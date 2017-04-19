《路透早报》--4月19日

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--意大利2月对欧盟/全球贸易收支(0800)

--欧元区2月贸易收支、3月消费者物价调和指数(HICP)终值(均为0900)

--美国MBA一周抵押贷款市场指数(1100)

--新西兰第一季消费者物价指数(CPI)(2245)

--日本4月路透短观制造业景气判断指数(2300)、日本3月进出口及贸易收支(2350)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国务委员杨洁篪同欧盟外交与安全政策高级代表兼欧盟委员会副主席莫盖里尼举行第七轮中欧高级别战略对话

--瑞典央行执行理事会会议(0700)

--欧洲央行执委科尔参加Peter McColough圆桌系列国际经济会议(1200)

--欧洲央行执委普雷特于一场会议中发表演说(1400)

--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦发表谈话(1630)

--加拿大央行高级副总裁威尔金斯参加国际货币基金组织(IMF)的圆桌讨论会(1700)

--美联储公布褐皮书(1800)

--日本财务大臣麻生太郎发表演说(2230)

--印尼央行理事会议(至4月20日)

美国重要企业财报：

摩根士丹利、美国运通、高通、eBay、美国合众银行(U.S. Bancorp)、雅培、贝莱德、德事隆、CSX科技

以下为4月18日下午5:00至4月19日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--英国首相要求提前大选，以便在处理脱欧事务时拥有更大权力

英国首相特雷莎·梅周二宣布，要求于6月8日提前举行大选，称她需要通过加强国内对其脱欧计划的支持，从而在与欧盟的谈判中拥有更大的权力。特雷莎·梅的行动让一些人感到惊讶，这位保守党首相一再重申，她不希望因为竞选而分心。不过民意调查结果却显示她以很大优势领先，同时英国经济迄今也没有像预测的那样下滑。

英镑受此消息影响，兑美元升至逾六个月高位，欧洲股市在震荡中收低，英国公债收益率下滑。

--IMF上调中国今明两年经济增长预估，但警告信贷依赖构成风险

国际货币基金组织(IMF)上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，将其分别调高至6.6%和6.2%。IMF称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。

IMF也调高了今年全球经济增长预估至3.5%，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。

--美国3月房屋开工下滑，制造业产出受汽车生产拖累七个月来首降

美国3月房屋开工下降6.8%，经季节调整后年率为122万户，中西部地区的独栋屋房屋开工录得三年来最大降幅。此外，3月制造业产出下降0.4%，受累于汽车和零配件产出急挫3%。这是去年8月以来制造业产出首次下降，也是同期的最大单月降幅。但低温天气重现，导致公用事业产出创纪录地急升8.6%，扶助上月工业生产增长0.5%。数据进一步表明第一季经济增长出现急刹车。

--日本INCJ和政策银行考虑与博通联手竞购东芝芯片业务--朝日

朝日新闻报导，日本政府支持的基金--产业革新机构(INCJ)和日本政策投资银行，正考虑与美国芯片厂商博通(Broadcom)联合出价竞购东芝旗下半导体业务，此举将让博通一跃在该业务竞购中领先对手。朝日新闻援引未具名消息人士报导称，这三家买家联手竞购的目的，看来是为了阻止东芝的半导体技术落入中国或韩国的对手囊中。

--标普确认日本评等为“A+/A-1”，评级展望稳定

评级机构标普确认日本债信评级为“A+/A-1”，评级展望为稳定。标普称，日本外部状况稳健，经济繁荣且多元化，政治稳定性和稳定的金融体系，平衡了其非常疲弱的公众财政。预计2016至2019财年，日本政府债务增长放缓，年增长率相当于GDP的4.5%。

--高盛季度获利因交易疲弱而不及预期，美国银行季度获利大增44%，

高盛公布获利低于预期，因季度交易收入减少，分析师进而要求解释，为何高盛在这块向来傲视对手的领域表现不及同业。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。季报公布后其股价大跌4.7%至215.59美元，此前触及11月29日来最低的盘中低位，并且创下去年6月英国退欧公投后最大单日百分比跌幅，拖累美股收低。

美国银行公布季度获利大增44%，因利率上升使贷款获利增加，而且交易增长提振了营收。截至3月31日止的三个月，美国银行可归属于股东的净利增至43.5亿美元，上年同期为30.2亿美元。每股盈余从上年同期的0.28美元增至0.41美元。

--其他重要企业财报：

* 国际商业机器(IBM)公司公布第一季业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务的需求疲弱。

* 雅虎第一季营收跳增22%，Mavens业务表现功不可没。

[市场摘要]：

股市:

-- 美国股市标普500指数周二收盘下跌，为五个交易日内的第四日下跌，受压于高盛和强生发布季报后下挫，地缘政治紧张局势也令投资者愈发谨慎。

道琼工业指数收跌113.64点，或0.55%，至20,523.28点；标准普尔500指数收降6.82点，或0.29%，至2,342.19点；纳斯达克指数收挫7.32点，或0.12%，至5,849.47点。

--欧洲股市触及三周低位，盘中交投震荡，此前英国首相特雷莎·梅要求提前大选，且法国总统选举首轮投票将至。泛欧STOXX 600指数收低1%，为十周来最大单日跌幅，英股富时100指数重挫2.5%。法股CAC 40指数收跌1.6%，为近七个月来最大单日跌幅。德股DAX指数收跌0.9%。

汇市:

--英镑兑美元升至逾六个月高位，此前英国首相特雷莎·梅要求提前举行大选。瑞信分析师称，市场解读提前大选可以为退欧创造更稳定的政治前景，因此被视为利多。

纽约尾盘，英镑兑美元大涨2.19%，报1.2836美元。美元指数跌0.76%，报99.531。美元兑日圆跌0.35%，报108.51日圆，欧元兑美元升0.82%，报1.0727美元。

债市:

--美国公债收益率跌至五个月低位，因投资者对本周末举行的法国总统选举第一轮投票感到不安，且地缘政治紧张局势持续，增加了对避险美债的需求。

指标10年期美国公债收益率盘中跌至去年11月14日来最低2.177%，低于周一的2.252%，且低于3月14日触及的2.629%。

--法国公债与可比德债收益率差缩至一周来最小，此前民调显示，法国中间派候选人马克龙将在周日进行的法国大选第一轮投票中领先。英国首相特雷莎·梅周二要求在6月提前进行大选，推低英债收益率，给避险的德债收益率增加下行压力，凸显了欧洲政治风险对市场的影响。

法国10年期公债收益率回吐了早盘的升幅，尾盘持平，报0.9%。其与德债收益率之差一度缩窄到了约70个基点，约为一周最窄。德国指标10年期公债收益率小幅下跌至0.175%，走势与其它大部分较高评级欧元区公债一致。

油市:

--油价下滑，触及11日低点，因美国政府报告称美国5月页岩油产量预计将创逾两年最大月度增幅，带动投资人建立空头仓位。

布兰特原油期货收低0.47美元，报每桶54.89美元，盘中触及4月7日来最低的54.61美元。美国原油期货收跌0.24美元，报每桶52.41美元，盘中也跌至4月7日来最低的52.10美元。

金属市场:

--金价转升，接近前日触及的五个月高位，受助于美元走软、美债收益率下降、朝鲜局势紧张和法国大选前的紧张情绪。现货金收高报每盎司1,289.26美元，美国期金收高0.2%，报1,294.10美元。

--伦敦期铜、期铅和期锌触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力炫耀到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。

伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜收挫2.1%，报5,573美元。三个月期铅跌幅最大，重挫6%，收报2,105美元。期锌收低3.8%，报2,525美元。(完)