《路透早报》--4月18日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--中国一季度主要行业增加值初步核算报告、3月70个大中城市住宅销售价格月度报告(均为0130)

--新西兰3月公债海外持有比例(0300)

--美国3月建筑许可及房屋开工数据(1230)、3月工业生产(1315)

--韩国3月生产者物价指数(2100)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--澳洲央行公布4月货币政策会议记录(0130)

--美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治发表演说(1300)

--加拿大央行高级副总裁威尔金斯发表演说(1630)

--世界银行行长金墉参加一项讨论会(1830)

美国重要企业财报：

雅虎、国际商业机器(IBM)公司、美国银行、高盛、嘉信理财、强生等

以下为4月17日下午5:00至4月18日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--美国财长努钦称税改可能延迟，并为特朗普的美元言论撤火--金融时报

美国财长努钦在接受金融时报访问时表示，在与国会磋商医保方案遭遇挫败后，特朗普政府的税改时间表势必将有所延迟。努钦并称，他认同特朗普的看法，即美元短期内的强势正损及出口；但他认为强势美元长期而言是件好事。

努钦此番讲话为特朗普的美元言论撤火，美元兑日圆一度升至日高109.05日圆。但美元指数仍下滑。

--朝鲜未回应中国外交官提出会面的要求--彭博

彭博报导，朝鲜本月未回应中国包括外长在内的高级外交官提出的会面要求。此时朝鲜与美国的紧张局势愈发升级。报导援引未署名消息人士称，中国政府朝鲜半岛事务特别代表武大伟也提出与朝方官员会面，但对方未予答覆。

--美联储副主席称今年稍晚缩表计划有望顺利进行

美国联邦储备委员会(美联储，FED)副主席费舍尔表示，美联储最近暗示可能今年晚些时候开始缩减4.5万亿美元资产负债表，市场对此无甚反应，表明政策转变或顺利进行。

费舍尔称，对缩减资产负债表而言，目前无需担忧市场缺乏流动性。他说缩表“实际”等同于收紧货币政策。

--美国副总统彭斯将于日本财相会谈，寻求促进美国出口

美国副总统彭斯周二将与日本财务大臣麻生太郎会晤，白宫希望双方的会谈为美国产品进入日本市场打开大门，并吸引日本在美国的基础设施项目中投资。白宫经济顾问称，此次会晤料就双方官员未来进一步详细讨论的原则和进程达成一致。

--沙特能源大臣称讨论是否延长减产协议为时尚早

沙特能源大臣法力赫对Al-Arabiya电视台表示，石油输出国组织(OPEC)国家和非OPEC国家之间的减产协议执行力度非常高，执行率超过100%，但讨论是否延长减产协议还为时过早。法力赫称，OPEC内部对于稳定油市有共识，产油国将采取一切必要措施达成这个目标，不论是需要六个月还是更长时间。产油国将观察未来两年油市情况，将谨慎做出是否延长减产协议的决定。

--海航机场控股将收购Odebrecht所持加利昂国际机场约30%股权--消息

据一位熟悉情况的消息人士称，中国海航机场控股(集团)有限公司已接近收购巴西大型工程企业Odebrecht所持巴西第二大国际机场的全部股权，部分解决了与一个政府机构在许可权问题上的僵局。该消息人士说，海航机场控股目前正在进行尽职调查程序，可能会收购Odebrecht所持里约热内卢国际机场(俗称加利昂国际机场)近30%的股权。海航机场控股是海航集团的下属公司。Odebrecht未予置评。海航和樟宜的媒体代表未立即回复记者寻求置评的电子邮件。

[市场摘要]：

股市:

--美国股市周一全面反弹，由近期受创的银行股和科技股领涨。市场焦点从地缘政治紧张形势转向公司业绩，包括高盛、通用电气和强生等多家道指成份股企业本周稍后将公布业绩。

道琼工业指数收高183.67点，或0.9%，至20,636.92点；标准普尔500指数收升20.06点，或0.86%，至2,349.01点；纳斯达克指数收涨51.64点，或0.89%，至5,856.79点。

--欧洲金融市场因假期休市。

汇市:

--美元兑日圆削减跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。

美元兑日圆稍早跌至11月中以来最低108.14日圆，因朝鲜紧张局势不断升级，引发对避险日圆的需求。美元兑日圆纽约盘收报108.89。美元指数跌0.27%，报100.29。

债市:

--美国公债收益率从五个月低位上涨，因股市上扬，减少了对避险公债的需求，且有报导称，特朗普政府可能提名对银行友好的前美国财政部官员夸尔斯担任负责银行监管的美联储副主席。

指标10年期美债价格纽约尾盘下跌7/32，收益率报2.252%，隔夜市场曾跌至11月17日以来最低的2.198%。

油市:

--油价下滑1%，在复活节长周末假期后，市场交投清淡，美国页岩油产量上升，以及油价连涨三周后有获利了结，拖累油价下滑。指标布兰特原油期货收低0.53美元，报每桶55.36美元。美国原油期货收跌0.53美元，报每桶52.65美元。

金属市场:

--金价触及五个月高位后缩减涨幅，美国公债收益率上升和美元从低位回升，令黄金失去动能，此前朝鲜地缘政治紧张情势升温，引发对黄金的避险买盘。

现货金收报每盎司1,284.30美元，此前触及去年11月初以来高位1,295.42美元。交投最活跃的美国6月期金收涨0.3%，至1,291.90美元。

--上海期交所期铝价格涨至近四年高位，因中国采取新的削减产能措施，且中国第一季经济增长强劲，支撑该国对大多数金属的需求前景。

中国证券时报报导，中国叫停了新疆三家企业违规在建200万吨电解铝产能项目建设。上海期交所期铝一度因此消息而跳涨逾4%，收高2.3%至每吨14,485元人民币。上海期铜涨0.7%至每吨46,480元人民币。伦敦金属交易所(LME)因复活节假期休市。(完)