四人死亡，15人受伤，警方已逮捕一涉案男子。瑞典总理称，看似是一起恐怖袭击事件。

--惠誉将南非债信评级下调至垃圾级，展望为稳定。

* 标普确认法国“AA/A-1+”评等，展望为稳定。

[市场摘要]:

股市:

--周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，纽约联储总裁杜德利就缩减资产负债表计划发表评论。道琼工业指数收低6.85点，或0.03%，至20,656.10点；标准普尔500指数收跌1.95点，或0.08%，至2,355.54点；纳斯达克指数收挫1.14点，或0.02%，至5,877.81点。本周，道琼工业指数收挫0.03%，标普500指数下跌0.3%，纳斯达克指数下挫0.57%。

--欧洲股市收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。泛欧STOXX 600指数收高0.1%，贵金属矿商类股也起到支撑作用，该类股得益于避险资产黄金价格的上涨。本周STOXX 600指数持平。

汇市:

--美元升至三周高位，此前纽约联储总裁杜德利暗示，美联储在今年缩减资产负债表的计划将不会大大推迟其升息周期。3月美国就业报告弱于预期，令美元最初遭遇抛售，但之后反弹，因分析师指出该数据明显疲弱，是受到雪暴影响。美元指数升至三周高位101.26，纽约尾盘上涨0.5%，报101.16。美元兑日圆在杜德利讲话后触及盘中高位，尾盘升0.3%，报111.16日圆。美元兑欧元触及四周高位，欧元跌0.5%，报1.0587美元。

债市:

--美国公债收益率上涨，逆转了稍早弱于预期的美国就业数据带动的大跌走势，因纽约联储总裁杜德利的讲话提振了升息预期。指标10年期公债收益率尾盘报2.380%，较周四尾盘升近4个基点。对美联储升息最为敏感的两年期和三年期公债收益率分别触及1.29%和1.51%的盘中高位。在弱于预期的美国就业数据发布后，两年期和三年期公债收益率分别触及逾五周低位的1.198%和12月9日以来最低的1.387%。美国30年期公债收益率触及3.009%的盘中高位，此前触及1月中以来最低的2.939%。

--投资者寻求在欧元区公债避险，令收益率跌至多周低位，此前美国对叙利亚进行导弹袭击导致外交局势紧张，美国数据疲弱增添了对美国经济复苏力道的疑虑。德国10年期公债收益率最多跌4个基点至五周低位的0.22%，尾盘报约0.23%。大部分欧元区其它公债收益率全日亦走低。

油市:

--油价上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。布兰特原油收高0.35美元，报每桶55.24美元，在美国发动导弹袭击消息发布后不久，油价触及3月7日以来最高的56.08美元。本周，布兰特原油升4.4%。美国原油升0.54美元，报每桶52.24美元，离开了盘中高位52.94美元。

金属市场:

--金价触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美联储升息预期，但金价回吐多数涨 幅，因美元上涨和避险需求减弱。1844 GMT，现货金升0.2%，报每盎司1,253.71美元，盘中触及 11月10日以来最高的1,270.46美元，将录得连续第四周周线上升。美国期金收升0.3%，报每盎司1,257.30美元。

--伦敦期铜下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收低0.4%，报每吨5,834美元，本周周线几无变动。(完)