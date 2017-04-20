《路透早报》--4月20日

资料图片：2016年9月，一名男子在丹东鸭绿江大桥旁看日出。 REUTERS/Thomas Peter

[今日看点]

经济数据(GMT时间)：

--日本3月进出口及贸易收支(19日2350)

--中国3月银行结售汇数据以及银行代客涉外收付款数据

--德国3月生产者物价指数(0600)

--台湾3月外销订单(0800)

--欧元区4月消费者信心指数初值(1400)

--美国最新一周请领失业金数据(1230)、4月费城联储制造业指数(1230)、3月领先指标(1400)

重大经济事件及官员讲话(GMT时间)：

--中国国新办新闻会，国家外管局国际收支司司长王春英介绍一季度外汇收支数据有关情况(0200)

--国际金融协会(IIF)华盛顿政策峰会。出席活动的嘉宾包括英国央行总裁卡尼(1530)、美国财长努钦(1715)、白宫国家经济委员会主任柯恩(1830)、美国众议院预算局局长Mick Mulvaney(2030)。

--20国集团(G20)/国际货币基金组织(IMF)春季正式会议前的记者会，一些官员发表讲话。

--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德举行记者会(1330)

--德国财政部长朔伊布勒发表演说(1500)

--欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西在彼得森国际经济研究所发表演说(1615)

--德国央行执委多姆布雷特发表演说(2300)

--印尼央行公布利率决议

美国重要企业财报：

美泰儿(Mattel)、Visa、纽约梅隆银行、菲利普莫里斯国际、威瑞森通讯、纽克(Nucor)

以下为4月19日下午5:00至4月20日早上7:00重大新闻与市场摘要：

[重大数据或新闻]

--独家：中国拟组成国有企业为首的财团，参与沙特阿美IPO--消息

了解讨论内情的消息人士告诉路透，中国将成立一个包括国有大型石油公司、银行以及主权财富基金在内的财团，充当沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)首次公开招股(IPO)的基石投资者。消息人士称，中国的投资打算使得这家能源巨无霸企业更有可能寻求在亚洲上市，目前香港在该地区的交易所竞争中处于领先地位。

与俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)一样，沙特阿美也是对中国来说十分关键的石油出口企业。公司定于明年上市，预计售股规模高达1,000亿美元，创全球最高纪录。

--英国国会同意特雷莎·梅将大选提前至6月8日进行

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周三获得国会同意，将提前进行选举。她称提前选举能让她在脱欧谈判中拥有更大权力，并帮助弥合英国的内部分歧。特雷莎·梅在对英国下议院发表讲话后，在650个议席中她赢得了522张赞同票，支持她在6月8日举行大选。只有13名议员投票反对。

--美联储褐皮书显示美国经济以温和至适度的步伐扩张，通胀压力仍受控

美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的最新褐皮书称，2月中到3月底，美国经济以温和至适度的步伐扩张，但通胀压力仍受控。企业吸引和留住人才的难度加大。美联储还表示，大多数企业预计未来几个月物价温和至适度上涨。美联储表示，最近调查期内，更多行业出现温和薪资压力，更多企业提及离职率攀升。

--中国国务院推出进一步减税举措，预计今年将再减税3,800多亿元

中国国务院周三召开常务会议，决定推出进一步减税举措，预计今年将再减轻各类市场主体税负3,800多亿元人民币；其中包括继续推进营改增，简化增值税税率结构，同时扩大享受企业所得税优惠的小微企业范围。

此外，国务院还指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。

--路透短观显示日本4月制造业信心升至金融危机前水准

路透短观调查显示，日本4月制造业信心连续第八个月上升，升至2008年全球金融危机前以来最高水准，反映海外经济复苏带动了出口和产出增长。服务业信心触及三个月高位，显示出口带动的经济复苏效应正在扩散，尽管步伐缓慢。路透短观凸显出日本经济最近数月显露的复苏迹象，得益于全球需求复苏，尽管占日本经济总量约60%的民间消费表现疲软。日本4月制造业景气判断指数创2007年8月以来最高。

--摩根士丹利第一季获利跳增74%，股价应声上涨

摩根士丹利公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。摩根士丹利当季的利润指标--股本回报率，达到了一个重要里程碑，触及10.7%，实现了执行长戈尔曼设下的到2017年底前达到9-11%的目标。固定收益交易业务的营收增长至17亿美元，为两年来最高的一季。摩根士丹利公布季报后，周三股价收高2.01%。

其他重要企业业绩财报

* 贝莱德季度获利大增31%，得益于投资顾问费以及证券借贷收入的增长。

* eBay第二季获利预估不如市场预期，因在与劲敌亚马逊展开激烈竞争的情况下，公司耗费巨资改造并推广其电子商务平台。eBay股价盘后挫跌2.5%至33美元。

[市场摘要]：

股市:

--美国股市标普500指数和道琼工业指数周三收低，纳斯达克指数收高，投资人消化最新一轮企业业绩，而油价下滑令能源股承压。

道琼工业指数收跌118.79点，或0.58%，至20,404.49点；标准普尔500指数收跌4.02点，或0.17%，至2,338.17点；纳斯达克指数收高13.56点，或0.23%，至5,863.03点。

--欧洲股市反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。泛欧STOXX 600指数收高0.2%。英股富时100指数延续昨日跌势，收低0.46%，吐尽年内迄今升幅。法股CAC 40指数收高0.27%，德股DAX指数收高0.13%。

汇市:

--美元反弹，摆脱周二兑主要货币触及三周低点的颓势。纽约尾盘，美元指数升0.31%，报99.81。美元兑日圆升0.41%，兑欧元升0.19%。英镑兑美元从周二触及的六个半月高位小幅回落0.47%，报1.2776美元。

债市:

--美国公债收益率上涨，交易商静待推动市场方向的新因素。本周没有重大经济数据公布，投资者聚焦法国选举，美国和朝鲜的紧张关系，以及特朗普政府何时可能进行税务和财政改革的新迹象。指标10年期美国公债价格下跌8/32，收益率报2.21%。

--德国短期公债收益率急升，此前欧洲央行公布市场融资状况报告，以及欧洲央行决策者发表讲话。分析师称，风险人气改善，以及地缘政治忧虑缓解，都是推高两年期和五年期德债收益率至一周半高位的原因。

德国两年期公债收益率上升6个基点，至负0.79%，可望录得3月初来最大单日涨幅。五年期德债收益率升5个基点，至一周半高点负0.47%。法国10年期公债收益率短暂跌至0.86%，为近三个月最低水准。

油市:

--油价跌至两周低位，因美国汽油库存意外增加，以及美国原油产量增加，部分抵消了其它产油国削减全球过剩供应的努力。

美国原油期货收跌1.97美元，或3.8%，报每桶50.44美元，为3月8日最大单日跌幅。布兰特原油期货收挫1.96美元，或3.6%，报每桶52.93美元。

金属市场:

--金价下滑，因美元和股市上涨，但朝鲜紧张局势及法国和英国即将举行大选，支撑了对黄金这一避险资产的需求。

现货金收报每盎司1,278.91美元，盘中低见1,275.73美元。美国期金收挫0.8%，报1,283.40美元。

--期铜连跌第二日，交易商称，收盘前的一波基金抛售逆转盘中涨势，将铜价推至14周低位。

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收跌0.3%，报每吨5,556美元，为1月9日以来最低。LME三个月期锌收涨1%，报每吨2,550美元。(完)