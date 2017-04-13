《路透早报》--4月13日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国3月海关统计月度初步汇总数据

--香港3月外汇基金境外资产

--澳洲3月就业人数及失业率(0130)

--德国(0600)、法国(0645)、意大利(0800)3月消费者物价指数(CPI)和消费者物价调和指数(HICP)终值

--瑞士3月生产者/进口物价(0715)

--美国3月最终需求生产者物价指数(PPI)、一周请领失业金人数(1230)、4月密西根大学消费者信心指数初值(1400)

--加拿大2月制造业销售、新屋价格指数(1230)

--韩国3月进出口物价(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄投资合作委员会第四次会议和中俄能源合作委员会双方主席会晤，访问爱沙尼亚、斯洛文尼亚、阿尔巴尼亚，赴哈萨克斯坦举行中哈合作委员会第八次会议，至19日

--韩国央行宣布利率决定(0100)

--中国国新办举行新闻发布会，请海关总署新闻发言人黄颂平介绍2017年第一季度进出口情况，并答记者问(0200)

--加拿大央行总裁波洛兹与高级副总裁威尔金斯将出席一个参议院委员会(1430)

--欧洲央行宏观审慎政策和金融稳定部门副主管John Fell、马来西亚央行总裁穆罕默德、泰国央行总裁威拉泰等在亚洲开发银行旗下智库主办的研讨会上讲话

以下为4月12日下午5:00至4月13日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--特朗普改口称不会将中国列为汇率操控国

美国总统特朗普表示其政府将不会把中国列为汇率操控国，这偏离了其竞选承诺；他并称美元“太强了”，最终将会损及经济。特朗普接受华尔街日报专访时称，乐见美国利率维持在低位，这也与其在选战期间常挂在嘴上的说法相左。

特朗普的评论打破了美国政府长期以来对于应由美联储(FED)独立决定的政策不予置评的惯例。而美国总统对美元汇率置评也十分不同寻常，因为这通常是美国财长做的事情。 美元因特朗普对强劲美元和利率的说法而全面下跌；同时美国公债收益率因利率评论而下滑，美股走跌。

--法国选情进一步紧绷，梅朗雄崛起令金融市场不安

周三出炉的最新Ifop-Fiducial民调显示，法国极右翼民族阵线主席勒庞(Marine Le Pen)在4月23日的首轮投票中有望赢得23.5%的选票，较马克龙领先1点。菲永的支持率持稳在19%，极左派政治老将梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)的支持率维持在18.5%未变。梅朗雄的异军突起令让已因勒庞在选举中领跑而不安的投资者倍感忧虑。两人都曾表态，可能举行公投，决定法国是否退出欧盟。

交易员指出，法国大选以及美国同叙利亚和朝鲜的关系，是导致投资者周三转向黄金和美国公债等安全资产的原因。

--美国3月进口物价创七个月最大降幅，但基础趋势指向小升

美国3月进口物价较前月降0.2%，为8月以来最大降幅，因石油价格下跌，但由于美元涨势消退，基础趋势仍指向进口通胀小幅上升。进口物价同比升幅从2月的4.8%缩小至4.2%，美国金融市场对该数据反应平淡。

尽管进口物价上涨压力不大，国内通胀率却正在上升。多数消费通胀指标已超过美联储2%目标水准。据路透调查，周四报告料将显示3月生产者物价指数(PPI)较前月持平，但同比增长2.4%。

--全球贸易2017年有望扩张2.4%，但经济和政策存在高度不确定性--WTO

世界贸易组织(WTO)称，全球贸易今年有望扩张2.4%，但经济和政策走向存在“高度不确定性”，特别是在美国。WTO称，今年贸易增幅预估区间从9月预估的1.8-3.1%调整为1.8-3.6%，并称政府政策不明确有“遏制”贸易活动的风险。WTO还预计，2018年全球贸易增速将介于2.1%-4%之间。

--OPEC月报：3月成员国减产兑现率达104%，但估计竞争对手产油增多

据石油输出国组织(OPEC)月报，其成员国3月减产数量高于承诺的数量，因该组织致力于削减过剩的供应量。但OPEC上调了2017年非OPEC成员国石油供应量预估，因油价反弹激励美国页岩油生产商生产更多石油，从而降低了今年市场对OPEC石油的需求。据路透对OPEC公布数据的计算，这意味着3月11个OPEC成员国减产相当于达到104%的兑现率。

--发改委要求公用事业单位商讨降低煤价的措施--消息人士

据路透看到的文件，中国国家发展改革委员会(发改委)已要求包括中国华能和大唐在内的国有大型电力企业商讨降低动力煤价格的措施、以及电力市场的改革计划。发改委还要求企业就直接电力交易方案以及长期煤炭供应合约给出反馈意见。

--企业面消息

* 两位消息人士称，东芝已将晶片部门竞购买家名单缩减至只剩四家，分别为博通、西部数据、韩国SK海力士和台湾鸿海集团。他们并称，博通已经与美国私募股权公司Silver Lake Partners LP携手进行收购。

另据一位知情人士称，博通提出约2.5万亿日圆的收购报价，为约10家参与第一轮竞购企业中的最高报价；鸿海集团提出的报价第二高，为约2万亿日圆；但西部数据的报价远低于博通和鸿海集团。

* 中国化工及瑞士先正达表示，中国商务部已批准中国化工以430亿美元收购先正达。两家公司在声明中称，“这距离交易结束又迈进了一步，交易料将于今年第二季结束。”

[市场摘要]：

股市:

--美国股市周三下跌，标普500指数自大选日以来首次收在一关键技术水准之下，受地缘政治担忧持续和特朗普总统关于美元和利率的讲话影响。

道琼工业指数收跌59.44点，或0.29%，至20,591.86点；标准普尔500指数收跌8.85点，或0.38%，至2,344.93点；纳斯达克指数收挫30.61点，或0.52%，至5,836.16点。

--欧洲股市小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和国防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。泛欧STOXX 600指数升0.2%，但交投震荡；德国DAX指数升0.13%，法国CAC指数微跌0.01%，英股富时100指数跌0.22%。

汇市:

--美元全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美联储将利率维持在低位。特朗普表示美国政府不会将中国列为汇率操纵国，并保留再次提名叶伦担任美联储主席的可能性。消息发出后，美元指数跌至3月30日以来最低水平。

美元兑日圆进一步下跌，尾盘跌0.5%，报109.1日圆，为11月17日以来最低。美元兑传统的避险货币瑞郎跌至1.0024瑞郎，为一周来最低。欧元兑美元升0.6%，至六日高位1.0671美元。

特朗普讲话后，美元兑通常波动不大的离岸人民币也下跌，跌0.15%，至五日低位6.8847元人民币。

债市:

--美国公债收益率(殖利率)下挫，指标公债收益率触及近五个月低点，此前美国总统特朗普接受华尔街日报专访时称，他赞成美联储维持低利率。

指标美国10年期公债收益率跌至11月17日来最低2.259%，之后回升至2.268%，较周二尾盘跌3个基点。30年期公债收益率跌逾2个基点，报2.907%，稍早一度挫至1月12日来最低2.902%。

--总计约150亿欧元欧债进场，加之地缘政治忧虑均向欧债市场施加压力，推高较低评级欧债收益率。政治和外交紧张局势持续，激发对避险资产的需求，扶助对德国24.35亿欧元10年期公债标售的需求，尽管其收益率接近数周低位。

荷兰和芬兰公债收益率也降至数周低位，荷兰10年期公债收益率跌穿0.30%，仅为11月9日来的第二次。德国10年期公债收益率日内基本持平，保持在略高于周二触及的五周低点0.192%处。意大利、西班牙和葡萄牙等评级较低国家公债收益率日内上涨2-4个基点。

油市:

--油价下跌，此前连续八日上涨，因美国原油库存数据显示，市场仍充斥大量供应。布兰特原油下跌0.37美元，报每桶55.86美元，盘中触及一个月高位56.65美元。美国原油下跌0.29美元，报每桶53.11美元，盘中触及3月7日以来最高53.76美元。

金属市场:

--金价触及五个月高位后回稳，因美元逆转跌势和政治紧张局势持续，令投资人对黄金等避险资产的兴致基本未变。现货金收报每盎司1,286.10美元。美国期金收涨0.3%，报1,278.1美元。

--期铜跌至三个月低位，因金融市场普遍出现的短暂反弹失去动能，地缘政治局势紧张，美国需求得到提振的预期减弱，均给价格带来压力。伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌2.1%，报每吨5,628美元。盘中稍早，跌至1月初以来最低5,615美元。(完)